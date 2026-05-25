Kategoria artykułu: Sport

Marcin Gortat: sportowe pasje trzeba wpajać od dziecka. Chciałbym, by mój syn został sportowcem (WIDEO)

Sport jest ważny w budowaniu charakteru każdego młodego mężczyzny i każdej młodej kobiety. Pomaga w rozwijaniu cech, które pomagają w życiu – mówi Marcin Gortat, były koszykarz, a także ambasador należącej do Totalizatora Sportowego marki LOTTO.

Marcin Dzierżanowski - autor artykułu - profil
25.05.2026, 03:40
Marcin Gortat, były koszykarz, a także ambasador należącej do Totalizatora Sportowego marki LOTTO
Chciałbym, by moje dziecko też było sportowcem. Czy osiągnie sukces? Zależy to od jego ciężkiej pracy i charakteru – mówi Marcin Gortat, koszykarz, ambasador należącej do Totalizatora Sportowego marki LOTTO. Fot. Jakub Kuźmiński (XYZ).

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jakie wartości promuje książka Marcina Gortata pt. „Wyżej niż kosz”.
  2. Dlaczego Marcin Gortat został oficjalnym sportowym ambasadorem marki LOTTO,
  3. Dlaczego Wielki Mecz Gortat Team, w którym drużyna gwiazd Marcina Gortata zmierzy się z NATO Team Air Force ma tak duże znaczenie dla młodego pokolenia i jakie wartości promuje.
Marcin Gortat, jedyny Polak w historii NBA, który awansował do finału tej najbardziej prestiżowej ligi koszykarskiej na świecie, był gościem studia XYZ w trakcie konferencji Impact’26 w Poznaniu. Na początku tego roku został ojcem, zapytaliśmy go więc, czy chciałby, by jego syn poszedł w jego ślady.

– Chciałbym, by moje dziecko też było sportowcem. Czy osiągnie sukces? Zależy to od jego ciężkiej pracy i charakteru. Patrząc jednak na rodzinę Gortatów, myślę, że tych cech mu nie zabraknie – powiedział Marcin Gortat. 

Po zakończeniu kariery sportowej koszykarz zajął się działalnością edukacyjną i społeczną, promuje sport wśród dzieci i młodzieży. Niedawno wraz z dziennikarką Krystyną Romanowską wydał książkę „Wyżej niż kosz”. To kompendium wiedzy dla dzieci i dorosłych o sporcie.  

– To instrukcja, jak zmotywować dziecko do uprawiania sportu. Nie zawarliśmy w książce żadnej tajemnej receptury ani magicznego zaklęcia, które sprawią, że dziecko osiągnie sukces, bo ich nie ma. Napisaliśmy natomiast poradnik, w którym zebraliśmy wiedzę i doświadczenie sportowców, psychologów czy dietetyków, którzy podpowiadają, jak aktywizować dzieci i pomagać im się rozwijać sportowo – mówi sportowiec.

Kultura fizyczna i szacunek do munduru

Od kilku miesięcy Gortat jest też oficjalnym sportowym ambasadorem marki LOTTO. To nie przypadek – będący właścicielem tej marki Totalizator Sportowy od 70 lat łączy działalność biznesową ze wsparciem sportu i kultury. Corocznie przekazuje setki milionów złotych m.in. na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, dzięki któremu powstają lub są modernizowane obiekty sportowe w całej Polsce.

Koszykarz zaprasza na Wielki Mecz Gortat Team, w którym drużyna jego gwiazd zmierzy się z NATO Team Air Force 13 czerwca w Atlas Arenie w Łodzi.

– To fantastyczna inicjatywa promująca nie tylko kulturę fizyczną, ale też szacunek do munduru. Cieszę się, że inicjatywy, które tworzymy z Totalizatorem Sportowym i LOTTO, dają szansę rozwoju młodym ludziom – dodaje koszykarz.   

