KSeF wystartował. Oto pięć najciekawszych faktów (i mitów) o rewolucji fakturowej
1 lutego wystartował Krajowy System e-Faktur. Tę prawno-księgową rewolucję poprzedziła szeroka kampania informacyjna Ministerstwa Finansów – obejmująca m.in. dyżury urzędników skarbówki – ale także fala niejasności, sprzecznych interpretacji i obaw ze strony przedsiębiorców. Wokół KSeF narosło wiele mitów, a część kluczowych kwestii wciąż budzi wątpliwości podatników. Wybraliśmy pięć zagadnień, które naszym zdaniem są dziś najważniejsze – i które najlepiej pokazują, na czym naprawdę polega zmiana.
01.02.2026, 07:15
Oto najważniejsze – naszym zdaniem – aspekty nowego systemu fakturowania, przy których warto oddzielić fakty od mitów Fot. PAP/Darek Delmanowicz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kogo i od kiedy faktycznie obejmuje obowiązek korzystania z KSeF.
- Jakie wątpliwości najczęściej zgłaszają przedsiębiorcy wobec nowego systemu.
- Czy KSeF oznacza większą transparentność, czy raczej fiskalną inwigilację – i jak na te zarzuty odpowiada resort finansów.