Kategorie artykułu: Świat Technologia
Miedź coraz cenniejsza. Kradzieże kabli uderzają w małe kanadyjskie firmy
Do 2040 r. globalne zapotrzebowanie na miedź może sięgnąć niemal 40 mln ton rocznie. Wraz ze wzrostem cen nasilają się kradzieże infrastruktury telekomunikacyjnej.
28.07.2026, 04:30
Miedź jest niezbędna dla sieci energetycznych, elektromobilności i zielonych technologii. Jej rosnąca wartość sprawia jednak, że kable coraz częściej stają się celem złodziei. Fot. Bloomberg/ Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego kradzieże kabli stały się w Kanadzie na tyle poważnym problemem, że poświęcono im specjalny raport, a parlament zaostrzył prawo.
- Dlaczego zielona transformacja gospodarki stwarza nowe możliwości dla złodziei.
- Jakie są prognozy dotyczące wykorzystania miedzi w gospodarce i dlaczego jej recykling ma tak duże znaczenie.