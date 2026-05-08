Łódzki City Climate Summit 2026 o nowej definicji miejskiej konkurencyjności

Tradycyjne wyznaczniki siły państwa, takie jak stabilność makroekonomiczna, są ważne, ale przestają wystarczać. Jak wynika z raportu IMD World Competitiveness Ranking 2025, konkurencyjność firm i samorządów zależy od umiejętności zarządzania zieloną transformacją oraz poziomu gotowości cyfrowej. Co kryje się pod tymi pojęciami i jak budować na nich przewagi rynkowe – to zagadnienia tworzące główną oś dyskusji podczas City Climate Summit 2026, który 21 maja odbędzie się w kompleksie EC1 w Łodzi.

Zrównoważona moda i odpowiedzialny biznes

Wydarzenie zapoczątkują warsztaty organizowane przez partnerów. W ramach Łódzkiej Akademii Klimatu młodzież będzie dyskutowała o zrównoważonej modzie z Aleksandrą Włodarczyk, Ambasadorką Klimatyczną UE. Jednocześnie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa odbędzie się konferencja Krajowego Punktu Kontaktowego OECD poświęcona odpowiedzialnemu biznesowi. Eksperci zaprezentują tam nowe wytyczne dotyczące należytej staranności w łańcuchach dostaw sektora tekstylnego oraz procesów recyklingu.

Dla przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych zaplanowany jest warsztat w formie pokojów zagadek „Punkt Zwrotny – jak połączyć rozwój z odpowiedzialnością za środowisko?”, który będzie oparty na koncepcji ekonomii obwarzanka, która zakłada dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym dbaniu o to, by nie przekraczać bezpiecznych granic ekologicznych środowiska.

Uczestnicy będą mieli możliwość w interaktywny sposób pogłębić swoją wiedzę, jak rozwijać miasta, aby poprawić jakość życia ich mieszkańców i nie wpływać negatywnie na środowisko naturalne.

Dzień uzupełnią spotkania Urban Land Institute (Poland) – ULI to najstarsza i największa na świecie, międzynarodowa organizacja non-profit, zrzeszająca ponad 49 tys. ekspertów z branży nieruchomości, urbanistyki, finansów i architektury. Jej celem jest kształtowanie zrównoważonej i przyszłości terenów zurbanizowanych przez wymianę wiedzy, badania oraz promowanie najlepszych praktyk w zagospodarowaniu przestrzennym. Rok temu Łódź dołączyła do Urban Land Institute.

– Dziś konkurencyjność miast nie wynika już wyłącznie z lokalizacji czy infrastruktury, ale z ich zdolności do łączenia zrównoważonego rozwoju z realiami ekonomicznymi. Transformacja klimatyczna staje się jednym z kluczowych czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej. Wraz z Miastem Łódź – partnerem ULI - m.in. w ramach takich wydarzeń jak City Climate Summit w Łodzi, chcemy inspirować uczestników najlepszymi praktykami ze świata i rozmawiać o tym, w jaki sposób możemy je z sukcesem aplikować w naszych miastach czy organizacjach. Jako Urban Land Institute widzimy ogromną wartość w tworzeniu platform dialogu, które łączą samorządy, biznes i ekspertów – bo tylko w ten sposób możemy budować miasta przyszłości – mówi Marcin Juszczyk, ULI Europe Executive Committee Member.

– Dziś konkurencyjność miast nie wynika już wyłącznie z lokalizacji czy infrastruktury, ale z ich zdolności do łączenia zrównoważonego rozwoju z realiami ekonomicznymi – mówi Marcin Juszczyk, ULI Europe Executive Committee Member . Fot. materiały organizatora

Konkurencyjność i transformacja w praktyce

Główna część szczytu jest zaplanowana na 21 maja w Hali Maszyn EC1, a oficjalnego otwarcia wydarzenia dokona prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Następnie o roli sztucznej inteligencji w marketingu i sprzedaży opowie Magdalena Bornos-Paciorek, Industry Manager w Google Polska. Wystąpienie będzie wstępem do debaty, której tytuł „Konkurencyjność a sprawiedliwa transformacja – między wzrostem a odpowiedzialnością” wprost definiuje dylematy współczesnego biznesu.

W dyskusji wezmą udział minister energii Miłosz Motyka, Luiz Hanania (prezes Grupy Veolia Polska), Izabela Karolczyk-Szafrańska (wiceprezes InPost), Hanna Zdanowska (prezydent Łodzi), Nicolas Boffi (CEO MIPIM).

Kongres będzie również okazją do ważnych porozumień. Veolia, miasto Łódź i ZWiK podpiszą list intencyjny w sprawie budowy nowej biogazowni. Inwestycja ta stanowi próbę zmierzenia się z wynikami nakreślonymi w raporcie OECD „Economic Surveys: Poland 2025”, według którego polski sektor energetyczny wciąż opiera się w ponad 40 proc. na węglu. W obliczu międzynarodowych zobowiązań wymusza to przyspieszenie inwestycji w czyste źródła energii.

