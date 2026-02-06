Kategoria artykułu: Sport
Lindsey Vonn jak Beethoven. Jak to możliwe, że Amerykanka może walczyć o medal mimo zerwanego więzadła w kolanie
Lindsey Vonn zakończyła karierę w 2019 r., bo każdy start oznaczał ból. Pod koniec 2024 r. wróciła jednak na stok z tytanową endoprotezą kolana. Tuż przed igrzyskami doznała kolejnej poważnej kontuzji – zerwania więzadła krzyżowego przedniego – ale nie wycofała się ze startu. Dlaczego wbrew intuicji taki uraz nie musi oznaczać sportowego końca, wyjaśnia wybitny polski ortopeda.
06.02.2026, 05:15
Lindsey Vonn zdobyła dotąd trzy medale olimpijskie: jeden złoty i dwa brązowe. Fot. Ezra Shaw/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak długą przerwę od narciarstwa alpejskiego miała Lindsey Vonn.
- Jaką rolę spełniają więzadła w naszym organizmie (jakie sygnały wysyłają do naszych mózgów).
- Jaką statystyką przytoczoną przez Rogera Federera dr Andrzej Mioduszewski ilustruje tezę, iż w sporcie głowa jest ważniejsza od protez czy braku więzadła.