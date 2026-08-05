Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Lipiec Morawieckiego. Były premier zdominował medialne nagłówki
Rozbicie na prawicy podbiło medialne doniesienia o polityce w lipcu. Mateusz Morawiecki królował w nagłówkach gazet i portali. Sprawdzamy, kto jeszcze zawładnął wakacyjnym czasem w mediach i sieci.
05.08.2026, 04:12
Rozpad na prawicy zdominował rankingi ostatnich tygodni. Fot. PAP/Paweł Supernak
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jakim stopniu rozbicie na prawicy było widoczne w rankingach zasięgów w mediach i sieci.
- Jak duża jest rekordowa przepaść między liczbą wzmianek o PiS a o Koalicji Obywatelskiej.
- Która partia zaliczyła w lipcu swój najlepszy wynik w mediach społecznościowych w historii notowań.