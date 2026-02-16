Lipton zmienia szefa w Polsce. Niespodziewana dymisja znanego menedżera

Lipton Teas and Infusions to jeden z najbardziej znanych producentów herbat w Polsce. W portfolio ma m.in. takie marki: Lipton, Saga, Pukka. Wkrótce będzie miała nowego szefa. Niedawno z firmą rozstał się Łukasz Chałaczkiewicz, który z firmą związany był od 2019 r. (jeszcze przed zmianą właściciela), a od grudnia 2020 r. był szefem na Polskę i całą Europę Wschodnią i Południową

Zmiany w Lipton Teas and Infusions

To bardzo niespodziewana zmiana. Zaledwie we wrześniu 2025 r. Chałaczkiewicz awansował w globalnych strukturach na stanowisko szefa na całą Europę. Dołączył tym samym do ścisłego kierownictwa firmy. Odpowiadał za rozwój biznesu na rynkach, obejmujących niemal całą Europę, od Polski i krajów bałtyckich, po Skandynawię, region DACH oraz kraje Europy Południowej i Zachodniej.

– To ogromny zaszczyt i odpowiedzialność. Jestem przekonany, że z naszym zespołem będziemy kontynuować dynamiczny rozwój i kreować przyszłość kategorii herbat w Europie. Ten awans jest także wyrazem uznania dla wyjątkowej pracy, którą od lat wykonują nasze zespoły w Polsce oraz Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. To dzięki ich zaangażowaniu możemy dziś pisać tę historię sukcesu – mówił niedawno Łukasz Chałaczkiewicz, cytowany w komunikacie prasowym.

Jakie są kulisy tej zmiany? Na pewno była zaskoczeniem dla wszystkich, także wewnątrz firmy. I wiele wskazuje na to, że decyzja o zakończeniu współpracy była po stronie korporacji. Ani przedstawiciele firmy ani sam zainteresowany, Łukasz Chałaczkiewicz, nie odpowiedzieli na nasze pytania.

Zdaniem eksperta Herbata stabilnie w małym formacie Najnowsze dane CMR dotyczące sprzedaży herbaty w sklepach małoformatowych (do 300 m kw.) za rok 2025 malują stabilny obraz dla tej kategorii. W przeciwieństwie do wielu innych grup produktowych FMCG, które dzięki inflacji notowały wzrosty wartościowe, herbata utrzymała podobny poziom wartościowy sprzedaży jak w 2024 r.



Całkowita wartość sprzedaży herbaty w małym formacie w 2025 r. pozostała na niemal niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku. Największy negatywny wpływ na wynik kategorii miała herbata czarna ekspresowa, której sprzedaż wartościowa skurczyła się o ponad 6 proc. Takie rodzaje jak herbata ekspresowa ziołowa czy owocowa oraz owocowa sypka (wzrost o ponad 170 proc.) odrobiły niemal cały ten spadek.



Herbaty sypkie owocowe poprawiły swoją dystrybucję najmocniej ze wszystkich kategorii herbat. Niestety jest to nadal poziom wyraźnie poniżej innych czołowych segmentów (ok. 12-13 proc.).



Rok 2025 był dla herbaty w sklepach małoformatowych czasem stabilizacji. Mimo to sklepy małoformatowe zanotowały spadek udziałów w całkowitej wartości sprzedaży całej kategorii – najmocniej ze wszystkich kanałów. Jedynym kanałem notującym ponad 1 pkt proc. wzrostu udziałów były dyskonty.

Trudna transformacja

Być może decyzja można łączyć z dużymi roszadami kadrowy następującymi na poziomie kierownictwa globalnego i rady nadzorczej w regionie. Od października globalnym prezesem jest Marc Busain, który do firmy przyszedł po wielu latach pracy w grupie Heineken.

Lipton jest w okresie trudnej transformacji. Przez lata była częścią ogromnego koncernu Unilever, pod koniec 2021 r. spożywczy gigant postanowił sprzedać biznes herbaciany. Za 4,5 mld euro kupił go fundusz CVC, w Polsce obecny między innymi jako główny akcjonariusz Żabki. Lipton mierzy się z ogromnym zadłużeniem. Rynek herbaty nie rośnie i w efekcie firma wypracowuje zyski niższe od oczekiwań. Stąd duża presja wewnętrzna na poprawianie wyników. Fundusz CVC zadeklarował jesienią, że jest gotów dokapitalizować firmę jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zdaniem eksperta Polski rynek herbaty, naparów, ziół wynosi 2,3 mld zł Rynek herbaty w Polsce w 2025 r. został wyceniony przez Statistę na 1,61 mld zł. Dane odnoszą się do sprzedaży herbaty czarnej, zielonej oraz herbaty paragwajskiej (maté), sprzedawanych w torebkach lub jako herbata liściasta. Według GUS w 2024 r. wartość krajowej produkcji sprzedanej herbaty (w opakowaniach mniejszych niż 3 kg) wyniosła 1,64 mld zł (32,6 tys. t), a po dodaniu wartości herbatek (naparów) ziołowych (640 mln zł; 15,6 tys. t) otrzymujemy blisko 2,3 mld zł. Należy jednak uwzględnić, że część tej wartości stanowi eksport. Z danych GUS wynika, że Polska w 2024 r. wyeksportowała 19,7 tys. t herbaty (CN 0902-03) o wartości 1,06 mld zł.



Polskie przetwórstwo obejmuje głównie mieszanie i konfekcjonowanie herbaty, co pozwala przejmować znaczną część marż w łańcuchu dystrybucji. Rentowność branży przetwórstwa herbaty i kawy kształtuje się na poziomie wyższym niż średnia dla przetwórstwa spożywczego ogółem (6,6 proc. w 2024 r. wobec 4,2 proc.), a udział eksportu w przychodach wynosił 64 proc. W 2024 r. wartość krajowego eksportu herbaty była o 80 proc. wyższa niż wartość jej importu.



Chałaczkiewicz budował pozycję lidera

Pod kierownictwem Chałaczkiewicza Lipton Teas and Infusions w Polsce mocno się rozwijał. Budował pozycję lidera na rynkach w Polsce i regionie. Polska awansowała także na pozycję największego oddziału dla Liptona. W trzech spółkach zatrudnionych jest 600 pracowników. W Warszawie jest jedno z czterech głównych biur handlowych (obok Hamburga, Rzymu i Malmö). W Katowicach fabryka obsługująca całą Europę oraz centrum usług wspólnych na cały świat. Europa to kluczowy rynek dla Liptona, a z Polski wywodzi się wiele innowacji produktowych.

Z danych CMR (Centrum Monitorowania Rynku, na podstawie danych transakcyjnych z placówek małoformatowych do 300 m kw. (za okres 2025 r.), trzema największymi markami w kategorii herbaty pod kątem liczby sprzedanych opakowań są: Lipton – lider, Minutka, należąca go Grupy Mokate zajmuje drugie miejsce, Saga należąca do Lipton zamyka podium.