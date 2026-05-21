Miasta nie zrobią transformacji same. Dlaczego biznes staje się kluczowym partnerem samorządów

Jeszcze kilka lat temu rozmowa o transformacji miast koncentrowała się głównie wokół administracji i funduszy publicznych. Wyzwania związane z klimatem, energetyką, mobilnością czy jakością życia mieszkańców są wątkami, które będą akcentowane podczas tegorocznego City Climate Summit w Łodzi.

Agenda konferencji pokazuje, że partnerstwo publiczno-prywatne jest fundamentem miejskich strategii. Wśród uczestników i partnerów wydarzenia są przedstawiciele firm energetycznych, konsultingowych, modowych, infrastrukturalnych i technologicznych, którzy na co dzień współtworzą rozwiązania wdrażane później w miastach.

Transformacja miast potrzebuje partnerów

Znaczenie współpracy samorządów z biznesem dobrze pokazują dane dotyczące rynku partnerstwa publiczno-prywatnego. „Raport rynku PPP 2009-2025” przygotowany przez Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wskazuje, że w ciągu ostatnich 17 lat w Polsce zawarto 212 umów PPP, a 92 proc. z nich realizowanych było przez samorządy lub związane z nimi podmioty.

Raport pokazuje również, że projekty realizowane wspólnie z sektorem prywatnym coraz częściej dotyczą obszarów kluczowych z punktu widzenia rozwoju miast – efektywności energetycznej, gospodarki odpadami, infrastruktury transportowej czy rewitalizacji. W 2025 roku wartość zawartych umów PPP wyniosła 1,646 mld zł, co było najwyższym wynikiem w latach 2021-2025.

Veolia i Łódź. Praktyczne partnerstwo

Współpraca samorządów z biznesem będzie miała podczas City Climate Summit wymiar inwestycyjny. Jednym z najważniejszych punktów programu to podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy biogazowni przez Veolię, Miasto Łódź i ZWiK.

Podpisanie listu intencyjnego jest kolejnym przykładem współtworzenia rozwiązań infrastrukturalnych przez Łódź, ZWiK i Veolię, dzięki którym wykorzystanie lokalnych zasobów zwiększa odporność miasta na okoliczności dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz pomaga sprostać wyzwaniom klimatycznym.

– Podpisanie listu intencyjnego jest kolejnym przykładem współtworzenia rozwiązań infrastrukturalnych przez Łódź, ZWiK i Veolię, dzięki którym wykorzystanie lokalnych zasobów zwiększa odporność miasta na okoliczności dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz pomaga sprostać wyzwaniom klimatycznym – mówiła Anna Kędziora Szwagrzak, prezes zarządu, dyrektor generalna Veolia Energia Łódź.

Wykorzystując globalne doświadczenie Veolii oraz rozwiązania oparte na gospodarce obiegu zamkniętego, projekt ten wpisuje się w strategię transformacji łódzkiego systemu ciepłowniczego i przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa zaopatrzenia odbiorców w ciepło. Biometan z tej instalacji pozwoli na dalszą dywersyfikację miksu paliwowego, który w przyszłości będzie wykorzystywany w elektrociepłowni EC4.

– Łódź od zawsze potrafiła się zmieniać i wykorzystywać swój potencjał w nowoczesny sposób. Dziś robimy kolejny ważny krok – inwestujemy w zieloną energię produkowaną tutaj, na miejscu, z myślą o przyszłych pokoleniach łodzian. To projekt, który pokazuje, że nowoczesne miasto może być jednocześnie odpowiedzialne ekologicznie, bezpieczne energetycznie i przyjazne mieszkańcom. Chcemy, żeby Łódź była coraz bardziej zielona, niezależna i dumna z tego, że potrafi mądrze wykorzystywać swoje zasoby – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Łodzi.

Jak wskazuje Michał Śmiechowicz, prezes Zarządu ZWiK ŁÓDŹ, budowa nowej instalacji wpisuje się w unijne cele transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków musi do 2045 roku uzyskać niezależność energetyczną – wytwarzać tyle energii, ile zużywa na własne potrzeby. Obecnie GOŚ produkuje na potrzeby własne około 60-70 proc. energii elektrycznej

– Grupowa Oczyszczalnia Ścieków musi do 2045 roku uzyskać niezależność energetyczną – wytwarzać tyle energii, ile zużywa na własne potrzeby. Obecnie GOŚ produkuje na potrzeby własne około 60-70 proc. energii elektrycznej – mówi Michał Śmiechowicz.

