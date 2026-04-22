Debiut i powroty. Znamy singiel promujący Męskie Granie 2026

Skład Męskie Granie Orkiestry od lat jest pilnie strzeżoną tajemnicą na długo przed koncertami, a fani trasy przez miesiące spekulują na temat nazwisk zaangażowanych w projekt muzyków. Jednak w tym roku twórców tworzących orkiestrę poznaliśmy dość szybko – ponad półtora miesiąca wcześniej w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Po raz drugi z rzędu w projekt zaangażował się Igor Herbut, który debiutował rok temu w Męskie Granie Orkiestrze 2025 z hymnem „To bardzo ziemskie” zaśpiewanym razem z Natalią Przybysz, Ralphem Kamińskim i Błażejem Królem. Tym razem obok Herbuta na scenie pojawia się inna debiutantka, Zalia, oraz powracający po trzech latach przerwy Vito Bambino. Przypomnijmy, że artysta wcześniej dwukrotnie angażował się w komponowanie singla promującego muzyczną trasę marki Żywiec. W 2023 roku Vito Bambino razem z Igo i Mrozu stworzył jeden z największych hitów Męskiego Grania „Supermoce”. A wcześniej, w 2021 roku, razem z Darią Zawiałow i Dawidem Podsiadło nagrał hymn „I Ciebie też bardzo”, który stał się jednym z największych polskich przebojów puszczanych mimo upływu lat regularnie w wielu rozgłośniach radiowych.

Nareszcie – tak brzmi tytuł tegorocznego singla

Autorami słów do piosenki „Nareszcie” są wspomniani liderzy tegorocznej orkiestry: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. W pisaniu muzyki wspierał ich znany ze współpracy z Dawidem Podsiadło czy Sanah – Jakub Galiński. Z kolei na trasie wokalistom towarzyszyć będą Kamil Pater i Leon Krześniak jako dyrektorzy muzyczni oraz Amar Ziembiński (perkusja), Maciej Matysiak (bas), Tomasz Sołtys (klawisze), Tomasz Świerk (klawisze), Przemysław Świerk (gitara), Bartosz Malik (bębny) oraz Jan Dąbrówka (perkusjonalia).

Singiel będzie można usłyszeć na żywo w każdą sobotę podczas trasy Męskie Granie 2026. Natomiast już teraz można odtwarzać utwór oraz stworzony do niego teledysk na kanale Męskiego Grania na platformie YouTube.

– Tegoroczny singiel ma w sobie wiele pozytywnej energii i wierzymy, że doskonale sprawdzi się na trasie przed wielotysięczną publicznością. To oczywiście jednak tylko wisienka na torcie, bo orkiestra pracuje nad całym programem na Męskie Granie 2026. Sami nie możemy się doczekać tego, by zobaczyć, jak zinterpretują ważne dla nich utwory z kanonu polskiej muzyki – mówi Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec.

Męskie Granie 2026: którzy artyści wystąpią w tym roku?

Męskie Granie 2026 rozpocznie się koncertem w Żywcu (26-27 czerwca). Następnie festiwal zawita do Poznania (10-11 lipca), Gdańska (17-18 lipca), Wrocławia (31 lipca-1 sierpnia) i Krakowa (7-8 sierpnia). Finał trasy odbędzie się w Warszawie (21-22 sierpnia). Poniżej publikujemy pełen program koncertów i listę wykonawców, którzy wystąpią w konkretnych miastach.

26-27 czerwca – Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem

Piątek:

Scena Główna: The Cassino; Grechuta Herbuta 2.0; Sistars; Vito Bambino Feat. Fukaj; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Omasta; Wojciech Baranowski; Radio Maria. Hoshii gra /ż/ Peszek; Ørganek

Sobota:

Scena Główna: Lor; Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz Feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska; Igo; Mrozu MTV Unplugged; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Leon Krześniak; Zalia; Raz Dwa Trzy; Ofelia

10-11 lipca – Poznań, Park Cytadela

Piątek:

Scena Główna: Yana; Zakopower x Miuosh; Kacperczyk; Sistars; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Kuba i Kuba; Daria Ze Śląska; Radio Maria. Hoshii gra /ż/ Peszek; Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade

Sobota:

Scena Główna: Wiktor Waligóra; Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz Feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska; Igo; Coma; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Metro; Warszawskie Combo Taneczne i Księżniczki Feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky; Anna Maria Jopek; Lordofon

17-18 lipca – Gdańsk, Polsat Plus Arena

Piątek:

Scena Główna: Rubens; Grechuta Herbuta 2.0; Sistars; Zalewski; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Hania Derej Trio; Wojciech Baranowski; Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade; Lordofon

Sobota:

Scena Główna: Piotr Zioła; Spięty; „Byłeś Serca Biciem” – Tribute To Andrzej Zaucha: Ewa Bem, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligóra; Kacperczyk; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Kuba i Kuba; Król/Tyszkowski (Ewa Koc); Edyta Bartosiewicz Solo Act; Nene Heroine

Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino – współtwórcy singla „Nareszcie” promującego Męskie Granie 2026. Fot. Materiały prasowe Męskie Granie

31 lipca-1 sierpnia – Wrocław, Pola Marsowe

Piątek:

Scena Główna: Lor; Natalia Przybysz; Myslovitz; Ralph Kaminski; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Dezydery; Kępiński x Derej [Polska] Ścieżka Dźwiękowa; Acid Drinkers; Łąki Łan

Sobota:

Scena Główna: Wiraszko; Kasia Sienkiewicz; Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz Feat. Smolik, Paulina Przybysz, Grażyna Łobaszewska; Coma; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Hela; Matylda/Łukasiewicz; Ørganek; Kosmonauci

7-8 sierpnia – Kraków, Muzeum Lotnictwa

Piątek:

Scena Główna: Wiktor Dyduła; Myslovitz; Kacperczyk; Ralph Kaminski; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Piotr Odoszewski; Daria Ze Śląska; Anna Maria Jopek; Kosmonauci

Sobota:

Scena Główna: Cinnamon Gum; „Byłeś Serca Biciem” – Tribute To Andrzej Zaucha: Ewa Bem, Ofelia, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligóra; Błażej Król; Nosowska; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Martyna Baranowska; Matylda/Łukasiewicz; Lech Janerka; Edyta Bartosiewicz Solo Act; MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”

21-22 sierpnia – Warszawa, Lotnisko Bemowo

Piątek:

Scena Główna: Wiktor Dyduła; Zakopower xx Miuosh; Kacperczyk; Igo; Zalewski; Męskie Granie Przestawia

Scena Ż: Omasta; Warszawskie Combo Taneczne i Księżniczki Feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky; MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”; Igor Herbut Solo; Fisz i Emade: Pan EF Pan Emade

Sobota:

Scena Główna: Cinnamon Gum; Kasia Sienkiewicz; Abradab / Kaliber 44 Feat. Gutek, Rahim, Fokus, DJ Eprom, K2, Kleszcz; Ralph Kaminski; Nosowska; Męskie Granie Orkiestra 2026

Scena Ż: Hela; Ofelia; Zalia; Edyta Bartosiewicz Solo Act; Acid Drinkers

Męskie Granie 2026: Ile kosztują bilety?

Bilety na wydarzenie dostępne są na platformie eBilet.pl. Za jednodniowy bilet trzeba zapłacić 309,90 zaś karnet dwudniowy kosztuje 522,90 zł. Cena zawiera wszystkie opłaty obowiązkowe.