Eksperci o sporcie, stylu życia i odpowiedzialności

Sesję o tematyce sportowej otworzy wystąpienie Roberta Korzeniowskiego, wielokrotnego złotego medalisty olimpijskiego i doradcy Ministra Sportu i Turystyki, który przeanalizuje przyszłość dyscyplin sportowych wobec postępujących zmian klimatu. W dalszej części wydarzenia reprezentant Polski w piłce nożnej Grzegorz Krychowiak będzie dyskutował z Michałem Kędziorą (znanym jako Mr. Vintage) o jakości w modzie i sporcie jako kluczowi do sukcesu.

Planowane dyskusje i panele w ramach ścieżki sportowej podkreślą, że sport – jako wielomiliardowy sektor gospodarki i element globalnej kultury – znajduje się dziś w swojej złotej erze, ale również w momencie zwrotnym. Rosnące koszty energii, dostępność zasobów, dążenie do neutralności klimatycznej, oczekiwania sponsorów, a także presja opinii publicznej sprawiają, że organizacje sportowe muszą przyspieszyć procesy adaptacyjne.

Kluczowym elementem tego procesu jest transformacja istniejących obiektów sportowych oraz podniesienie zrównoważonych standardów dla nowych inwestycji. Stadiony i hale widowiskowo-sportowe to ogromni konsumenci wody, energii i ciepła. Dyskusja ma doprowadzić do odpowiedzi m.in. na pytanie: jak powinna wyglądać strategia dla tego elementu miejskiej transformacji, który często jest pomijany w debacie o zrównoważonym budownictwie i tym tematem zajmą się m.in. Gabriele Pacsolini – odpowiedzialny za zaprojektowanie wioski olimpijskiej w Cortinie (tegoroczne igrzyska zimowe), Jarosław Prasał – head of project management BlueProjects Polska oraz prezes zarządu Polskiego Związku Rugby oraz Dionizy Smoleń partner w PwC Polska, wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki opracowuje długoterminową „Strategię Rozwoju Sportu – IO Warszawa 2040”. Dokument ma wyznaczyć kierunki rozwoju polskiego sportu i wesprzeć starania Polski o organizację igrzysk, skupiając się na diagnozie, infrastrukturze oraz współpracy biznesu, nauki i samorządów. Rozmowę poprowadzi Rafał Tymiński redaktor „Przeglądu Sportowego”.

Z kolei wątek osobistej sprawczości i odpowiedzialności poruszy panel „Miejski pustelnik”, podczas którego wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik oraz trener mentalny i autor książek Miłosz Brzeziński zastanowią się, jak w praktyce zostać „osobistym trenerem” własnych nawyków i skutecznie zmieniać je w kontekście globalnych wyzwań środowiskowych.

– Transformacja klimatyczna i społeczna nie wydarzy się wyłącznie dzięki wielkim strategiom czy odgórnym decyzjom. Jej fundamentem są nasze codzienne wybory – tego, jak się poruszamy, co kupujemy i jakie nawyki budujemy wokół siebie. Miasta mogą tworzyć warunki do bardziej zrównoważonego życia, ale prawdziwa transformacja dzieje się wtedy, gdy mieszkańcy budują poczucie osobistej sprawczości i odpowiedzialności za wspólną przyszłość. We współczesnym świecie odpowiedzialność nie oznacza wycofania się z życia, ale świadome funkcjonowanie w jego centrum. Nie rezygnujmy z marzeń, ale spełniajmy je w świadomy i odpowiedzialny sposób – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

– Transformacja klimatyczna i społeczna nie wydarzy się wyłącznie dzięki wielkim strategiom czy odgórnym decyzjom. Jej fundamentem są nasze codzienne wybory – tego, jak się poruszamy, co kupujemy i jakie nawyki budujemy wokół siebie – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. Fot. XYZ

Wyzwania klimatyczne w miastach przyszłości

Wspomniany raport OECD wskazuje rosnącą podatność Polski na susze i powodzie, przez co konieczna jest lepsza koordynacja polityk adaptacyjnych. W obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych miasta muszą stać się centrami innowacji łączącymi technologię z rozwiązaniami opartymi na naturze.

Panel „Nie ma wody na pustyni”, z udziałem Edyty Żabczyńskiej, Prezes Zarządu Veolia Woda Polska, Marjana Den Braber (Water Resilience Director w Arcadis Gemany), Wojciecha Szpakowskiego (Dyrektor w Gdańskie Wody), Piotra Kopka (Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi), będzie skupiał się na temacie deficytu wody jako bariery rozwoju przemysłu.

