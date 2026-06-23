Kategoria artykułu: Biznes
Maspex znów na zagranicznych zakupach. „Patrzymy na Ukrainę z nadzieją i wiarą w jej odbudowę”
Polski gigant spożywczy, Grupa Maspex z Wadowic, znów rusza na zakupy. Tym razem przejął 80 proc. udziałów w ukraińskiej spółce Karpackie Wody Mineralne, producencie wody, napojów i przekąsek. Eksperci szacują wartość transakcji na 30-50 mln dolarów.
23.06.2026, 13:39
Grupa Maspex buduje obecność na rynku ukraińskim poprzez przejęcie kontroli nad lokalnym producentem napojów, wód i przekąsek. Na zdjęciu Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex. Fot. materiały prasowe Grupy Maspex
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób Grupa Maspex umacnia swoją pozycję w Ukrainie.
- Ile przejęć ma na koncie największa polska grupa spożywcza.
- Czym zajmuje się spółka Karpackie Wody Mineralne i jakie osiąga przychody.