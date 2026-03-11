Kurs Orlenu mocno w górę. Większość WIG20 ze spadkami. Dzień na GPW 11 marca 2026 r.

Indeks WIG20 wyniósł na zamknięciu 11 marca 3312,71 pkt. To spadek o 0,44 proc. wobec poprzedniego zamknięcia.

Indeks WIG zakończył dzień ze spadkiem o 0,59 proc. do 121878,59 pkt.

Spadki odnotowały także indeksy mWIG40 (o 1,24 proc. do 8472,15 pkt.) oraz sWIG80 (o 0,27 proc. do 30604,91 pkt.).

Większość indeksów sektorowych na warszawskim parkiecie spadła na zamknięciu. Najmocniej stracił WIG Energia – o 4 proc. względem poprzedniego zamknięcia. Spółki energetyczne mocno tracą od rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie. WIG Energia w dniach 2–10 marca zniżkował o niemal 13 proc.

Budimex z największym spadkiem kursu wśród WIG20

Kurs większości spółek objętych indeksem WIG20 spadł w środę. Najmocniej stracił Budimex. Kurs spółki spadł o 4,77 proc. do 699 zł. Kurs Budimeksu spada niemal bez przerwy od początku marca.

W bieżącym tygodniu rekomendację dla Budimeksu obniżyli analitycy Noble Securities oraz analityk Citi Rafał Wiatr. Citi obniżyło rekomendację do „sprzedaj" z „neutralnie" i wyznaczyło cenę docelową akcji spółki na 619 zł.

Analitycy Noble Securities obniżyli rekomendację dla Budimeksu do „sprzedaj" z „redukuj" , jednocześnie podwyższając wycenę spółki w horyzoncie 12-miesięcznym do 619 zł z 590 zł.

W raporcie Noble Securities wskazano, że pomimo istotnego spadku produkcji i dalszego wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej w styczniu, kurs akcji Budimeksu w ostatnich tygodniach wyznacza nowe maksima cenowe. Zdaniem brokera optymizm inwestorów jest jednak zbyt duży.

„Zakładamy, że duże inwestycje budowlane planowane w Polsce w najbliższych latach przełożą się pozytywnie na wyniki finansowe grupy Budimex, ale uwzględniamy to w naszych prognozach: szacujemy przyspieszenie średniorocznego wzrostu przychodów (CAGR) z 6 proc., osiąganych w ostatnich 10–12 latach, do 13 proc. w najbliższych pięciu latach – napisano dalej.

Broker szacuje także, że dalsze wzrosty cen materiałów budowlanych i kosztów podwykonawstwa będą przekładać się na spadek marż realizowanych przez generalnych wykonawców robót budowlanych w najbliższych kilku kwartałach. W przypadku Budimeksu przewidują spadek marży brutto na sprzedaży w segmencie budowlanym z 13,5 proc. w 2025 r. do 11,5 proc. w 2028 r.

Orlen z wyraźnym wzrostem. Otoczenie rynkowe korzystne dla koncernu

Liderem wzrostów wśród WIG20 był z kolei Orlen. Kurs spółki wzrósł 11 marca o 5,59 proc. do 128,90 zł za akcję. Jak wskazał w rozmowie z PAP Biznes analityk Noble Securities Mateusz Chrzanowski, otoczenie rynkowe jest korzystne wynikowo dla Orlenu. „Im ceny ropy są wyższe, tym marże rafineryjne powinny rosnąć" – uważa Chrzanowski.

Indeks sektorowy WIG Paliwa, obejmujący spółki MOL, Orlen oraz Unimot, zanotował w środę wzrost o 5,51 proc.

Poza Orlenem w środę nieznacznie wzrósł kurs Kruka i mBanku. Notowania obu spółek poszły w górę o 0,06 proc. Kurs Santandera pozostał bez zmian.

Inwestorzy przyglądają się sytuacji wokół cieśniny Ormuz

„Dzisiaj notowania znów przebiegają pod dyktando informacji z Bliskiego Wschodu. Wczoraj było dużo więcej optymizmu, jednak między sesjami spłynęły raczej negatywne informacje, chociażby groźba zaminowania cieśniny Ormuz. W trakcie sesji pojawiły się informacje, że tajski tankowiec został uszkodzony, kiedy próbował przepłynąć przez cieśninę" – skomentował środowe notowania Mateusz Chrzanowski z Noble Securities.

„Widać, że utrzymuje się ryzyko ograniczonej żeglugi, a to oczywiście negatywnie wpływa na perspektywy podażowe po stronie ropy. Stąd większość spółek wróciła do korekcyjnego zachowania" – dodał.

Reuters podał w środę, że w cieśninie Ormuz trafione zostały trzy statki – pływające pod banderami Tajlandii, Japonii oraz Wysp Marshalla. Na pokładzie jednego z nich wybuchł pożar.

Ok. godz. 18.14 polskiego czasu ropa Brent drożała o 4,18 proc. do 91,47 dolara za baryłkę. Ropa WTI była wyceniana na 86,40 dolara i drożała o 3,64 proc.

Ropa drożała mimo wcześniej deklaracji szefa Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatiha Birola, że kraje organizacji jednogłośnie uzgodniły uwolnienie jednej trzeciej rezerw ropy, czyli ok. 400 mln baryłek. To największe uwolnienie rezerw w historii MAE. Światowa konsumpcja ropy jest szacowana na ok. 100 mln baryłek ropy.

Cytowany przez agencję Reuters rzecznik Kwatery Głównej armii irańskiej Ebrahim Zolfakari oświadczył w środę, że świat powinien przygotować się na ropę naftową w cenie 200 dolarów za baryłkę.

Z kolei prezydent USA Donald Trump powiedział w środę portalowi Axios, że wojna z Iranem wkrótce się zakończy, bo kraju w „praktycznie nie ma już celów do atakowania”. Zaznaczył jednocześnie, że konflikt skończy się wtedy, kiedy on sam będzie tego chciał.

