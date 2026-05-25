Marcin Gortat: sportowe pasje trzeba wpajać od dziecka. Chciałbym, by mój syn został sportowcem (WIDEO)

Marcin Gortat, jedyny Polak w historii NBA, który awansował do finału tej najbardziej prestiżowej ligi koszykarskiej na świecie, był gościem studia XYZ w trakcie konferencji Impact’26 w Poznaniu. Na początku tego roku został ojcem, zapytaliśmy go więc, czy chciałby, by jego syn poszedł w jego ślady.

– Chciałbym, by moje dziecko też było sportowcem. Czy osiągnie sukces? Zależy to od jego ciężkiej pracy i charakteru. Patrząc jednak na rodzinę Gortatów, myślę, że tych cech mu nie zabraknie – powiedział Marcin Gortat.

Po zakończeniu kariery sportowej koszykarz zajął się działalnością edukacyjną i społeczną, promuje sport wśród dzieci i młodzieży. Niedawno wraz z dziennikarką Krystyną Romanowską wydał książkę „Wyżej niż kosz”. To kompendium wiedzy dla dzieci i dorosłych o sporcie.

– To instrukcja, jak zmotywować dziecko do uprawiania sportu. Nie zawarliśmy w książce żadnej tajemnej receptury ani magicznego zaklęcia, które sprawią, że dziecko osiągnie sukces, bo ich nie ma. Napisaliśmy natomiast poradnik, w którym zebraliśmy wiedzę i doświadczenie sportowców, psychologów czy dietetyków, którzy podpowiadają, jak aktywizować dzieci i pomagać im się rozwijać sportowo – mówi sportowiec.

Kultura fizyczna i szacunek do munduru

Od kilku miesięcy Gortat jest też oficjalnym sportowym ambasadorem marki LOTTO. To nie przypadek – będący właścicielem tej marki Totalizator Sportowy od 70 lat łączy działalność biznesową ze wsparciem sportu i kultury. Corocznie przekazuje setki milionów złotych m.in. na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, dzięki któremu powstają lub są modernizowane obiekty sportowe w całej Polsce.

Koszykarz zaprasza na Wielki Mecz Gortat Team, w którym drużyna jego gwiazd zmierzy się z NATO Team Air Force 13 czerwca w Atlas Arenie w Łodzi.

– To fantastyczna inicjatywa promująca nie tylko kulturę fizyczną, ale też szacunek do munduru. Cieszę się, że inicjatywy, które tworzymy z Totalizatorem Sportowym i LOTTO, dają szansę rozwoju młodym ludziom – dodaje koszykarz.