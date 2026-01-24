Kategoria artykułu: Lifestyle
Kulinarna rewolucja po lubelsku
Cebularz, forszmak, piróg biłgorajski, parowańce – to jedne z wielu smaków Lubelszczyzny. Krzysztof Stelmach i Paweł Praszczak, zafascynowani regionalną kuchnią, porzucili pracę w korporacjach i otworzyli własną restaurację. Dziś, razem z trzecim wspólnikiem Łukaszem Pastusiakiem, prowadzą trzy lokale w Lublinie, w których stawiają na autorskie, nieoczywiste połączenia smakowe.
Lubelskie przysmaki takie jak forszmak czy cebularz przyciągają turystów. Mieszkańcy Lublina wolą smakować dania innych kuchni. Fot. materiały prasowe Manufaktura Polka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakimi smakami Lublin przyciąga gości.
- Skąd wziął się pomysł na działalność lubelskich restauracji: Cafe Mari, Spokojna 2 i Bibosz.
- Które dania kuchni lubelskiej najczęściej wybierają turyści, a które mieszkańcy Lublina.