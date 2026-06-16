Mecz z widokiem na pokój. Irańscy piłkarze rozpoczęli mundial. Kibice podzieleni

Na boisku polityki nie było. Zresztą do powstrzymania się od politycznych manifestacji zachęcają surowe kary od FIFA, grożące za niezwiązane ze sportem gesty.

Mecz zakończył się remisem 2:2. Irańczycy liczyli na więcej, a selekcjoner kadry nie szczędził po spotkaniu gorzkich słów.

– Myślę, że nasza drużyna jest najbardziej pokrzywdzona ze wszystkich na całym mundialu. Nie ma tu naszej federacji, nie ma naszych mediów, nie ma naszego kierownictwa – mówił selekcjoner Amir Ghalenoei.

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Kilku irańskich działaczy nie dostało wiz, dlatego nie towarzyszą kadrze na mistrzostwach. Szefowi federacji i kilku innym przedstawicielom irańskiej piłki Amerykanie wypominają współpracę z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), uznawanej w Stanach za organizację terrorystyczną. Powołując się na kwestie bezpieczeństwa, amerykańska administracja nie zgodziła się, by Irańczycy mieszkali na terenie USA. Dlatego, choć wszystkie trzy mecze rozegrają w Stanach, swoją bazę mają w Meksyku.

– Zaraz po zakończeniu meczu usłyszeliśmy, że musimy natychmiast wyjechać. Kazano nam wsiąść do samolotu i wrócić do naszego obozu w Tijuanie. Szczerze mówiąc, nie wiemy, dlaczego odsyłają nas z powrotem. Wygląda na to, że ktoś inny planuje wszystko za nas… – tłumaczył Amir Ghalenoei.

Niegościnni gospodarze

Na tegoroczny mundial Iran zakwalifikował się jako jedna z pierwszych drużyn. Już wtedy mówiło się, że przylot na mecze do Stanów będzie wydarzeniem politycznym. Wszak relacje między Teheranem na Waszyngtonem są na zmianę złe i gorsze od 1979 roku, gdy władzę przejęli ajatollahowie. Jeden z najgorszych okresów przypadł krótko przed mundialem.

Gdy pod koniec lutego na Iran zaczęły spadać amerykańskie i izraelskie rakiety, szybko rozpoczęła się medialna debata o tym, czy Iran wycofa się ze startu w mistrzostwach świata. Życzeniowo podchodził do tematu Paolo Zampolli, włosko-amerykański doradca Donalda Trumpa. Uważał, że Iran mogą zastąpić Włosi, którzy sportowo trzeci raz z rzędu polegli w eliminacjach.

Dyskusję o swojej rezygnacji z gry Irańczycy obserwowali z pewnym dystansem. Co jakiś czas z tamtejszej federacji piłkarskiej płynęły dwuznaczne komunikaty o tym, że gra w piłkę na ziemi agresora nie jest szczególnie pożądana. Ale był to raczej element politycznej gry i próba wykorzystania swojej obecności na mistrzostwach jako karty przetargowej w relacjach z USA.

„Reprezentacja Iranu jest mile widziana na mistrzostwach świata, ale naprawdę nie uważam, że jej obecność tam jest właściwa dla życia i bezpieczeństwa zawodników” – pisał w mediach społecznościowych Donald Trump.

Te komentarze Irańczycy puszczali mimo uszu. Wywalczonej na boisku przepustki na mundial nie zamierzali oddawać. Nawet w świetle otwartego konfliktu ze Stanami.

Przymusowe międzylądowanie

Irańczycy chcieli grać na mundialu, ale woleli uniknąć gry na amerykańskich stadionach.

– Bojkotujemy USA, a nie mistrzostwa – mówił szef Irańskiej Federacji Piłkarskiej Mehdi Taj.

Sondowali przeniesienie swoich meczów do Meksyku, ale na to nie zgodziła się FIFA. Na tak dużą operację logistyczną i zmiany w harmonogramie turnieju było za mało czasu.

Na kwietniowym Kongresie FIFA Gianni Infantino zadeklarował, że jest pewny udziału Iranu w turnieju i ich gry na amerykańskich stadionach. Wtedy jeszcze mógł nie wiedzieć, że chodzi dosłownie tylko o grę. Amerykańska administracja nie zgodziła się, by Irańczycy stacjonowali na terenie USA. Zakomunikowali, że irańska kadra ma zgodę na przylot dzień przed każdym meczem, a krótko po nim musi opuścić terytorium USA. Irańczycy zakwaterowali się we wspomnianej przygranicznej Tijuanie.

Kibicowska heraldyka

Dwa pierwsze mecze mundialu Iran gra w Los Angeles. Mieszka tam duża irańska diaspora, przeciwna władzy ajatollahów. I w dużym stopniu traktująca reprezentację jak przedstawicieli nie narodu, a władzy. Dlatego jeszcze przed startem turnieju Irańczycy apelowali do FIFA o zakaz wnoszenia na trybuny flag Iranu innych niż oficjalna: z islamskim emblematem w centrum. Flag bez emblematu lub ze złotym lwem (takiej flagi Iran używał przed rewolucją z 1979 roku) używają bowiem przeciwnicy obecnej władzy.

