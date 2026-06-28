Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
Koszykarze NBA stworzyli własny biznes. Będą konkurować z ligą i klubami
NBPA, czyli związek zawodowy reprezentujący zawodników NBA, utworzył markę, która ma pomóc koszykarzom zarabiać pieniądze bez konieczności dzielenia się z NBA i klubami. Plan jest taki, by sponsorzy i kontrahenci podpisywali umowy tylko z graczami. Lidze się to nie podoba.
28.06.2026, 04:00
„Zbyt długo wszyscy, tylko nie gracze, zarabiali na kulturze zawodniczej” – powiedział Kyrie Irving (z prawej) w reklamie PLYRS UNTD. Fred Van Vleet (z lewej) jest prezesem NBPA, czyli związku zawodowego zawodników NBA. Fot. Sam Hodde/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego zawodnicy NBA stworzyli markę PLYRS UNTD i jakie cele biznesowe chcą dzięki niej osiągnąć.
- W jaki sposób PLYRS UNTD ma zmienić relacje między sponsorami, koszykarzami, klubami NBA a samą ligą.
- Jakie konsekwencje dla rynku sponsoringu sportowego może mieć bezpośrednia sprzedaż praw do wizerunku zawodników.