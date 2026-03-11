Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kurs Orlenu mocno w górę. Większość WIG20 ze spadkami. Dzień na GPW 11 marca 2026 r.
Po wtorkowym odbiciu, środa przyniosła spadki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Poniżej poprzedniego zamknięcia dzień zakończyły indeksy WIG, WIG20 oraz większość indeksów sektorowych. Zyskał WIG-Paliwa, ciągnięty w górę między innymi przez wzrost kursu zanotowany przez Orlen.
11.03.2026, 18:29
Indeks WIG20 wyniósł na zamknięciu 11 marca 3312,71 pkt. To spadek o 0,44 proc. wobec poprzedniego zamknięcia. Fot. PAP/ Albert Zawada