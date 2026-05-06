Magazyn energii dla firm. Dlaczego warto się na niego zdecydować

Rynek energii w Polsce przechodzi ogromną transformację. Pod koniec ubiegłego roku polska energetyka przekroczyła historyczny próg – udział OZE w mocy zainstalowanej wyniósł ponad 50 proc. W całym 2025 roku po raz pierwszy w historii ponad 30 proc. energii elektrycznej wyprodukowano ze źródeł odnawialnych.

Te dane cieszą. Oznaczają jednak, że nasz system elektroenergetyczny staje się coraz bardziej zależny od warunków pogodowych. Energia jest tańsza, gdy świeci słońce i wieje wiatr, a znacznie droższa w okresach pochmurnych i bezwietrznych. Dla przedsiębiorstw, które potrzebują dużych ilości energii, np. do produkcji, oznacza to większą zmienność kosztów oraz zagrożenie dla stabilnej pracy instalacji i maszyn. Dodatkowym wyzwaniem stają się dynamiczne taryfy i rosnące opłaty mocowe.

Jak w tej sytuacji odzyskać kontrolę nad kosztami operacyjnymi firmy? Odpowiedzią są magazyny energii.

Nie tylko bateria, ale także narzędzie finansowe

Wbrew nazwie, magazyn energii to nie tylko „bateria”, ale realne narzędzie finansowe. Instalacja umożliwia przesunięcie zużycia prądu w czasie. Firma ma możliwość magazynowania energii, gdy jest ona tania lub gdy ją produkuje z własnej instalacji fotowoltaicznej. Wykorzystuje ją natomiast wtedy, gdy ma większe zapotrzebowanie energetyczne lub gdy ceny energii idą w górę. Przedsiębiorca nie jest już zatem biernym odbiorcą energii, lecz aktywnym podmiotem, który nią zarządza.

Jakie korzyści dla firm wiążą się z magazynami energii? Po pierwsze, pozwalają one zwiększać autokonsumpcję z fotowoltaiki. Gdy z powodu warunków pogodowych energii z OZE jest dużo, firma, która nie ma magazynu energii, musi ją odsprzedawać do sieci. Jednak nie zawsze jest to opłacalne, bo ceny odsprzedaży prądu mogą być bardzo niskie lub bliskie zeru. Magazyn energii pozwala te nadwyżki zatrzymać i wykorzystać później, np. gdy instalacja fotowoltaiczna nie działa.

Magazyny energii sprawdzają się też niezależnie od własnej fotowoltaiki. Pozwalają bowiem przedsiębiorstwom kupować prąd z sieci wtedy, gdy jest tani, przechowywać go, a następnie zużywać w „najdroższych” godzinach.

Po drugie, magazyny energii wyposażone w układ rezerwowego zasilania zapewniają wielu firmom stabilność funkcjonowania, zabezpieczając część systemów wrażliwych na zaniki zasilania. W niektórych sektorach (zwłaszcza w produkcji czy w logistyce) nawet krótka przerwa w dostawie energii może oznaczać duże straty finansowe. W takich przypadkach magazyny energii stanowią skuteczny bufor bezpieczeństwa.

Obniżenie kosztów dystrybucyjnych i opłaty mocowej

Po trzecie, magazyny energii pozwalają inteligentnie obniżać opłaty dystrybucyjne i mocowe. Na czym ten mechanizm polega?

Zacznijmy od opłat dystrybucyjnych. To część rachunku, którą firma płaci nie za prąd, ale za jego dostarczenie przez sieć. Zawiera m.in. koszt utrzymania, obsługi sieci, linii, kabli, transformatorów. W niektórych taryfach (np. popularnej wśród MŚP taryfy C12 czy B23, z której korzystają zakłady przemysłowe) opłata dystrybucyjna różni się w zależności od pory dnia. Firma, która nie magazynuje energii, musi liczyć się z tym, że jej zapotrzebowanie może zbiegać się w czasie z godzinami najwyższych opłat dystrybucyjnych. Magazyn energii pozwala zamortyzować te koszty, ponieważ umożliwia ładowanie własnych zasobów w okresach niższych opłat oraz ich rozładowywanie w godzinach wyższych stawek.