podpisanie listu intencyjnego dotyczącego budowy biogazowni przez Veolię, Miasto Łódź i ZWiK. Na zdjęciu od lewej: Anna Kędziora-Szwagrzak (prezes zarządu, dyrektor generalna Veolia Energia Łódź), Luiz Hanania (Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce), Adam Pustelnik (wiceprezydent Łodzi), Michał Śmiechowicz (prezes Zarządu ZWiK ŁÓDŹ) fot. City Climate Summit/Radosław Jóźwiak

Debata otwierająca City Climate Summit 2026 poświęcona będzie konkurencyjności i sprawiedliwej transformacji. Udział wezmą w niej m.in. Luiz Hanania, Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce, Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi, Nicolas Boffi, CEO MIPIM, a także przedstawiciele administracji centralnej i biznesu.

Tematy związane z energetyką i bezpieczeństwem infrastrukturalnym będą obecne również podczas panelu „Nie ma wody na pustyni. Deficyt wodny jako bariera rozwoju miast i przemysłu”, w którym udział weźmie Edyta Żabczyńska Prezes Zarządu Veolia Woda Polska Sp. Z.o.o.

Z kolei w dyskusji „Gra o surowce. Efektywność energetyczna jako przewaga konkurencyjna miast i przemysłu” pojawią się m.in. Anna Kędziora-Szwagrzak z Veolia Energia Łódź, Michał Olszewski z Orlen Termika oraz Anna Nienałtowska z Westbridge Advisory, a moderatorem rozmowy będzie Jakub Wiech.

W debacie "Konkurencyjność a sprawiedliwa transformacja – między wzrostem a odpowiedzialnością” wzięli udział minister energii Miłosz Motyka, Luiz Hanania (prezes Grupy Veolia Polska), Izabela Karolczyk-Szafrańska (wiceprezes InPost), Adam Pustelnik (wiceprezydent Łodzi), Nicolas Boffi (CEO MIPIM) fot. City Climate Summit/Radosław Jóźwiak

Miasto jako platforma współpracy

Współpraca biznesu z samorządami przestaje ograniczać się wyłącznie do wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Coraz częściej obejmuje również edukację, modę, zdrowie psychiczne, sport czy technologie smart city.

W panelu poświęconym odpowiedzialnym scenariuszom przyszłości i edukacji przez modę udział wezmą przedstawiciele świata kultury, edukacji i biznesu, w tym Paulina Krzyżowska, wiceprezeska TATUUM. Z kolei na scenie poświęconej modzie pojawią się przedstawiciele Hexeline, Fashion Revolution Poland czy firm rozwijających modele gospodarki cyrkularnej.

Podobny kierunek widać w panelach poświęconych architekturze odpowiedzialności i zielonej transformacji sportu, w których udział zapowiedzieli m.in. przedstawiciele Arcadis. Dyskusje te pokazują, że sektor prywatny coraz częściej staje się współtwórcą miejskich strategii rozwoju oraz wykonawcą inwestycji.

Samorządy potrzebują nie tylko pieniędzy, ale też kompetencji

Znaczenie współpracy z biznesem w procesie modernizacji miast podkreślają eksperci zajmujący się finansowaniem transformacji energetycznej.

Organizacja Forum Energii w „LeadAIR. Przewodnik dla samorządów” wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego (JST) powinny aktywnie wykorzystywać współpracę z sektorem prywatnym, aby zapewnić szybki dostęp do kapitału i wsparcie techniczne.

Autorzy raportu ostrzegają też przed uzależnieniem inwestycji wyłącznie od krajowych dotacji, gdyż bywa to dla projektów obciążeniem ze względu na zamknięte katalogi działań kwalifikowanych i sztywne ramy budżetowe. Przez to możliwości wdrażania optymalnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

W tym kontekście modele takie jak Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) czy współpraca z funduszami inwestycyjnymi zapewniają większą elastyczność i szybszą ścieżkę decyzyjną niż tradycyjne programy dotacyjne.

Sport na styku klimatu i inwestycji

Transformacja klimatyczna wywiera coraz silniejszą presję także na globalny sektor sportowy, który jako wielomiliardowa gałąź gospodarki znajduje się obecnie w krytycznym momencie zwrotnym.

Publikacja „Biznes na rzecz zmiany 2025/2026”, powołując się na badanie „Lost Winter”, alarmuje, że Polska w ciągu ostatniej dekady utraciła niemal trzy tygodnie (20 dni) meteorologicznej zimy, co wymusza na organizatorach i sponsorach wypracowanie całkowicie nowych modeli funkcjonowania sportów zimowych.

