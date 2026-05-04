Wielkie magazyny energii wreszcie wchodzą na polski rynek. To zmiana dla całego systemu

Zapowiadany od kilku lat boom na wielkoskalowe bateryjne magazyny energii w Polsce właśnie się rozpoczyna. Pierwsze instalacje rozpoczną pracę w tym roku. Jednocześnie kolejne firmy informują o rozpoczęciu budowy podobnych obiektów w różnych rejonach kraju. To sposób na wykorzystanie w większym zakresie energii z odnawialnych źródeł.

Wraz z rozwojem OZE operator sieci energetycznej coraz częściej musi w newralgicznych godzinach wyłączać farmy wiatrowe i słoneczne. Dzieje się tak, gdy zielonej energii jest zdecydowanie więcej, niż wynosi zapotrzebowanie na prąd. Dzięki magazynom ryzyko takich redukcji istotnie się zmniejszy. Instalacje zgromadzą nadmiarową energię i oddadzą ją do sieci wieczorem, gdy popyt na prąd jest wyższy, a elektrownie słoneczne kończą swoją pracę. Magazyny nie rozwiążą wszystkich problemów krajowej energetyki, ale z pewnością ułatwią jej funkcjonowanie w nowych warunkach.

Nagły wzrost inwestycji

Magazyny energii są już obecne na polskim rynku, ale to przede wszystkim mniejsze jednostki. Najczęściej uzupełniają instalacje fotowoltaiczne budowane na dachach polskich domów. Według danych Agencji Rynku Energii na koniec 2025 r. mieliśmy w Polsce 114,4 tys. magazynów energii. Z tego aż 98 proc. to małe instalacje o mocy poniżej 0,05 MW. Dla porównania, na koniec 2024 r., było ich zaledwie 47,1 tys.

Średnich instalacji, o mocy 0,05-10 MW, mieliśmy pod koniec ubiegłego roku prawie 1,95 tys. Natomiast dużych obiektów o mocy powyżej 10 MW – zaledwie pięć i były to wyłącznie działające w Polsce od dekad wodne elektrownie szczytowo-pompowe. Dopiero w tym roku planowane jest oddanie do użytku pierwszych dużych bateryjnych magazynów.

Wzrost popularności magazynów wynika przede wszystkim z możliwości dofinansowania ich zakupu i montażu z krajowych programów wsparcia. Nie bez znaczenia jest też potężny spadek kosztów baterii. Szacuje się, że w ciągu ostatniej dekady ceny akumulatorów zmniejszały się średnio o 20 proc. rocznie.

Czas na duże magazyny

Rozpoczynający się boom na wielkoskalowe magazyny energii to pokłosie wygranych aukcji rynku mocy przez inwestorów planujących tego typu obiekty. Dzięki rynkowi mocy właściciele magazynów będą przez 17 lat otrzymywać wynagrodzenie za samą gotowość do dostarczenia mocy na wezwanie operatora. W wyniku aukcji z grudnia 2024 r. dotyczącej dostaw mocy na 2029 r., kontrakty trafiły aż do 76 bateryjnych magazynów energii. Łączna zakontraktowana moc sięgnęła 2 457 MW, a to o 42 proc. więcej niż w aukcji przeprowadzonej rok wcześniej. Te obiekty będą teraz sukcesywnie wchodziły na rynek.

Już w maju pierwszy duży magazyn w naszym kraju uruchomi EDF Power Solutions, spółki należącej do francuskiej grupy energetycznej EDF. Instalacja o mocy 50 MW zlokalizowana jest w Starym Grodkowie w woj. opolskim. Plany spółki są większe – jej portfel projektów magazynowych obejmuje trzy inwestycje o łącznej mocy około 370 MW w różnych regionach kraju. EDF Power Solutions analizuje też kolejne możliwości inwestycje i potencjalne partnerstwa, które mogą przyspieszyć realizację projektów.

Magazynowy gigant nabiera kształtów

W kwietniu rozpoczęły się dostawy i montaż kluczowych komponentów do gigantycznego magazynu energii budowanego w Żarnowcu. Inwestycję realizuje PGE Energia Odnawialna, a technologię dostarcza koreański LG Energy Solution, który produkuje baterie w swojej fabryce w Biskupicach Podgórnych koło Wrocławia.

– Magazyn Energii Żarnowiec to przedsięwzięcie, które realnie wspiera polską gospodarkę. Baterie – serce całej instalacji – produkowane są w Polsce, co przekłada się na wysoki udział tzw. local content w tej inwestycji. Całość projektu realizowana jest z wykorzystaniem nowoczesnych, sprawdzonych technologii oraz przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy – podkreśla Krzysztof Müller, prezes PGE Energia Odnawialna.

