Kategoria artykułu: Biznes
Lipton zmienia szefa w Polsce. Niespodziewana dymisja znanego menedżera
Łukasz Chałaczkiewicz rozstaje się z liderem rynku herbaty w Polsce – wynika z nieoficjalnych ustaleń XYZ. Zmiana jest niespodziewana, bo jeszcze kilka miesięcy temu awansował w strukturach globalnych.
16.02.2026, 21:16
Łukasz Chałaczkiewicz, który właśnie rozstał się z firmą Lipton Teas and Infusion, ma bogate doświadczenie. Przed przejściem do grupy Unilever, był menedżerem między innymi w Coty, Coca-Coli i grupie Reckitt. Fot. materiały prasowe Lipton Teas and Infusions
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co się dzieje w zarządzie Lipton Teas and Infusions.
- Na jakich stanowiskach pracował w firmie Łukasz Chałaczkiewicz.
- Jakie znaczenie dla Lipton Teas and Infusions ma Polska.