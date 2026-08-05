Litewskie firmy masowo tną zatrudnienie. Pracę mogą stracić tysiące osób
Pracowników planują zwalniać firmy litewskie i zagraniczne – produkcyjne, usługowe i handlowe – działające w tradycyjnych i w nowoczesnych branżach. Główne powody? Konkurencja Chin i AI. Paradoksalnie stopa bezrobocia pozostaje stabilna.
05.08.2026, 04:28
Sieć handlowa Maxima to jeden z licznych litewskich pracodawców, który planuje w najbliższym czasie przeprowadzić zwolnienia grupowe. Fot. Peter Kollanyi/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które firmy na Litwie planują zwolnienia grupowe i jak duża jest skala redukcji zatrudnienia.
- Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się ciąć etaty?
- Czy redukcje zatrudnienia wpływają na poziom bezrobocia.