Wyzwania te, obejmujące rosnące koszty energii oraz konieczność dekarbonizacji obiektów, stanowią główną oś dyskusji ścieżki sportowej City Climate Summit 2026. Kluczową rolę w projektowaniu tych zmian odgrywa biznes, przykładem jest zaangażowanie Dionizego Smolenia, partnera w PwC Polska, który współtworzy długoterminową „Strategię Rozwoju Sportu – IO Warszawa 2040”. Dokument ten stawia na głęboką diagnozę infrastruktury i zakłada, że nowoczesne stadiony czy hale widowiskowe muszą przestać być energochłonnymi „wyspami”, stając się elementami zrównoważonej i inteligentnej tkanki miejskiej.

Znaczenie współpracy międzysektorowej w tym obszarze potwierdzają twarde dane rynkowe. „Raport z rynku PPP roczny 2025” wskazuje, że sektor sportu i turystyki zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem liczby zawartych umów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (29 kontraktów w latach 2009-2025).

Łączna wartość wszczętych postępowań w tej kategorii od 2009 roku osiągnęła poziom 6,8 mld zł, co wyraźnie pokazuje, że to właśnie model PPP staje się głównym mechanizmem finansowania modernizacji infrastruktury sportowej w dobie kryzysu klimatycznego.

Podczas szczytu w Łodzi eksperci – Jarosław Prasał (BlueProjects Polska) oraz Gabriele Pacsolini będą udowadniać, że podniesienie standardów ekologicznych dla obiektów sportowych jest strategią budowania długofalowej rentowności i społecznej akceptacji.

Społeczne znaczenie partnerstw będzie rosło

Raport wskazuje też, że działania edukacyjne i lokalne partnerstwa są dziś niezbędnym elementem realizacji celów klimatyczno-energetycznych, ponieważ pozwalają na mobilizację kapitału prywatnego mieszkańców, co w rezultacie znacząco odciąża budżety gminne. Wskazuje, że samorządy pełnią rolę kluczowych inicjatorów zmiany, tworząc m.in. punkty kompleksowej obsługi, które są kierowane do przedsiębiorców i obywateli.

Dr Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi wskazuje, że zarządzanie transformacją dnia codziennego oznacza drobne działania widoczne dopiero w ramach tzw. efektu skali.

Nie da się tego przeprowadzić skutecznie bez przekonania mieszkańców. Od lat włączamy ich w nasze działania, wspierając ich w zbieraniu deszczówki, czy zazielenianiu podwórzy. Ponadto, przeprowadziliśmy największy w Polsce panel obywatelski na temat zarządzania terenami zieleni, które naturalnie poprawiają retencję, a w ostatnim roku odbetonowaliśmy w przestrzeni miejskiej 20 lokalizacji za kwotę ponad 8 mln zł.

– Nie da się tego przeprowadzić skutecznie bez przekonania mieszkańców. Od lat włączamy ich w nasze działania, wspierając ich w zbieraniu deszczówki, czy zazielenianiu podwórzy. Ponadto, przeprowadziliśmy największy w Polsce panel obywatelski na temat zarządzania terenami zieleni, które naturalnie poprawiają retencję, a w ostatnim roku odbetonowaliśmy w przestrzeni miejskiej 20 lokalizacji za kwotę ponad 8 mln zł – mówi dr Anna Wierzbicka.

Włączenie mieszkańców w procesy planistyczne, np. przy projektowaniu błękitno-zielonej infrastruktury czy modernizacji obiektów sportowych, ogranicza ryzyko konfliktów i kosztownych korekt projektowych.

Dr Anna Wierzbicka wskazuje, że zarządzanie transformacją dnia codziennego oznacza drobne działania widoczne dopiero w ramach tzw. efektu skali fot. City Climate Summit/Radosław Jóźwiak

Główne wnioski Transformacja miast coraz wyraźniej opiera się na współpracy samorządów z biznesem, który wnosi nie tylko kapitał, ale także kompetencje technologiczne, organizacyjne i inwestycyjne. Partnerstwo publiczno-prywatne staje się jednym z głównych mechanizmów realizacji inwestycji związanych z energetyką, transportem, gospodarką obiegu zamkniętego czy modernizacją infrastruktury sportowej i miejskiej. Skuteczna transformacja klimatyczna wymaga dziś modelu współpracy obejmującego trzy strony – administrację, biznes i mieszkańców, ponieważ tylko społeczne zaangażowanie i lokalna akceptacja pozwalają wdrażać zmiany w sposób trwały i odporny na kryzysy.

Artykuł powstał na zlecenie Urzędu Miasta Łódź