FIFA zakaz ogłosiła, ale mecz pokazał, że z jego egzekwowaniem były problemy. Choć telewizyjny realizator unikał pokazywania trybun, w social mediach pojawiło się wiele filmików, na których widać kibiców z przedrewolucyjnymi flagami Iranu.

Iranian national anthem began and most of my section booed and entire time, holding the flag of Imperial Iran. #worldcup2026 #iran #newzealand pic.twitter.com/YIcUat1YXe — Natalie Fertig (@natsfert) June 16, 2026

Choć na niektórych nagraniach słychać buczenie na irański hymn, w trakcie spotkania słyszalne było wsparcie dla irańskich zawodników. Nie wszyscy kibice zbojkotowali reprezentację.

– Mnogość różnych flag i symboli, w które wyposażeni byli irańscy kibice, jest dowodem na spolaryzowanie społeczeństwa i w kraju, i za granicą. Z jednej strony mamy tych, oddzielających sport od polityki: uważają, że reprezentacja należy do narodu i ją wspierają. Z drugiej są przeciwnicy Islamskiej Republiki. Ci twierdzą, że drużyna, grając z herbem Republiki zmiękcza i ociepla wizerunek władzy. Dlatego traktują ją jak zdrajców. Pomiędzy tymi grupami mamy całe spektrum ludzi indyferentnych wobec polityki. Są wśród nich przeciwnicy władzy, którzy rozumieją, że reprezentacja gra z takim herbem, bo inaczej się nie da – tłumaczy Marcin Krzyżanowski, iranista i orientalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wśród demonstrujących pod stadionem można było zobaczyć nawet izraelskie flagi. Powitały także piłkarzy, gdy ci przyjechali do Los Angeles.

Beyond disgraceful.



The Iranian national soccer team arrived at their Los Angeles hotel ahead of tomorrow’s match against New Zealand only to be confronted by a small group of monarchist protesters who labeled them "terrorists."



The incident highlights deep political divisions… pic.twitter.com/s2kqTmWXPU — Ebrahim Zolfaghari (@Irantimes01) June 15, 2026

– Te flagi to pewna nowość wśród manifestujących sprzeciw wobec władzy Irańczyków. Stosują zasadę „wróg mojego wroga jest moim przyjacielem”. W ich percepcji ataki Izraela są wymierzone w opresyjną Republikę Islamską, więc Izrael postrzegają za sprzymierzeńca – mówi Marcin Krzyżanowski.

Pamięć o ofiarach

Gdy w marcu Iran grał towarzysko z Nigerią, piłkarze trzymali przed sobą plecaki – gest uczczenia blisko 170 ofiar ataku na szkołę dla dziewcząt w Minabie. Minab stał się dla Irańczyków symbolem konfliktu z Izraelem i USA. Takim jak Bucza dla Ukrainy w wojnie z Rosją.

Iran gra dziś towarzysko z Nigerią.



W trakcie odgrywania hymnu irańscy piłkarze trzymali w rękach plecaki - miały przypominać o ataku na szkołę podstawową dla dziewcząt w Minabie, w którym zginęło ponad 170 osób.

Irańczycy grają w czarnych opaskach.pic.twitter.com/kZNBev3jHm — Michał Banasiak (@BanasiakMich) March 27, 2026

Na podobny gest na mundialu nie było szans. FIFA nie wyraziłaby zgody nawet na czarne żałobne opaski, interpretując je jako gest polityczny. Ale o Minabie pamiętali irańscy kibice – część z nich utworzyła na trybunie upamiętniający 168 ofiar napis Minab 168.

🇮🇷 “MINAB 168”



Durante el partido, la hinchada de Iran mostró una bandera dedicada a las 168 niñas asesinadas el 28 de febrero de 2026 en la Escuela Primaria Shajare Tayebé en la ciudad de Minab, tras un ataque aéreo de Estados Unidos. pic.twitter.com/vhfAiMFWCN — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) June 16, 2026

Mecz wojny czy mecz pokoju?

Krótko przed meczem w mediach pojawiła się kolejna już zapowiedź końca amerykańsko-irańskiego konfliktu. A przynajmniej jego otwartej w lutym gorącej fazy. Wkrótce mamy poznać szczegóły tego porozumienia. Być może Donald Trump ogłosi je na szczycie G7.

Niedługo później może dojść do meczu Iranu z USA. Jeszcze na mundialu. Turniejowa drabinka ułożyła się tak, że jeśli obie reprezentacje zajmą w swoich grupach drugie miejsca, w 1/16 zmierzą się ze sobą. Byłby to trzeci taki mecz w historii mistrzostw świata: poprzednie rozegrano w 1998 i 2022 roku.

Gianni Infantino nie czekał do ewentualnego meczu z Amerykanami, żeby powiedzieć irańskim piłkarzom, że „piszą historię”. Po spotkaniu z Nową Zelandią zszedł do ich szatni, by zapewne nieco ich udobruchać.

FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian national football team's dressing room following the Iran-New Zealand match in Group G of the 2026 World Cup.

He praised the players, saying, "You are writing history and the whole world is watching you. Continue to play with⬇️ pic.twitter.com/O9LZk0broy — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 16, 2026

Mówiąc, że „wie, przez co przeszli”, tego celu nie osiągnął. On został w Stanach, oni musieli w pośpiechu pakować się do Meksyku. Do USA wrócą za kilka dni – znów tylko na mecz.