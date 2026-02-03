Maspex planuje kolejną akwizycję w Rumunii. „Grupa przeciera szlaki wielu innym polskim firmom”

Purcari Wineries, rumuńska firma, której większościowym akcjonariuszem jest Maspex, (największa polska prywatna grupa spożywcza), złożyła formalną wiążącą ofertę dotyczącą potencjalnego kupna 100 proc. udziałów w Serve Ceptura SRL. To rumuński producent wina, notowany na giełdzie w Bukareszcie.

„Planowany kontrakt ma formę transakcji dotyczącej akcji i obejmuje aktywa spółki docelowej, w tym winnice, dodatkowe grunty dostępne pod uprawy, zakłady produkcyjne i wyposażenie, zapasy wina oraz marki” – czytamy w komunikacie prasowym Purcari Wineries.

Purcari Wineries planuje przejęcie

Purcari Wineries to rumuński producent wina i brandy, lider w segmencie win premium w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego historia sięga 1827 r.

„Akwizycja stanowi naturalny krok w kierunku wzmocnienia obecności Purcari w regionie winiarskim Dealu Mare. Zwiększa powierzchnię naszych winnic i moce produkcyjne. Bliskość winnicy Serve Ceptura, położonej 1,5 km od naszej, umożliwia natychmiastową synergię operacyjną, poprawę wydajności w całym łańcuchu wartości” – zapewnia w komunikacie prasowym Victor Bostan, założyciel Purcari Wineries.

Serve Ceptura zarządza około 60 hektarami winnic i produkuje blisko 0,5 mln butelek wina rocznie.

Zdaniem eksperta Maspex jest już znaczącym graczem na rynku rumuńskim. To przeciera szlaki wielu innym polskim firmom Ta transakcja dobrze wpisuje się w strategię rozwoju Maspeksu, najsilniejszej firmy w polskim sektorze spożywczym. Maspex wszedł w segment alkoholi przez akwizycję CEDC stosunkowo niedawno, bo w 2022 r. Ta transakcja pozwoliła mu podwoić obroty i otworzyła firmę jeszcze mocniej na międzynarodowe rynki. Co nie znaczy, że nie była tam wcześniej. Maspex jest już znaczącym graczem na rynku rumuńskim. To przeciera szlaki wielu innym polskim firmom. Między innymi jego potencjał i doświadczenie przyda się w ekspansji Żabki na tym znaczącym rynku Europy Wschodniej.



Cel akwizycji został dobrze dobrany. W naturalny sposób uzupełnia to ofertę produktową Maspeksu, a wykorzystanie istniejących relacji handlowych eliminuje ryzyko finansowe.

Rynek alkoholi jest trudniejszy od pozostałych segmentów sektora spożywczego zwłaszcza w wyniku dodatkowych regulacji i ograniczeń. Biorąc pod uwagę historię Maspeksu, skalę działania, siłę dystrybucji i jakość zarządzania ekipy prezesa Pawińskiego, trudno wyobrazić sobie lepszego właściciela.



Na marginesie tej dyskusji warto zwrócić uwagę, że o ile polski rynek piwa jest w dominujący sposób w rękach kapitału zagranicznego, to dzięki wejściu w ten segment Maspeksu rynek alkoholi mocnych jest wciąż w przeważającym stopniu w rękach polskich podmiotów.

Grupa Maspex w liczbach

Maspex to największa polska prywatna grupa spożywcza. W 2024 r. jej przychody ze sprzedaży przekroczyły 16 mld zł. Firma ma w portfolio blisko 70 marek, obecnych w ponad 80 krajach. To m.in.: Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, DecoMorreno, Cremona, Plusssz, La Festa, Relax, Bucovina, River, Queens, Olympos, Apenta i Vellingrad.

Produkty Maspeksu powstają w 18 nowoczesnych zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Rocznie firma wytwarza 2,2 mld litrów napojów, ponad 280 tys. ton produktów zbożowych i instant, niemal 180 tys. ton dżemów i przetworów oraz 155 mln litrów alkoholi.

Grupa Maspex rośnie w Rumunii

Maspex działa na rynku rumuńskim od blisko 30 lat. Ma tam cztery zakłady produkcyjne i zatrudnia około 1,8 tys. pracowników. Do tej pory firma przeprowadziła w Rumunii cztery akwizycje. W 2007 r. przejęła markę Arnos, w 2013 r. marki Sallatini i Capollini, a w 2016 r. – RioBucovina, właściciela marki Bucovina. Pod koniec 2025 r. otrzymała niezbędne zgody na kupno akcji spółki Purcari Wineries, rumuńskiego producenta wina i brandy, w ramach oferty publicznej przeprowadzonej w lipcu 2025 r. Grupa Maspex stała się większościowym akcjonariuszem Purcari Wineries.

Flagowe produkty Maspeksu w Rumunii, takie jak: soki marchwiowe Tedi (Kubuś), soki i nektary Tymbark, czekolada na gorąco i cappuccino La Festa (marka, która w Rumunii jest synonimem cappuccino), woda Bucovina, a także krakersy i precle Salatini, zajmują czołowe pozycje w swoich kategoriach rynkowych.

Grupa Maspex zadebiutowała na rynku alkoholi w 2022 r. Wtedy przejęła firmę CEDC, lidera rynku wódki i największego importera zagranicznych alkoholi w Polsce. W tej kategorii ma w portfolio marki takie jak: Żubrówka (polska marka z blisko 500-letnią tradycją, nr 3 na świecie pod względem wolumenu, obecna w blisko 70 krajach), Soplica (światowy nr 8), a także Absolwent i Bols. W 2023 r. Maspex przejął również markę Becherovka – była to 21 akwizycja w historii firmy, w tym 12 zagraniczna.