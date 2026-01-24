Kulinarna rewolucja po lubelsku

Krzysztof Stelmach i Paweł Praszczak, zanim zdecydowali się na inwestycję w gastronomię, byli związani z polskimi oddziałami zagranicznych korporacji. Zafascynowani światem restauracyjnym zrezygnowali z etatów i postawili na własną działalność – początkowo skoncentrowaną na produkcie, a dopiero później na gastronomii.

– Zanim zainwestowaliśmy w gastronomię, prowadziliśmy działalność związaną z ekologicznymi owocami, takimi jak jagody czy żurawina z Roztocza. Mimo że tworzyliśmy wysokiej jakości produkty na rynek FMCG, ciągnęło nas w stronę pracy z gościem i talerzem. W 2015 r. otworzyliśmy małą kawiarnię Cafe Mari (szefem kuchni jest Weronika Sidor), a w 2016 r. zarejestrowaliśmy spółkę Manufaktura Polka – od nazwy jednej z odmian malin. Na początku działaliśmy równolegle na obu rynkach, jednak po pewnym czasie zrezygnowaliśmy z owoców i skupiliśmy się w pełni na gastronomii, otwierając w 2019 r. drugą restaurację Spokojna 2 (szefem kuchni jest Marcin Jurek) – wspomina Krzysztof Stelmach.

Przy okazji powstania drugiego lokalu do spółki dołączył kolejny wspólnik – Łukasz Pastusiak. Od tego momentu Manufakturę Polka tworzy trzech udziałowców.

Doświadczenie z korporacji

Kilka miesięcy po otwarciu restauracji Spokojna 2 w Polsce wybuchła pandemia, a kolejne lockdowny szczególnie mocno uderzyły w gastronomię.

– Cukiernia, którą prowadziliśmy w ramach Cafe Mari, oraz piekarnia rzemieślnicza Spokojna 2 ze sprzedażą na wynos pełniły wówczas rolę finansowej „kroplówki”. To były nasze pierwsze lokale – wcześniej nie byliśmy związani z gastronomią. Natomiast doświadczenie z pracy w korporacji pozwoliło nam zachować dyscyplinę operacyjną i płynność decyzyjną. Nie zwolniliśmy nikogo i przetrwaliśmy najtrudniejszy okres dla całej branży – mówi Krzysztof Stelmach.

Doświadczenie korporacyjne miało także wpływ na sposób budowania strategii obu lokali.

– Od początku założyliśmy, że działamy organicznie. Mamy własną cukiernię i piekarnię, a rozwój planujemy bez presji skali, w kontrolowanym tempie. Po drodze popełniliśmy kilka błędów, ale – jak mówi porzekadło – najlepiej uczyć się na cudzych. Nam przyszło uczyć się na własnych, co dziś traktujemy jako kapitał doświadczenia – tłumaczy restaurator.

Forszmak, cebularze i parowańce

Kuchnia lubelska w głównej mierze kojarzy się z daniami regionalnymi, a przede wszystkim z cebularzem.

– Lublin jest bardzo bogaty pod względem smaków. Jest kuchnia staropolska, żydowska, cebularze, bajgle, forszmak czy parowańce, które w kilku miejscowościach na Lubelszczyźnie są wpisane na listę tradycyjnych produktów regionalnych. Problem w tym, że nie są one tak wypromowane jak np. bułeczki bao, choć pod względem smaku są bardzo podobne. Ale jeśli będziemy konsekwentni w swoich działaniach, być może coraz więcej osób usłyszy o parowańcach. Może Lublin będzie postrzegany jako silny i rozpoznawalny ośrodek gastronomiczny? – podkreśla Krzysztof Stelmach.

Dodajmy, że parowańce w różnych odsłonach pojawiają się sezonowo w każdym z lokali: Cafe Mari, Spokojna 2 i Biboszu.

– Lubelska gastronomia, mimo swoich problemów, staje się coraz lepsza. Naszą działalnością dążymy do tego, żeby jedzenie w restauracjach przestało być okazjonalnym luksusem, a stało się powszechne. Żeby coraz więcej osób mogło sobie pozwolić na wyjście do lokalu nawet codziennie, na obiad, kawę, deser, wino czy drinka – zaznacza restaurator.

