Maspex znów na zagranicznych zakupach. „Patrzymy na Ukrainę z nadzieją i wiarą w jej odbudowę”

Grupa Maspex, jeden z największych producentów żywności w Polsce i Europie, rozpoczyna nowy etap ekspansji na rynku ukraińskim. Jak informują tamtejsze media, polska grupa zawarła umowę zakupu 80 proc. udziałów w spółce Karpackie Wody Mineralne. Jej założyciel i dyrektor generalny, Serhij Ustenko, zachował pozostałe 20 proc.

Według ukraińskich mediów Maspex przejmie nadzór nad spółką, natomiast zarządzanie operacyjne pozostanie w gestii ukraińskiego zespołu.

Nie ujawniono oficjalnej wartości transakcji. Eksperci szacują ją jednak na 30-50 mln dolarów. Przejęcie wpisuje się w politykę akwizycyjną Grupy Maspex, która w ostatnich latach wzmacniała swoje portfolio m.in. w segmentach alkoholi, makaronów i napojów. Firma ma już na koncie ponad 20 przejęć, z czego ponad połowę stanowią akwizycje zagraniczne.

Maspex przejmuje w Ukrainie

Karpackie Wody Mineralne to jeden z największych ukraińskich producentów wody mineralnej oraz napojów bezalkoholowych i przekąsek.Podstawą asortymentu jest woda Karpacka, będąca wice-liderem rynku wody butelkowej w Ukrainie, obecna na rynku od 1996 r. Inne produkty w portfolio to m.in. napoje gazowane Sokovinka oraz słone przekąski Gonzo, które również odgrywają istotną rolę w portfelu Karpackich Wód Mineralnych. Zakład produkcyjny zlokalizowany jest w obwodzie Lwowskim.

– Rynek ukraiński jest duży i ma spory potencjał. Chcemy na nim rosnąć, rozwijać ofertę i mocniej wejść z dystrybucją. To dla nas naturalny kierunek, by jeszcze bardziej umocnić się w Europie Środkowej i Wschodniej. Przejęcie większościowego pakietu w Karpackich Wodach Mineralnych dobrze wpisuje się w naszą strategię. Pasuje nam zarówno pod względem produktów, jak i geografii. Patrzymy na Ukrainę z nadzieją i wiarą w jej odbudowę. To inwestycja w przyszłość – wierzymy, że ten rynek ma szansę stać się jednym z ważniejszych motorów wzrostu w całym regionie – mówi Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex.

Dla Maspeksu jest to pierwsze duże przejęcie aktywów produkcyjnych na Ukrainie. Do tej pory polska grupa była obecna na rynku ukraińskim głównie dzięki dostawom własnych produktów w kategoriach soków, napojów, produktów instant food oraz napojów alkoholowych.

Partnerstwo przewiduje rozszerzenie portfolio produktów Karpackich Wód Mineralnych, zwiększenie efektywności dystrybucji oraz wzmocnienie pozycji rynkowej. Oznacza również zwiększenie i poszerzenie dostępności produktów z portfolio Grupy Maspex na tamtejszym rynku. Będzie to ważny krok w kierunku zacieśnienia współpracy międzynarodowej i rozwoju przemysłu spożywczego w Ukrainie.

Jak informują ukraińskie media polska firma nie wyklucza natomiast uruchomienia w Ukrainie produkcji części napojów ze swojego portfolio.

Jednym z kluczowych projektów ukraińskiej spółki jest budowa nowego zakładu w obwodzie lwowskim. Jego otwarcie zaplanowano na sierpień 2026 r., a całkowity koszt inwestycji oszacowano na 24 mln euro.

Zdaniem eksperta Wejście na rynek ukraiński jest zgodne z logiką strategii Grupy Maspex Maspex wyjątkowo konsekwentnie realizuje strategię rozwoju. Koncentruje się na branży spożywczej i unika pokusy wchodzenia w inne segmenty rynku konsumenckiego. Dzięki temu zbudował trudne do skopiowania kompetencje produktowe oraz silną reputację rynkową.



