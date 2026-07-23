Rośnie popularność ETF-ów wśród Polaków. „Niemal każdy kolejny miesiąc to nowy rekord”

Wartość ETF-ów i ETP-ów w portfelach Polaków wzrosła w pierwszym półroczu o ponad połowę. „Niemal każdy kolejny miesiąc przynosił nowy rekord” – mówią eksperci Analizy.pl. Już teraz liczba wpłat przekroczyła cały ubiegłoroczny wynik.

Szczególnie udany był czerwiec, gdy przewaga wpłat nad wypłatami przekroczyła 800 mln zł. Fot. 3D illustration/Getty Images

Na koniec czerwca wartość ETF-ów i innych ETP-ów znajdujących się w portfelach polskich inwestorów sięgnęła 19,6 mld zł – podaje Analizy.pl. To o 52 proc. więcej niż na koniec 2025 r.

„Wzrostowi sprzyjało korzystniejsze otoczenie rynkowe. Osłabienie napięć na Bliskim Wschodzie oraz dobry sezon wyników spółek poprawiły nastroje inwestorów. Wiele głównych indeksów akcji odrobiło straty z pierwszego kwartału i powróciło w okolice historycznych maksimów” – tłumaczą eksperci.

Szczególnie udany był czerwiec, gdy przewaga wpłat nad wypłatami przekroczyła 800 mln zł.

„Rekordowe było jednak całe pierwsze półrocze. W ciągu sześciu miesięcy inwestorzy wpłacili netto 4,6 mld zł, czyli więcej niż w całym 2025 r., kiedy napływy wyniosły 4,2 mld zł” – dodają.

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W jakie ETF-y inwestują Polacy?

Akcyjne ETF-y przejęły 90 proc. wpłat. Wśród dziesięciu największych cztery dawały szeroką ekspozycję na rynki globalne, dwa naśladowały indeks S&P 500, kolejne dwa śledziły sektor technologiczny, a spośród ostatniej dwójki jeden odzwierciedlał rynki wschodzące, a drugi – WIG20TR.

Liderem napływów został Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dis) (USD). Trafiło do niego 298 mln zł. Drugie miejsce zajął iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (USD) z napływami w wysokości 178 mln zł.

Pozostałe 10 proc. wpłat trafiło do ETP-ów surowcowych (70 mln zł) – głównie powiązanych ze złotem – a także ETP-ów kryptowalutowych (50 mln zł) i ETF-ów obligacyjnych (48 mln zł).

Liderem rynku pozostał iShares BlackRocka, którego udział w rynku wynosi 45 proc. Drugą pozycję utrzymuje Vanguard, odpowiadający za 17 proc. rynku. Trzecie miejsce zajęła polska Beta ETF, której udział nieznacznie spadł do 13 proc.

Eksperci wskazują, że w 2026 r. dynamicznie rozwija się oferta ETP-ów dostępnych na warszawskiej giełdzie. W pierwszym kwartale na rynku głównym zadebiutowało pięć nowych produktów, a w drugim – kolejnych 14.

„Oferta produktów notowanych na GPW ma się dalej poszerzać” – piszą.

W kolejce znajdują się dwa ETF-y TFI PZU inwestujące w polskie obligacje, a także dwa nowe produkty Beta ETF.

Źródło: PAP, XYZ