Dlatego w menu swoich lokali Krzysztof Stelmach ze wspólnikami postawili na tzw. comfort food – z jednej strony są to smaki związane z regionem, jak np. flaki po zamojsku, piróg biłgorajski czy pstrąg z gospodarstwa Pustelnia pod Opolem Lubelskim, a z drugiej dania dobrze znane, obecne w większości regionów Polski oraz w innych krajach.

– Jeśli chodzi o nasze menu, chcemy dawać szerokie spektrum wyboru naszym gościom. Stąd w ofercie dania kuchni polskiej oraz te znane ze światowych kuchni. Dziś często mówi się o wąskiej specjalizacji w jednej dziedzinie. My łączymy specjalizację z wszechstronnością. To znaczy: oferujemy szerokie menu, ale każde z dań, które się w nim znajduje, ma być przygotowane perfekcyjnie – ocenia Krzysztof Stelmach.

Menu w restauracjach Cafe Mari, Spokojna 2 i Bibosz jest oparte o dania regionalne oraz potrawy znane ze światowych kuchni. Fot. Manufaktura Polka

Kto otwiera lokal o siódmej rano? Lublin to nie Warszawa

Ponad trzy lata temu do Lublina przeprowadził się pochodzący z Kujaw Mateusz Stasikowski. W podróży przez kulinarną Polskę zbierał doświadczenie m.in. w warszawskich kuchniach, takich jak Europejski Grill w Hotel Raffles Europejski czy Kuchnia Żywa. Jak przyznaje, gastronomia warszawska, którą poznał od zaplecza, różni się od lubelskiej, m.in. pod względem organizacji pracy w kuchni.

– Na pewno jest inny styl pracy i dostęp do niektórych produktów. Warszawa, jako stolica, ma znacznie więcej restauracji oferujących kuchnie z całego świata, a co za tym idzie – szerszą ofertę dostawców. W Lublinie jest tego trochę mniej. Jednak mamy bardzo dobry dostęp do wysokiej jakości produktów regionalnych od lokalnych producentów – mówi Mateusz Stasikowski.

Mateusz Stasikowski jest szefem kuchni w lubelskiej restauracji Bibosz od maja ubiegłego roku. Wcześniej był związany z innym konceptem Krzysztofa Stelmacha – Cafe Mari.

– Pamiętam, jak dziesięć lat temu w Cafe Mari startowaliśmy ze śniadaniami. Wstawaliśmy o czwartej rano, a godzinę później jechaliśmy na zakupy na targ i do Makro. Wtedy ludzie dziwili się, że ktoś otwiera lokal o siódmej rano. To, co było nowością, dziś jest standardem w gastronomii. To także pokazuje, jak bardzo zmienił się lubelski rynek restauracyjny i jak wiele nowych konceptów powstało w tym czasie – w tym nasz kolejny lokal, Bibosz – wspomina Krzysztof Stelmach.

– Uważam, że to bardzo dobry moment dla rozwoju gastronomii w Lublinie. Ludzie coraz częściej wychodzą do restauracji i są spragnieni odkrywania nowych smaków albo powrotu do tych znanych z kuchni naszych babć – dodaje Mateusz Stasikowski.

Tygiel smaków

W Biboszu postawiono wręcz na tygiel smaków. W menu lokalu znajdziemy m.in. dania kuchni polskiej, takie jak rosół z lanymi kluskami, tatar czy kluski śląskie. Do tego dochodzi kurczak z rożna, podawany w całości lub porcjowany na kawałki, oraz pizza w stylu nowojorskim. Skąd pomysł na tak nieoczywiste połączenia?

– Chcemy, żeby nasza kuchnia kojarzyła się z obfitością i wspólnym biesiadowaniem w dobrym tego słowa znaczeniu. Dlatego w naszym menu nawiązujemy do polskiej kuchni z okresu międzywojennego, łącząc ją z nowoczesnymi trendami, takimi jak pizza w stylu nowojorskim. Opieramy się na daniach budowanych na lokalnych składnikach, ale z lekkim sznytem brytyjskich gastropubów – podkreśla Mateusz Stasikowski.

Jak dodaje, postawienie na pizzę w stylu włoskich migrantów w Nowym Jorku jest kontrą wobec tego, co oferują inne lokale w Lublinie.

– Obecnie najpopularniejsza jest pizza w stylu neapolitańskim. Nie chcieliśmy jej powielać, dlatego postawiliśmy na pizzę w stylu nowojorskim. W wielu dużych polskich miastach, podobnie jak pizza rzymska, robi się ona coraz bardziej popularna – mówi szef kuchni.

