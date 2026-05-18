Upadek muru berlińskiego w płatnościach. BLIK buduje europejski hub i negocjuje z Erste

Pierwszego dnia konferencji Impact w Poznaniu, Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, poinformował o kolejnym kroku w zakresie rozwijania międzynarodowych rozliczeń dla swoich klientów. 13 maja PSP dołączył do paneuropejskiego projektu umożliwiającego płatności między poszczególnymi lokalnymi systemami w Europie. Uczestniczy w nim także włoski Bancomat, hiszpański Bizum, portugalski SIBS/MB Way, skandynawski Vipps MobilePay oraz EPI, którego portfel Wero działa m.in. w Niemczech, Francji i Belgii. O znaczeniu tego ruchu rozmawialiśmy z prezesem PSP Dariuszem Mazurkiewiczem.

Nowością jest uczestnictwo w projekcie systemu EPI

Projekt powstaje w ramach stowarzyszenia EuroPA, do którego BLIK należy od maja 2025 roku. Jak podkreśla nasz rozmówca, od tamtej pory zmieniły się motywacje systemów Europy Zachodniej. Kluczowa jest teraz obrona przed cyfrowym euro, o czym prezes PSP bardziej szczegółowo mówił w lutowym wywiadzie dla XYZ.

– Właśnie z powodu tej motywacji w grupie systemów pojawia się EPI. To oznacza, że deklarujemy współpracę nie tylko pomiędzy pierwotnymi rozwiązaniami,lecz także z udziałem systemu francusko-niemieckiego. Następuje otwarcie na nowe rynki. Rok temu zachęcałem na Impact do burzenia muru berlińskiego w europejskich płatnościach. Trzeba było roku, by ogłosić, że on właśnie runął. Wszystkie kraje współpracujące przy tym projekcie to już realna siła dająca ogromne możliwości płatnicze – podkreśla nasz rozmówca.

BLIK jest otwarty na współpracę, także poza P2P

Kolejną nowością jest mocniejsze otwarcie BLIK-a na rozwiązania dla klientów detalicznych. Chodzi więc już nie tylko o przelewy między użytkownikami systemu (P2P, peer-to-peer), ale też o wdrożenie innych europejskich standardów. Dariusz Mazurkiewicz deklaruje pełną współpracę z partnerami, którzy docelowo zbudują tzw. hub interoperacyjności.

– Dołączamy do tych rozmów, pokazując, że jesteśmy we wspólnej grupie i pracujemy nad europejskim standardem. Ten ruch świadczy o tym, że Wero nie jest naszym bezpośrednim konkurentem, nie szykuje się do wejścia do Polski. Wero wskazuje, że to polski BLIK jest dla niego partnerem w interoperacyjności. To duża, wręcz fundamentalna zmiana – przekonuje szef PSP.

Płatnicza suwerenność? Odkładamy na bok dumę

Zapytany o płatniczą suwerenność, czyli dążenie państw do posiadania własnych lokalnych systemów płatniczych zamiast korzystania z rozwiązań zewnętrznych, nasz rozmówca przekonuje, że celem tego ruchu nie jest porzucenie tej suwerenności, ale wręcz jej wzmocnienie.

– Każdy z systemów należy do lokalnych banków, ale jednocześnie łączymy siły z największymi rynkami. Nie są to najwięksi gracze w Europie, bo BLIK jest największy, jeśli chodzi o popularność. Odkładamy jednak na bok naszą dumę i siadamy do stołu – zaznacza Dariusz Mazurkiewicz.

Dodaje, że BLIK będzie chciał dzielić się swoimi doświadczeniami, np. dotyczącymi tego, że technologia zbliżeniowa jest najlepszą metodą płacenia w fizycznych sklepach i punktach usługowych. Jego zdaniem, to dużo wygodniejsze rozwiązanie niż np. kody QR.