Opłata mocowa

Kolejnym składnikiem opłaty za energię w firmie jest tzw. opłata mocowa. Ona również nie wynika wprost z „ceny kilowatogodzin”, lecz jest elementem regulacyjnym. Czym właściwie jest?

Najprościej mówiąc – to opłata za dostępność rezerw energii. Dzięki niej elektrownie mogą być utrzymywane w podwyższonej gotowości, by w godzinach szczytowego zapotrzebowania mogły błyskawicznie dostarczyć prąd. Dzięki temu nie grozi nam np. blackout.

Opłata mocowa dotyczy zarówno odbiorców indywidualnych, jak i firm. Tyle że dla tych pierwszych jest ona zryczałtowana. W przypadku przedsiębiorców jej wysokość zależy od tego, ile realnie zużywają prądu w godzinach szczytu. W firmach zużycie energii nie jest stałe każdego dnia. Czasem pracuje jedna maszyna, innego dnia pięć. Często największe zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na energię przypada w godzinach największego obciążenia systemu. To z kolei zwiększa opłatę mocową, „nabijając” firmowy rachunek za prąd, nawet jeśli średnie jego zużycie nie jest szczególnie wysokie.

Odpowiednio sterowany magazyn energii pozwala skutecznie obniżyć opłatę mocową, która obecnie wynosi 0,219 zł od każdej kilowatogodziny zużytej w okresie jej naliczania.

Moc umowna z magazynem

W umowie firmy z operatorem sieci energetycznej zawarta jest także tzw. moc umowna. To maksymalna ilość prądu, jaką firma może pobierać z sieci w jednej chwili. Gdy maszyny uruchamiają się jednocześnie albo gdy startuje linia produkcyjna, zapotrzebowanie gwałtownie rośnie. Właśnie wtedy potrzebna jest wysoka moc umowna.

Zasadniczo takie sytuacje trwają krótko i zdarzają się rzadko. Mimo to, to właśnie one decydują o tym, jak wysoka musi być moc umowna. A ta wpływa na wysokość rachunków przez cały rok. Magazyn energii jest w stanie przejąć część tego chwilowego obciążenia. Dzięki temu firma może obniżyć zadeklarowaną moc i zmniejszyć swoje rachunki.

Aby energia nie była obciążeniem

Magazyn energii może być więc ważnym narzędziem redukcji kosztów energii w firmie. Jest szczególnie opłacalny, gdy przedsiębiorstwo ma duże wahania zapotrzebowania na prąd, a instalacja jest zintegrowana z fotowoltaiką. To właśnie połączenie tych dwóch technologii z dobrze dobranym systemem zarządzania przynosi największe korzyści. OZE dla firm to dziś nie pojedyncza instalacja, a całe systemy łączące produkcję, magazynowanie i zarządzanie energią. Warto podejść do zagadnienia całościowo i skorzystać z profesjonalnego doradztwa i obsługi specjalistów. Kompleksową ofertę proponuje m.in. spółka PGE, która prowadzi klienta przez cały etap inwestycji – od planowania i analiz, przez dobór komponentów, po uruchomienie instalacji.

Dziś energia przestaje być dla przedsiębiorstw wyłącznie kosztem. Coraz częściej staje się obszarem świadomego zarządzania i budowania przewagi konkurencyjnej. Dlatego też magazyny energii dla przedsiębiorstw nie są chwilową modą, lecz częścią głębszej transformacji rynku energii. Malejące koszty technologii, rosnąca zmienność cen oraz dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł sprawiają, że ich rola systematycznie rośnie. Firmy, które odpowiednio wcześnie dostrzegą ten trend i wdrożą właściwe rozwiązania, zyskają nie tylko realne oszczędności, ale także większą kontrolę nad jednym z kluczowych kosztów prowadzenia biznesu.

Główne wnioski Malejące koszty technologii, rosnąca zmienność cen oraz dynamiczny rozwój OZE sprawiają, że rola magazynów energii w strategii energetycznej firm będzie systematycznie rosła. Firmowy magazyn energii to nie tylko „bateria”, ale realne narzędzie finansowe. Instalacja ta przesuwa bowiem zużycie prądu w czasie. Magazyny energii pozwalają inteligentnie obniżać firmowe rachunki za prąd, m.in. obniżając opłaty dystrybucyjne i mocowe.

Tekst powstał na zlecenie PGE.