Korea Północna i Rosja zacieśniają sojusz informacyjny. Wspólna ofensywa propagandowa przeciw Zachodowi
Propagandowa agencja informacyjna Korei Północnej i rosyjska TASS idą na wojnę z Zachodem. Twierdzą, że chcą wspólnie walczyć z „dezinformacją". Medialne machiny putinowskiej Rosji i totalitarnej Korei Północnej będą ściślej współpracować, szukając odbiorców podatnych na ich przekaz.
10.04.2026, 05:50
Ri Chun Hi, najbardziej rozpoznawalna północnokoreańska prezenterka telewizyjna, czyta rządowy biuletyn informacyjny. Fot. Seung-il Ryu / NurPhoto / Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak reżimy w Moskwie i Pjongjangu wzajemnie się uwiarygodniają oraz w jaki sposób współpraca kontrolowanych przez nie mediów może wzmacniać antyeuropejską i antyamerykańską agendę.
- Jak Korea Północna próbuje ocieplić wizerunek swojego przywódcy i docierać z przekazem do nowych odbiorców.
- Jakie narzędzia obie strony mogą wykorzystywać we wspólnej wojnie informacyjnej z Zachodem.