Makarony Polskie idą na zakupy. „ Przejęcie wpisuje się w filozofię budowy grupy o 1 mld zł przychodów "

Stoczek Natura z grupy Makarony Polskie przejmuje firmę Joyfood. Zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów nastąpi po uzyskaniu koniecznej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowa końcowa zostanie podpisana w terminie do pięciu dni roboczych od spełnienia tego warunku, jednak nie później niż do końca października.

Makarony Polskie - kierunek konsolidacja

Rynek makaronów w Polsce ma wartość ponad 800 mln zł. Polacy spożywają rocznie ok. 5,5 kg makaronu na osobę. Liderem rynku jest marka Lubella, należąca do Grupy Maspex. Wśród największych producentów makaronu jest Grupa Makarony Polskie oraz firma Pol-Mak.

– Konsolidujemy rynek i poszerzamy działalność. Widzimy duże możliwości uwolnienia znacznych synergii dzięki połączeniu potencjałów naszej marki SoFood i przejętej Joyfood, co nie tylko powinno pozytywnie przełożyć się na wyniki finansowe generowane przez obie marki, ale również umożliwi skokowy wzrost skali działania segmentu dań gotowych w Grupie Makarony Polskie i kontynuację dywersyfikacji naszego biznesu. Mamy ambicje co do mocnego wzrostu udziałów na rynku dań gotowych, chcemy też osiągnąć wiodącą pozycję na rynku dań gotowych dostępnych na tzw. suchej półce, przygotowywanych z naturalnych składników i mających „czystą” etykietę. Przejęcie Joyfood wpisuje się w naszą filozofię budowy dynamicznej, zdywersyfikowanej grupy spożywczej o potencjale przekroczenia 1 mld zł przychodów – mówi Zenon Daniłowski, prezes zarządu Makarony Polskie S.A.

– Możliwe kolejne przejęcia komplementarnych firm mogą skokowo zwiększyć skalę naszej działalności – dodaje Marcin Zieliński, dyrektor sprzedaży i rozwoju w Makarony Polskie.

Potencjał Makaronów Polskich

Obecnie potencjał rocznych przychodów spółek Joyfood i Stoczek Natura przekracza 100 mln zł. Grupa Makarony Polskie zanotowała w 2025 r. przychody na poziomie blisko 294 mln zł, z czego za trzy czwarte odpowiadała sprzedaż szerokiego portfolio makaronów. O ile skonsolidowany wynik EBITDA zbliżył się do 42 mln zł, to patrząc na jednostkowe wyniki spółek, najwyższą marżę EBITDA odnotowała spółka Stoczek Natura. Cała grupa wypracowała 26 mln zł zysku operacyjnego i 21,5 mln zł zysku netto.

– W zakładzie produkcyjnym w Korpelach realizowany jest program inwestycyjny o wartości ok. 40 mln zł, który ma zwiększyć produkcję makaronów premium oraz zautomatyzować procesy pakowania i magazynowania. W zakładzie produkcyjnym w Stoczku Łukowskim za ok. 20 mln zł realizowana jest rozbudowa możliwości produkcyjnych dań gotowych na tackach i w doy-packach – informuje zarząd spółki Makarony Polskie.

Jak zapewnia Marcin Zieliński inwestycje organiczne mogą zwiększyć możliwości przychodowe w perspektywie kilku lat o ponad 50 proc. Istotny potencjał wzrostowy ma również eksport.

Rozwój Grupy Makarony Polskie i jej perspektywy pozytywnie ocenia Biuro Maklerskie Santander, które 25 lutego br. podtrzymało ceną docelową w horyzoncie do grudnia 2026 roku w wysokości 40 zł, co oznacza potencjał wzrostu kursu o około 85 proc. wobec notowań z ostatnich dni. Rekomendacja zakładała spadek przychodów i zysków w roku 2025 oraz ich wzrost w kolejnych latach, przy czym wskazano na przełom lat 2027 i 2028 jako na okres, w którym skala działalności Grupy Makarony Polskie może istotnie wzrosnąć dzięki prowadzonym inwestycjom organicznym, a dodatkowy potencjał stanowi możliwość konsolidacji rynku (przejęcia).

Warto wiedzieć Grupa Makarony Polskie Makarony Polskie to polski producent makaronów i dań gotowych z ponad 25-letnią historią działalności. Zakłady produkcyjne Grupy Kapitałowej zlokalizowane są w Rzeszowie, Częstochowie, Korpelach i Stoczku Łukowskim, a biuro handlowe w podwarszawskich Ząbkach. Sprzedaż prowadzona jest pod markami Makarony Polskie, Novelle, SoFood, Męska Rzecz i Sorenti oraz pod markami własnymi sieci handlowych, w tym Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour, Stokrotka, Polo Market. Produkty Grupy Makarony Polskie dostępne są również w sieciach Rossmann czy Żabka oraz w licznych punktach handlu tradycyjnego. Portfolio produktowe obejmuje makarony klasyczne, makarony jajeczne, makarony funkcjonalne (fit, diabetic, cardio), makarony warzywne, tortellini, a także dania gotowe i przetwory owocowo-warzywne. Makarony Polskie S.A. to spółka notowana na rynku głównym GPW. Joyfood to producent dań gotowych, past warzywnych i produktów superfood z siedzibą w Łodzi, który istnieje od 2014 r. Przychody spółki za rok 2025 przekroczyły 33 mln zł. Stoczek Natura to producent dań gotowych oraz przetworów owocowo-warzywnych i owocowych z siedzibą w Stoczku Łukowskim. Historia firmy sięga lat 60. XX w. W 2007 r. firmę kupiła grupa kapitałowa Makarony Polskie. Przychody spółki za rok 2025 miały wartość blisko 69 mln zł. Główne marki spółki Stoczek Natura to SoFood (portfolio dań gotowych na tackach i w doypackach), Męska Rzecz (dania gotowe w słoikach i puszkach), Stoczek Natura (dania gotowe klasycznej polskiej kuchni w słoikach) i Tenczynek (przetwory owocowe i warzywne).