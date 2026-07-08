Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Lotnisko Billy Bishop dzieli Kanadę. W tle przyroda, mieszkania i interesy inwestorów
Plan dopuszczenia odrzutowców na lotnisku Billy Bishop może zmienić układ sił w Toronto. Spór dotyczy nie tylko transportu, ale też ochrony przyrody, polityki mieszkaniowej i kontroli nad infrastrukturą strategiczną.
08.07.2026, 04:15
Rozbudowa lotniska Billy Bishop w Toronto budzi coraz większy sprzeciw. Fot. Anna Lach/XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego propozycja rozbudowy niewielkiego lotniska Billy Bishop, położonego na wyspach na jeziorze Ontario, 3 km od śródmieścia Toronto, budzi tak duże kontrowersje, że w protesty włączyła się Margaret Atwood.
- Dlaczego eksperci wskazują, że głównym beneficjentem inwestycji może być nie Toronto, lecz wielki amerykański bank JPMorgan.
- Czy rząd federalny, który jest współwłaścicielem lotniska Billy Bishop, może zablokować plany rządu prowincji Ontario.