Kategorie artykułu: Polityka Świat
Czy nastoletnia córka Kima zostanie dyktatorką Korei Północnej?
Od „ukochanego dziecka” do „szanowanej córki” – coraz więcej sygnałów, że młoda Kim Dzu Ae jest przygotowywana do roli przywódczyni totalitarnego kraju.
08.03.2026, 06:45
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un z córką Ju Ae podczas parady wojskowej 25 lutego 2026 r. Nastoletnia potomkini rodu Kimów od 2022 r. pokazuje się publicznie z ojcem. Fot. EPA / KCNA
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie sygnały wskazują, że Kim Dzong Un wybrał córkę na swoją następczynię.
- Co mówią analitycy o wyjątkowości tej decyzji w kontekście patriarchalnych tradycji Korei Północnej i dynastycznej logiki rządów Kimów.
- Czym grozi Dzu Ae przejęcie władzy w jednym z najbardziej hermetycznych reżimów świata i dlaczego nawet decyzja jej ojca może nie wystarczyć.