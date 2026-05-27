Męskie Granie z wielką niespodzianką dla fanów. Jest drugi singiel promujący koncerty

Premiera singla i skład Męskiego Grania Orkiestry od lat jest jednym z najciekawszych muzycznych wydarzeń w sezonie festiwalowym. W tym roku producenci projektu zadbali o dodatkowe emocje. Po raz pierwszy w historii Męskiego Grania pojawiły się dwa utwory promujące trasę koncertową.

Jak się okazało, Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia stworzyli nie tylko singiel „Nareszcie”, który premierę miał nieco ponad miesiąc temu, ale także drugi utwór zatytułowany „Tańczę”. Autorami słów obu piosenek są Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. W pisaniu muzyki wspierał ich Jakub Galiński. Nowego singla można już posłuchać w serwisach streamingowych, zaś na żywo zabrzmi po raz pierwszy 27 czerwca w Żywcu. Co ciekawe, teledysk do tej piosenki stworzył Vito Bambino.

– Męskie Granie zawsze było czymś więcej niż trasą koncertową. To prawdziwe święto polskiej muzyki. Teledysk do „Tańczę”, w którym zagrali sami fani, najlepiej oddaje to, o co nam chodzi. Ten singiel powstał z myślą o nich – mówi Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand menegerka marki Żywiec.

Zaakceptuj pliki cookies , żeby obejrzeć wideo.

Miliony wyświetleń na YouTube i Spotify

Premiera pierwszego singla „Nareszcie” miała miejsce 22 kwietnia tego roku. W ciągu miesiąca utwór wyświetlono w serwisie YouTube ponad 9 mln razy, na Spotify 7,1 mln razy. Ponadto z wykorzystaniem utworu powstało 87 tys. filmów na TikToku.

Oba single oraz covery polskich utworów przygotowane przez Męskie Granie Orkiestrę będzie można usłyszeć podczas sobotnich koncertów w ramach trasy. Przypomnijmy, że w 2026 roku Męskie Granie odwiedzi: Żywiec (26 i 27 czerwca, Amfiteatr pod Grojcem), Poznań (10 i 11 lipca, Park Cytadela), Gdańsk (17 i 18 lipca, Polsat Plus Arena), Wrocław (31 lipca i 1 sierpnia, Pola Marsowe), Kraków (7 i 8 sierpnia, Muzeum Lotnictwa) i Warszawę (21 i 22 sierpnia, Lotnisko Bemowo).

Bilety na koncerty są dostępne na platformie eBilet.pl. Za jednodniowy bilet trzeba zapłacić 309,90 zł, zaś karnet dwudniowy kosztuje 522,90 zł. Cena zawiera wszystkie opłaty obowiązkowe.