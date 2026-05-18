Impact'26
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Upadek muru berlińskiego w płatnościach. BLIK buduje europejski hub i negocjuje z Erste
Dariusz Mazurkiewicz ogłasza koniec „muru berlińskiego” w europejskich płatnościach i zapowiada współpracę m.in. z budowanym od podstaw systemem Wero. Jednocześnie szykuje grunt pod ekspansję w regionie Europy Środkowej. Dlaczego potrzebuje do tego Erste Group?
18.05.2026, 14:22
Prezes Polskiego Standardu Płatności, Dariusz Mazurkiewicz, przyznaje, że firma nadal widzi spory potencjał do wzrostu na polskim rynku. Kluczowe będzie udostępnienie możliwości płatności zbliżeniowych na urządzeniach Apple. Fot. XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego operator systemu BLIK poszerza współpracę z lokalnymi systemami płatniczymi.
- Jak przebiegają rozmowy z Erste Group i dlaczego są kluczowe przy ekspansji zagranicznej systemu BLIK.
- Dlaczego BLIK, mimo dominującej pozycji w płatnościach e-commerce, musi zachować czujność.