Z kolei o aspektach związanych z nowoczesnym ciepłownictwem rozmawiać będą uczestnicy dyskusji „Gra o surowce. Efektywność energetyczna jako przewaga konkurencyjna miast i przemysłu”: Anna Kędziora-Swagrzak (prezes Zarządu Veolia Energia Łódź), Mikołaj Gajsler (head of business development w Innargi), Anna Nienałtowska (executive manager w Westbridge Advisory), Michał Olszewski (członek zarządu Orlen Termika), Katarzyna Szymczak-Pomianowska (dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miasta Wrocław).

„Po pierwsze edukacja!”... – to obowiązkowy element spotkań poświęconych informacji/dezinformacji i komunikacji tak ważnych tematów jak zmiany klimatu, adaptacja do zmian i przyszłość młodego pokolenia. Uczestnicy panelu prowadzonego przez dr Annę Wierzbicką, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi odpowiedzą na pytanie jak wykorzystać narrację o modzie, by tworzyć odpowiedzialne scenariusze przyszłości. W dyskusji wezmą udział m.in. Paulina Górska ekoedukatorka, dr n. przyr. Agnieszka Oleksyn-Wajda pełnomocniczka Rektora ds. ESG Uczelni Łazarskiego, Paulina Krzyżowska – wiceprezeska Zarządu Tatuum.

City Climate Summit 2026 w Łodzi to dwa dni debat, warsztatów i spotkań liderów biznesu, samorządów i ekspertów, którzy wspólnie będą szukać praktycznych rozwiązań łączących zieloną transformację z konkurencyjnością gospodarki

Moda: Reinwentaryzacja i gospodarka obiegu zamkniętego

Segment poświęcony modzie stanie się miejscem debaty o reinwentaryzacji branży pod hasłem „moda w transformacji”. Program tej ścieżki odpowie na wniosek z raportu FMC i KPMG „State & prospects of circular fashion in Europe”, który wskazuje, że 80 proc. środowiskowego wpływu przedmiotu zależy od decyzji podjętych już w fazie projektowej.

Nową erę prognozowania trendów i rolę danych w zapobieganiu nadprodukcji i marnotrawstwu przybliżą Agata Kupryjaniuk z Heuritech i Marcin Świderek z magazynu ELLE. Z kolei przedstawiciele marek Safilin i Vanda Novak w panelu o odporności produkcji w Europie zastanowią się nad budową łańcuchów dostaw, które wytrzymają globalne zawirowania rynkowe.

Dyskusja „Moda na terapii” z udziałem Karoliny Sulej, dr n. med. Aleksandry Rutkowskiej, Natalii Żelazowskiej i Pawła Urbańskiego skupi się także na społecznym wymiarze konsumpcji. Paneliści spróbują zdiagnozować psychologiczne przyczyny nadkonsumpcji oraz jej wpływ na zdrowie psychiczne.

Praktyczny wymiar zmian będą reprezentować natomiast innowatorzy tacy jak Tomasz Mierzwa z Myco Renew, który przybliży technologie rozkładu tekstyliów z pomocą grzybów. Takie rozwiązania, obok ubrań z polskich konopi czy wirtualnych przymierzalni AR/AI, będą ważne dla rynku mody cyrkularnej. Według prognoz FMC i KPMG wartość europejskiego rynku w 2026 roku wyniesie 23,8 mld euro, a do 2030 roku może wzrosnąć do 31,3 mld euro.

– Skuteczna transformacja miast nie nastąpi w pojedynkę — wymaga współpracy samorządów, biznesu, organizacji społecznych, nauki i mieszkańców. Według raportów Intergovernmental Panel on Climate Change ponad 99 proc. publikacji naukowych potwierdza, że obecne globalne ocieplenie ma charakter antropogeniczny. Jednocześnie badania opinii publicznej w wielu krajach pokazują, że od 20 proc. do 30 proc. społeczeństwa wciąż podważa ten konsensus. Dlatego dziś największym wyzwaniem nie jest już wyłącznie dostęp do technologii czy wiedzy, ale umiejętność budowania trwałych koalicji wokół wspólnych celów. City Climate Summit tworzy przestrzeń do takich partnerstw: pozwala łączyć kompetencje i przekładać ambitne strategie klimatyczne na konkretne działania wdrażane w miastach. To właśnie dzięki sile dialogu i współodpowiedzialności możliwe jest budowanie nowoczesnych, odpornych i konkurencyjnych miast przyszłości – podkreśla dr Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.

Główne wnioski Konkurencyjność miast coraz rzadziej wynika z klasycznych czynników infrastrukturalnych, a coraz częściej z umiejętności integrowania celów klimatycznych, cyfrowych i gospodarczych w spójną strategię rozwoju. Transformacja klimatyczna przestaje być wyłącznie polityką środowiskową, staje się fundamentem decyzji inwestycyjnych, urbanistycznych i społecznych, wpływając na wszystkie sektory gospodarki miejskiej. Skuteczna zmiana wymaga współpracy wielu interesariuszy: samorządów, biznesu, ekspertów i mieszkańców, ponieważ żaden z tych podmiotów nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić pełnej transformacji.

Artykuł powstał na zlecenie Urzędu Miasta Łódź