Kurs banków dołuje, Orlen odnotowuje rekord. Dzień na GPW 23 lipca 2026 r.
Główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych zakończyły czwartkową sesję na minusie. WIG20 ciągnęły w dół spółki konsumenckie i banki. Wyjątkiem był Orlen, który przekroczył próg wartości 150 zł za akcję, co wpłynęło na rekordową kapitalizację.
Dzień na GPW. Spółki konsumenckie i banki odnotowywały straty, a Orlen śrubuje rekord wartości. Fot. PAP/Rafał Guz
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak przebiegła czwartkowa sesja na GPW.
- Czy w najbliższym czasie warszawska giełda ma szansę na kolejne wzrosty.
- Kurs której spółki spośród WIG20 urósł najbardziej, a notowania której w największym stopniu spadły.