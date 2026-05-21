City Climate Summit 2026
Miasta nie zrobią transformacji same. Dlaczego biznes staje się kluczowym partnerem samorządów
Transformacja miast coraz rzadziej jest dziś wyłącznie zadaniem samorządów. O tym, jak biznes staje się jednym z kluczowych partnerów w rozwoju nowoczesnych i odpornych miast, dyskutować będą 21 maja uczestnicy tegorocznego City Climate Summit w Łodzi. W programie konferencji znalazły się zarówno wielomiliardowe inwestycje infrastrukturalne, jak i rozmowy o energii, surowcach, modzie czy technologiach przyszłości.
21.05.2026, 12:21
City Climate Summit 2026 to przestrzeń, w której przedstawiciele samorządów i biznesu dyskutują o zielonej przyszłości miast i nie tylko fot. City Climate Summit/Radosław Jóźwiak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego biznes staje się kluczowym partnerem samorządów w transformacji nowoczesnych i odpornych miast oraz jakie znaczenie ma dziś model partnerstwa publiczno-prywatnego.
- Jakie inwestycje i projekty będą omawiane podczas City Climate Summit w Łodzi, od energetyki i gospodarki wodnej po sport, modę i technologie smart city.
- W jaki sposób miasta, firmy i mieszkańcy wspólnie budują strategie klimatyczne oraz dlaczego współpraca międzysektorowa staje się fundamentem rozwoju miejskiego.