Kultura Lifestyle

Męskie Granie z wielką niespodzianką dla fanów. Jest drugi singiel promujący koncerty

„Tańczę” to tytuł drugiego singla promującego Męskie Granie 2026. Jest to pierwsza sytuacja w historii trasy, w której w jednym roku ukazują się dwa utwory nagrane przez Orkiestrę. Autorami obu piosenek są: Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia.

Jakub Szymanek
27.05.2026, 16:29
Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino
Premiera pierwszego singla „Nareszcie” miała miejsce 22 kwietnia tego roku. Fot. Materiały prasowe Męskie Granie

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Kto odpowiada za powstanie drugiego singla promującego Męskie Granie 2026.
  2. Ile wyświetleń na platformach streamingowych do tej pory miał pierwszy singiel.
  3. W których miastach odbędą się koncerty w ramach tegorocznego Męskiego Grania.
Premiera singla i skład Męskiego Grania Orkiestry od lat jest jednym z najciekawszych muzycznych wydarzeń w sezonie festiwalowym. W tym roku producenci projektu zadbali o dodatkowe emocje. Po raz pierwszy w historii Męskiego Grania pojawiły się dwa utwory promujące trasę koncertową.

Jak się okazało, Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia stworzyli nie tylko singiel „Nareszcie”, który premierę miał nieco ponad miesiąc temu, ale także drugi utwór zatytułowany „Tańczę”. Autorami słów obu piosenek są Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. W pisaniu muzyki wspierał ich Jakub Galiński. Nowego singla można już posłuchać w serwisach streamingowych, zaś na żywo zabrzmi po raz pierwszy 27 czerwca w Żywcu. Co ciekawe, teledysk do tej piosenki stworzył Vito Bambino.

– Męskie Granie zawsze było czymś więcej niż trasą koncertową. To prawdziwe święto polskiej muzyki. Teledysk do „Tańczę”, w którym zagrali sami fani, najlepiej oddaje to, o co nam chodzi. Ten singiel powstał z myślą o nich – mówi Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand menegerka marki Żywiec.

Miliony wyświetleń na YouTube i Spotify

Premiera pierwszego singla „Nareszcie” miała miejsce 22 kwietnia tego roku. W ciągu miesiąca utwór wyświetlono w serwisie YouTube ponad 9 mln razy, na Spotify 7,1 mln razy. Ponadto z wykorzystaniem utworu powstało 87 tys. filmów na TikToku.

Oba single oraz covery polskich utworów przygotowane przez Męskie Granie Orkiestrę będzie można usłyszeć podczas sobotnich koncertów w ramach trasy. Przypomnijmy, że w 2026 roku Męskie Granie odwiedzi: Żywiec (26 i 27 czerwca, Amfiteatr pod Grojcem), Poznań (10 i 11 lipca, Park Cytadela), Gdańsk (17 i 18 lipca, Polsat Plus Arena), Wrocław (31 lipca i 1 sierpnia, Pola Marsowe), Kraków (7 i 8 sierpnia, Muzeum Lotnictwa) i Warszawę (21 i 22 sierpnia, Lotnisko Bemowo).

Bilety na koncerty są dostępne na platformie eBilet.pl. Za jednodniowy bilet trzeba zapłacić 309,90 zł, zaś karnet dwudniowy kosztuje 522,90 zł. Cena zawiera wszystkie opłaty obowiązkowe.

Główne wnioski

  1. Tegoroczna edycja Męskiego Grania pokazuje, że marka nie boi się łamać własnych schematów i świadomie rozwija formułę wydarzenia. Premiera dwóch singli po raz pierwszy w historii trasy to nie tylko muzyczna ciekawostka, ale przede wszystkim dowód na rosnące ambicje projektu. Organizatorzy coraz wyraźniej budują wokół festiwalu całe muzyczne uniwersum, które żyje nie tylko podczas koncertów, ale również w serwisach streamingowych, mediach społecznościowych i działaniach angażujących fanów.
  2. Ogromna popularność singla „Nareszcie” pokazuje, jak skutecznie Męskie Granie potrafi łączyć świat muzyki z internetową kulturą viralową. Miliony odsłon na platformach YouTube i Spotify oraz dziesiątki tysięcy filmów na TikToku udowadniają, że projekt trafia nie tylko do stałych fanów polskiej sceny alternatywnej, ale także do młodszych odbiorców aktywnych w mediach społecznościowych.
  3. Nowe single, zaśpiewane przez Vito Bambino, Igora Herbuta i Zalię, będzie można usłyszeć podczas koncertów Męskiego Grania w sześciu polskich miastach. Trasa koncertowa rozpocznie się w Żywcu (26-27 czerwca), a zakończy w Warszawie (21-22 sierpnia). Po drodze festiwal zawita do Poznania (10-11 lipca), Gdańska (17-18 lipca), Wrocławia (31 lipca-1 sierpnia) i Krakowa (7-8 sierpnia)