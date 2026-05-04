Wielkie magazyny energii wreszcie wchodzą na polski rynek. To zmiana dla całego systemu
W tym roku ruszą pierwsze duże bateryjne magazyny energii w Polsce. Rynek, który dotąd opierał się na małych instalacjach, zaczyna szybko rosnąć wraz z rozwojem OZE.
04.05.2026, 05:15
Na plac montażu magazynu energii w Żarnowcu trafiły już najważniejsze elementy budowy. Fot. PGE
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile magazynów energii jest podpiętych do krajowej sieci.
- Które inwestycje w magazyny zostaną zakończone w tym roku i jakie są plany.
- Dlaczego magazyny są potrzebne polskiej energetyce.