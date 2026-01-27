Kategoria artykułu: Sport
Łamane procedury, zarzut oszustwa wobec prezesa PKOl-u. Polska nie umie wybrać kadry alpejskiej na igrzyska olimpijskie
Najpierw w kadrze kobiet poza reprezentacją została alpejka spełniająca polskie kryterium olimpijskie, a do kadry zamiast niej weszła ta, która kryteriów nie spełniła. Wszystko dzięki… głosowaniu, które później, pod presją, odwrócono. Teraz gruchnęło w kadrze męskiej – jej skład został skorygowany przez prezesa PKOl-u Radosława Piesiewicza. I jest jeszcze goręcej – sekretarz Polskiego Związku Narciarskiego zarzuca Piesiewiczowi oszustwo i wprowadzenie zarządu PKOl-u w błąd.
27.01.2026, 19:05
Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) zdecydował, że na igrzyska do Włoch poleci Michał Jasiczek, a nie Piotr Habdas. Fot. Piotr Nowak/PAP