Zgodnie z harmonogramem dostawy kluczowych elementów zakończą się na przełomie czerwca i lipca 2026 r. Inwestycja ruszy w 2027 r., a jej koszt sięga 1,56 mld zł brutto. Będzie to jeden z największych magazynów bateryjnych w Europie, o mocy 262 MW.

Polska Grupa Energetyczna kolejny duży magazyn postawi w Nowym Czarnowie koło Gryfina (woj. zachodniopomorskie). Pod koniec kwietnia podpisała umowę na budowę obiektu z konsorcjum polskich firm: SPEC BAU Polska oraz El Professional. Wartość umowy wyniosła ponad 1,14 mld zł brutto. Dostawcą technologii magazynowej jest Fluence Energy. Uruchomienie obiektu zaplanowano na koniec 2028 r.

– Wchodzimy w kolejny etap rozwoju bateryjnego magazynowania energii w grupie PGE. Magazyn Energii Gryfino o mocy do 400 MW i minimalnej pojemności 800 MWh będzie największym w Polsce bateryjnym magazynem energii pod względem mocy zainstalowanej oraz jednym z kluczowych elementów wspierających bezpieczeństwo krajowego systemu energetycznego – komentuje Dariusz Lubera, prezes PGE.

Kolejne umowy

O podpisanych kontraktach magazynowych informują też inne firmy. Pod koniec kwietnia zlecenie na budowę infrastruktury dla takiego obiektu pozyskała spółka Onde z grupy Erbud. Inwestorem jest Greenvolt Power. Spółka nie podaje szczegółów inwestycji, ale zaznacza, że będzie to jedna z największych tego typu instalacji w Europie. Termin realizacji projektu przypada na koniec 2027 r.

– To już drugie zlecenie wykonawcze w segmencie magazynowania energii elektrycznej podpisane przez Onde w ostatnich tygodniach. Intensywnie pracujemy nad kolejnymi – zapowiada Paweł Przybylski, prezes Onde.

Również w kwietniu kontrakt na budowę wielkoskalowego magazynu energii podpisał Green Capital z generalnym wykonawcą – firmą Electrum. Inwestycja zlokalizowana jest w Lwówku Śląskim na Dolnym Śląsku, a moc magazynu sięgnie 80 MW. Obiekt ruszy w trzecim kwartale 2027 r. Green Capital rozwija portfel magazynów bateryjnych w różnych lokalizacjach Polski oraz w innych krajach.

– Magazyn energii w Lwówku Śląskim to projekt o realnym znaczeniu systemowym. Magazyn tej skali wzmacnia lokalną infrastrukturę elektroenergetyczną i wspiera integrację OZE w regionie. Wybierając Electrum jako generalnego wykonawcę, zależało nam na partnerze, który przejmuje długoterminową odpowiedzialność za niezawodność instalacji, nie tylko za jej budowę – podkreśla Michał Polanowski, prezes Green Capital.

Magazyny w metropolii

Do rozwoju magazynów przygotowuje się Warszawa. Stoen Operator, który zarządza warszawską siecią energetyczną, realizuje właśnie wspólnie z firmą ZPUE jeden z najbardziej złożonych projektów magazynowych w Polsce. Stołeczna sieć pracuje w warunkach charakterystycznych dla wielkich aglomeracji. Gęsta zabudowa, rosnące zapotrzebowanie na moc oraz dynamiczny rozwój źródeł odnawialnych wymuszają nowe podejście do zarządzania systemem. Dlatego Stoen planuje uruchomienie dziesięciu bateryjnych magazynów energii, zintegrowanych bezpośrednio ze stacjami średniego i niskiego napięcia zasilającymi miasto. Magazyny będą nie tylko akumulować energię, ale też wspierać regulację napięcia sieci i poprawę jakości zasilania.

– Przy takim projekcie kluczowe jest myślenie nie o jednorazowym wdrożeniu, lecz o tym, jak to rozwiązanie będzie pracować przez lata. Magazyny energii muszą wpisywać się w codzienny rytm sieci i wspierać ją w różnych scenariuszach obciążenia – wyjaśnia Łukasz Sosnowski, menedżer ds. realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Stoen Operator.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w swoim planie rozwoju w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną zakładają, że do 2040 r. w Polsce możemy mieć 24 GW mocy zainstalowanej w magazynach energii.