Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
Luka Dončić kupił włoski klub. Chce go włączyć do NBA
Luka Dončić został współwłaścicielem Vanoli Cremona. Ku rozpaczy kibiców, zamierza przenieść klub do Rzymu. Chce, by już od przyszłego sezonu reprezentował stolicę Włoch w lidze Serie A. Głównym celem są jednak występy w nowych europejskich rozgrywkach NBA. Czy to się może udać?
13.06.2026, 03:15
Luka Dončić sprawił miłą niespodziankę fanom koszykówki w Rzymie, którzy od ponad pół dekady nie mogli wspierać lokalnej drużyny. Na pewno jednak nie kochają go dziś w Cremonie, która zostanie bez żadnego klubu koszykarskiego. Fot. Kenneth Richmond/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Luka Dončić kupił klub Vanoli Cremona i jakie ma wobec niego plany.
- Jakie warunki trzeba spełnić, by dołączyć do projektowanych rozgrywek NBA Europe.
- Dlaczego negocjacje między NBA, Euroligą a FIBA mogą przesądzić o przyszłości europejskiej koszykówki.