Hub płatniczy pozwoli porzucić bilateralne testy P2P

Dariusz Mazurkiewicz liczy, że za rok firma będzie mogła pochwalić się kolejnymi wdrożeniami P2P, milionami transakcji oraz tym, że dzięki współpracy europejscy gracze zrobią to własnymi siłami, bez wsparcia zewnętrznego podmiotu. BLIK samodzielnie przetestował już możliwość przesyłania pieniędzy między użytkownikiem BLIK a użytkownikiem hiszpańskiego Bizum oraz między użytkownikiem BLIK a klientem portugalskiego MB Way. Kolejnym kierunkiem miały być testy z systemem włoskim, ale nieco się opóźniają.

– Chcemy mieć pragmatyczną, zwinną globalną strukturę, której – mam nadzieję – będziemy współwłaścicielem. Integracja wszystkich systemów pozwoli nowym graczom uzyskać skalę od razu na wszystkich rynkach. Z radością w hubie interoperacyjności przywitamy np. system grecki. Jednocześnie taka struktura pozwoli zrezygnować z takich bilateralnych połączeń [jak te opisane wyżej – red.] – wskazuje Dariusz Mazurkiewicz.

Prezes PSP wskazuje, że BLIK uczestniczy w pracach zarówno jako system z Polski, jak i ze Słowacji. Liczy, że z czasem do huba dołączy też BLIK w Rumunii, który na razie nie ruszył jeszcze w pełnej skali. Przypomina, że w PSP działa też wewnętrzna interoperacyjność, czyli polscy klienci mogą przesyłać pieniądze do osób korzystających z BLIK na Słowacji. Biznes w tym ostatnim kraju ma możliwość łatwego skalowania na inne rynki strefy euro, co daje duży potencjał na przyszłość.

Polska spółka „w doskonałych rozmowach” z Erste

Nie jest tajemnicą, że PSP prowadzi rozmowy z dwoma grupami bankowymi na temat ekspansji standardu w Europie Środkowo-Wschodniej. Chodzi o austriacką grupę Erste Group oraz włoski UniCredit. Zapytany o etap rozmów, Dariusz Mazurkiewicz przyznaje, że polska spółka jest „w doskonałych rozmowach” z Erste.

– Erste Group jest kluczowym graczem bankowym w regionie i naturalnym partnerem dla BLIK. Zaczęliśmy te rozmowy lata temu i jestem optymistą. Teraz kluczowe jest dla nas uruchomienie BLIK w pierwszych bankach w Rumunii, co pozwoli rozpocząć obsługę transakcji w tym kraju.Chcemy też zwiększyć wolumeny na Słowacji. Kluczowym graczem na obu tych rynkach jest właśnie Erste Group – podkreśla szef Polskiego Standardu Płatności.

Polski rynek z potencjałem, ale wymaga czujności

Menedżer dodaje, że także w Polsce BLIK wciąż widzi potencjał do wzrostu. Optymizm budzą m.in. fintechy, które proponują zupełnie nowe, dotychczas nieznane sposoby wykorzystania polskiego systemu płatniczego. Chodzi przede wszystkim o płatności powtarzalne.

– Cały czas jest spory potencjał wzrostu na polskim rynku. Jesteśmy przekonani, że największe wolumeny drzemią w zbliżeniowości. Bardzo chcemy, by szybciej można było płacić blikiem na urządzeniach Apple. Na razie nie mówimy, kiedy to nastąpi, ale gdy tylko to się pojawi, będziemy mocno inwestować w to, żeby klienci, którzy płacą zbliżeniowo plastikiem, mogli wygodnie płacić swoim iPhone’em i to niekoniecznie przy wykorzystaniu portfela Apple Pay – wskazuje nasz rozmówca.

Dodaje, że nie ma co oczekiwać, by przy obecnych udziałach rynkowych BLIK wolumeny w e-commerce nadal rosły w tempie dwucyfrowym rocznie. System ma ok. 70 proc. udziału w płatnościach internetowych, co ogranicza dalszy wzrost, a także wymusza ostrożność wobec nowych inicjatyw, które będą się pojawiać.

– Nie mamy złudzeń, że nasi konkurenci kartowi będą wychodzić z nowymi technologiami i pomysłami, by uszczknąć jak najwięcej naszych udziałów. Musimy być czujni – podsumowuje Dariusz Mazurkiewicz.