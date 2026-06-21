Kategoria artykułu: Analizy
Kto zyskuje, a kto traci, kiedy upada kraj? Gospodarcze studium przypadku byłej Jugosławii
Jugosławia rozpadła się na siedem państw, a dziś dzieli je gospodarcza przepaść. Słowenia jest bogatsza niż Polska, a Bośnia czy Kosowo są jednymi z najsłabiej rozwiniętych państw w Europie. Sprawdzamy, skąd wzięły się te różnice i czy któremuś z tych krajów uda się jeszcze nadrobić stracony czas.
21.06.2026, 04:45
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak bogata była Jugosławia na tle Polski i dlaczego jej rozwój był tak nierówny.
- Które państwo gospodarczo zyskały na rozpadzie Jugosławii.
- Które państwa straciły i co w tym obszarze może się zmienić.