Kategorie artykułu: Sport Świat
Mecz z widokiem na pokój. Irańscy piłkarze rozpoczęli mundial. Kibice podzieleni
Amerykanie nie zgodzili się na zakwaterowanie ich na swoim terytorium. Sami Irańczycy są podzieleni: czy to na pewno ich drużyna, czy może reprezentacja władzy? W takich okolicznościach irańska kadra rozpoczęła grę na mistrzostwach świata.
16.06.2026, 16:38
Irańscy kibice na meczu swojej reprezentacji z Nową Zelandią. Fot. Liza Rosales/ISI Photos/ISI via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego przed meczem reprezentacji Iranu niektórzy Irańczycy mieli ze sobą flagi Izraela.
- Co przewodniczący FIFA Gianni Infantino powiedział irańskim piłkarzom po ich pierwszym meczu na mundialu.
- Czy Irańczycy mogą na tym turnieju zagrać z reprezentacją USA.