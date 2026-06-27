Kategorie artykułu: Polityka Świat
Krym stał się wyspą, na której wkrótce nie będzie nic
U progu sezonu urlopowego okupowany przez Rosję Krym przypomina nie luksusowe Lazurowe Wybrzeże, lecz raczej Koreę Północną – kraj zmagający się z brakami prądu, wody i podstawowych towarów na sklepowych półkach.
27.06.2026, 05:30
Most Kerczeński to kluczowa trasa logistyczna z Rosji na Krym. Ukraińskie wojska regularnie go atakują. I choć dotychczas nie zniszczyły go zupełnie, to przeprawa z powodu kolejnych eksplozji jest regularnie zamykana. Fot. Vera Katkova/Anadolu Agency za pośrednictwem Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób Krym został faktycznie odcięty logistycznie od kontynentu i okupującej go Rosji.
- Czego brakuje mieszkańcom półwyspu i przebywającym na nim turystom.
- Jak w związku z tym zapowiada się tegoroczny sezon letni na bezprawnie zajętym przez Rosję Krymie.