Dopytuję, jak wygląda sytuacja z lokalnymi przysmakami.

– Mieliśmy w karcie menu forszmak, który ostatnio zastąpiliśmy flaczkami po warszawsku w wersji z pulpetami cielęcymi i parmezanem, żeby w nowej odsłonie pokazać te smaki lokalnej społeczności. Była u nas także pizza inspirowana cebularzem, ale w nowej karcie ustąpiliśmy miejsca innym kompozycjom smakowym. Widzimy, że dania takie jak forszmak czy cebularz – kojarzone z Lublinem – sprawdzają się na Starym Mieście, gdzie jest dużo turystów. „Lokalsi” wolą jednak sięgać po dania z innych kuchni. Dlatego nie boimy się łączyć różnych smaków. Naszą ofertą staramy się odpowiadać na bardzo zróżnicowane potrzeby gości. Dostarczamy im niezapomniane emocje, których mogą doświadczyć w Biboszu – tłumaczy Mateusz Stasikowski.

Jednym ze sposobów na dostarczanie emocji gościom jest postawienie na coraz popularniejszy w ostatnich latach foodsharing, który praktykuje się w wielu lokalach.

– Wynika to z promowanego przez nas trendu wspólnego spotkania przy stole i biesiadowania. To nie jest moda zza granicy, ale coś głęboko zakorzenionego w naszej kulturze. Od pokoleń przy różnych okazjach spotykamy się z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Zasiadamy do stołu, na którym jest wiele potraw, i próbujemy wszystkiego po kolei. Na tym właśnie polega gościnność i obfitość w Biboszu – dodaje nasz rozmówca.

Mateusz Stasikowski, szef kuchni w restauracji Bibosz, pracę w warszawskich restauracjach zamienił na lubelskie i oczarował się tamtejszą kuchnią. Fot. Materiały prasowe Manufaktura Polka

Polskie oliwki i lokalna trufla

Poza niecodziennym łączeniem różnych smaków, dla Mateusza Stasikowskiego kluczowe w pracy jest opieranie się na sezonowości produktów.

– Według mnie w kuchni jest sześć pór roku: zima, przedwiośnie, wiosna, dwa razy lato i jesień. W karcie mamy bestsellery, które są i zawsze będą, natomiast pozostałe dania ewoluują wraz z kalendarzem sezonowym. Zimą stawiamy na mięsa, sosy, warzywa korzenne i kiszonki. Wczesną wiosną pojawiają się nowalijki, później szparagi, truskawki oraz inne polskie owoce i warzywa prosto z pól, a jesienią grzyby, dynie i dziczyzna – wylicza szef kuchni.

Jak dodaje, sezonowość i lokalność traktuje nie jako ograniczenie, lecz pole do kulinarnego eksperymentu, sięgając po rozwiązania nieoczywiste – jak choćby tzw. polskie oliwki.

– Polskie oliwki to niedojrzałe, zielone mirabelki, które trafiają do zalewy i tam dojrzewają. Po kilku tygodniach smakiem bardzo przypominają klasyczne oliwki. Z kolei pędy chmielu, których na Lubelszczyźnie nie brakuje, można w kuchni wykorzystać podobnie jak szparagi. Jesienią do części dań dodawaliśmy truflę, która nie pochodziła z Włoch, lecz z Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To są nasze lokalne ciekawostki kulinarne – mówi Mateusz Stasikowski.

Inwestycja w kolejne lokale

Obecnie twórcy spółki Manufaktura Polka koncentrują się na rozwoju trzech prowadzonych lokali: Cafe Mari, Spokojna 2 oraz Bibosz. W tym ostatnim wkrótce uruchomione zostaną apartamenty na poddaszu kamienicy przy ul. 3 Maja 4. Równolegle restauratorzy pracują nad kolejnymi projektami gastronomicznymi.

– Kluczowe jest dla nas dalsze rozwijanie istniejących restauracji, zwłaszcza Bibosza, który jest najmłodszym projektem w rodzinie. Jednocześnie pracujemy nad nowymi pomysłami. Planujemy otwarcie kolejnej cukierni oraz restauracji z rozbudowaną piwnicą win. To ambitne przedsięwzięcia, wymagające czasu, przygotowania i współpracy z partnerami, dlatego traktujemy je jako projekty długoterminowe. Jeśli uda się je zrealizować, lubelska gastronomia z pewnością na tym skorzysta – podsumowuje Krzysztof Stelmach.