Kategoria artykułu: Biznes
Mastercard zatrudnia byłego ambasadora. „Nie jesteśmy już firmą od kart kredytowych” (WYWIAD)
Rządy i globalne korporacje muszą ze sobą współpracować, by chronić infrastrukturę krytyczną. Jon Huntsman, wiceprezes Mastercarda, który łączy doświadczenie dyplomatyczne z biznesem, analizuje strategiczne wyzwania cyfrowej gospodarki i przyszłość rynku płatności.
06.06.2026, 06:00
– Współcześnie rządy zadają coraz trudniejsze pytania o suwerenność, zaufanie oraz długoterminową kontrolę nad infrastrukturą krytyczną, dlatego odporność państw zależy dziś od silnej współpracy z sektorem prywatnym –mówi Jon Huntsman, wiceprezes Mastercarda. Foto: Leigh Vogel/Getty Images for Concordia Summit.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego globalne korporacje technologiczne potrzebują w swoich szeregach byłych dyplomatów.
- Jakie obawy mają współczesne rządy w relacjach z międzynarodowymi prywatnymi firmami.
- Jaka jest wizja Mastercarda dotycząca wdrażania walut cyfrowych przez banki centralne (CBDC).