Kto po Putinie? Tak rodzą się postsowieckie dynastie panujące
Prezydentami Azerbejdżanu i Turkmenistanu są synowie poprzednich przywódców. W Tadżykistanie trwają przygotowania do podobnej sukcesji. Na Białorusi Aleksandr Łukaszenko od lat kreuje na swojego następcę najmłodszego z synów. Analogiczny pomysł zrodził się też w Rosji.
23.07.2026, 04:30
To nie kadr z filmu inspirowanego „Rokiem 1984” George'a Orwella, na którym „Wielka Siostra” spogląda z teleekranu. To Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Petersburgu, którego gościem była Katierina Tichonowa – szefowa fundacji Innopraktika i młodsza córka prezydenta Rosji Władimira Putina. Kobieta, o której przez lata niemal nic nie było wiadomo, dziś jest już osobą publiczną. Fot. Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- W których państwach postsowieckich powstały polityczne dynastie i jak do tego doszło.
- Dlaczego nie wszystkie próby ustanowienia rodzinnej sukcesji zakończyły się powodzeniem.
- Kim jest Katierina Tichonowa i na jakie stanowisko może zostać kandydatką.