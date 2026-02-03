Kategoria artykułu: Biznes
Maspex planuje kolejną akwizycję w Rumunii. „Grupa przeciera szlaki wielu innym polskim firmom”
Purcari Wineries ze stajni Grupy Maspex ma kolejny plan akwizycyjny. Firma złożyła ofertę dotyczącą potencjalnego kupna 100 proc. udziałów rumuńskiego producenta wina z regionu Dealu Mare. – Cel został dobrze dobrany, w naturalny sposób uzupełnia ofertę produktową Maspeksu, a wykorzystanie istniejących relacji handlowych eliminuje ryzyko finansowe – ocenia Ryszard Wojtkowski, prezes zarządu Resource Partners.
Purcari Wineries z grupy Maspex chce przejąć rumuńskiego producenta win Serve Ceptura. Fot. materiały prasowe Grupa Maspex
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki jest cel akwizycyjny rumuńskiej firmy Purcari Wineries, której większościowym akcjonariuszem jest Maspex.
- Jaka jest pozycja Grupy Maspex w Rumunii.
- Ile akwizycji na koncie ma największa prywatna grupa spożywcza w Polsce.