Rozwój grupy opiera się na mocnych markach. Znacząca sprzedaż produktów pod markami własnymi sieci handlowych pozostaje jedynie uzupełnieniem. Pozwala utrzymywać dominującą pozycję rynkową, uprzywilejowane relacje z sieciami oraz optymalnie wykorzystywać moce produkcyjne.



Maspex konsekwentnie rozwija się w Europie Środkowo-Wschodniej, powielając strategię sprawdzoną wcześniej na polskim rynku. Robi to poprzez starannie dobrane przejęcia.



Wejście na rynek ukraiński jest w pełni zgodne z logiką tej strategii. Zaskakiwać może jedynie moment przeprowadzenia transakcji. Uważam jednak, że właśnie teraz polskie firmy powinny poważnie zastanowić się nad budowaniem przyczółków za wschodnią granicą.



Mało prawdopodobne wydaje się, by Ukraina wyszła z tej wojny pokonana i całkowicie zniszczona. Istnieje duża szansa, że po jej zakończeniu otrzyma znaczące wsparcie na odbudowę i wejdzie na ścieżkę mniej lub bardziej ścisłej współpracy z Unią Europejską.



Czekanie, aż sytuacja całkowicie się wyjaśni, sprawiłoby, że późniejsze inwestycje byłyby trudniejsze, droższe i obarczone mniejszą szansą powodzenia.

Grupa Maspex w liczbach

Maspex to największa polska prywatna grupa spożywcza. W 2024 r. jej przychody ze sprzedaży przekroczyły 16 mld zł. Firma ma w portfolio niemal 70 marek obecnych w ponad 80 krajach. Należą do nich m.in. Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Puchatek, DecoMorreno, Cremona, Plusssz, Apenta i Vellingrad.

Produkty Maspeksu powstają w 18 nowoczesnych zakładach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Rocznie grupa wytwarza 2,2 mld litrów napojów, ponad 280 tys. ton produktów zbożowych i instant, niemal 180 tys. ton dżemów i przetworów oraz 155 mln litrów alkoholi.

Spółka Trading House Karpackie Wody Mineralne wypracowała w 2025 r. 2,2 mld hrywien przychodów, czyli ok. 182,6 mln zł. Przychody spółki Karpackie Wody Mineralne wyniosły w tym samym okresie 523,45 mln hrywien, czyli ok. 43,4 mln zł – informuje forbes.ua.

Zdaniem eksperta Maspex wchodzi przez duże drzwi i w najlepszym możliwym momencie Maspex nie eksperymentuje. Robi to, co potrafi najlepiej: krok po kroku buduje regionalną dominację. Przejęcie Karpackich Wód Mineralnych ma bardzo czytelną logikę biznesową. Silne lokalne marki, segment przekąsek, nowoczesny zakład w obwodzie lwowskim, a do tego wycena uwzględniająca ryzyko wojenne.



Dla Maspeksu ta transakcja oznacza znacznie więcej niż zakup fabryki i udziału w rynku. To gotowa platforma operacyjna do dalszej ekspansji i wzmacniania pozycji na ukraińskim rynku FMCG. Mając taki przyczółek logistyczny i dystrybucyjny, grupa może skalować działalność oraz wprowadzać kolejne marki ze swojego portfolio.



Jako menedżer, który przez lata zarządzał spółkami z sektora napojów i przekąsek, wiem, że na dojrzałym rynku podobnie zbudowany biznes kosztowałby wielokrotnie więcej. Ukraina prawdopodobnie wejdzie na ścieżkę odbudowy i integracji z UE, a FMCG jest jedną z pierwszych kategorii rosnących wraz z siłą nabywczą konsumentów.



Maspex wchodzi więc na ten rynek przez duże drzwi i w momencie, który może się okazać wyjątkowo korzystny.