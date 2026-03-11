Międzynarodowa Agencja Energetyczna zdecydowała o uwolnieniu jednej trzeciej rezerw ropy

Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol poinformował w środę, że kraje organizacji jednogłośnie uzgodniły skierowanie na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej.

Celem tych działań jest obniżenie cen surowca, które gwałtownie wzrosły w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem.

To największe dotąd takie uruchomienie rezerw. Dla porównania, w 2022 r., tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, kraje członkowskie MAE skierowały na rynek 182 mln baryłek ropy – a więc dwukrotnie mniej - w ramach dwóch transz.

400 mln baryłek to około jednej trzeciej rezerw rządowych posiadanych przez 32 kraje członkowskie MAE, wynoszącej 1,2 mld baryłek. Państwa MAE zobowiązane są do przechowywania zapasów ropy i produktów naftowych równych wielkości importu netto przez 90 dni – tak, aby rezerwa mogła być skierowana na rynek w przypadku nagłego załamania dostaw.

Birol przypomniał, że w przeszłości zapasy ropy zostały uruchomione pięć razy: w 1991 r., 2005 r., 2011 r. i dwukrotnie w 2022 r.

MAE, która ma siedzibę w Paryżu, powstała w 1974 r., po kryzysie naftowym. Jednym z zadań tej organizacji jest zapobieganie przerwom w dostawach ropy naftowej. Polska jest członkiem MAE od 2008 r.

Kiedy uwolnienie rezerw ropy? W czwartek spotkanie przedstawicieli państw UE

Jeszcze przed wystąpieniem szefa MAE agencja Reuters podała, powołując się na źródła, że uruchomienie rezerw nastąpi w ciągu co najmniej dwóch miesięcy. Władze Hiszpanii sygnalizowały ze swej strony, że kraje będą miały na to 90 dni.

Szef MAE nie podał żadnych konkretnych terminów. Zapowiedział, że zapasy zostaną udostępnione „w terminach odpowiednich do krajowych warunków każdego państwa członkowskiego”.

W czwartek odbędzie się spotkanie przedstawicieli rządów państw UE w ramach grupy koordynacyjnej ds. ropy naftowej – podała rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen. Podczas spotkania umówiona zostanie kwestia uwolnienia rezerw tego surowca zgodnie zaleceniem MAE.

Źródło: PAP