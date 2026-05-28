Kategoria artykułu: Sport
„Miesiąc po urodzeniu dziecka byłam na torze”. Jak Gosia Rdest łączy szybki sport, macierzyństwo i biznes
Gosia Rdest mknie po torze z prędkością ponad 200 km/h, a następnie, w domu, kładzie do snu dwie malutkie córki. Ma też sporo obowiązków w rodzinnej firmie – rozwija Olejomaty, czyli urządzenia służące do recyklingu oleju. – Tak, wylewanie go do kanalizacji jest szkodliwe – uśmiecha się 33-latka.
Gosia Rdest została pierwszą mamą i drugą kobietą, która wygrała wyścig w serii Alpine ELF Cup. Seria wystartowała w 2018 r. Fot. Gosia Rdest/zbiory własne
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym są Olejomaty produkowane przez rodzinną firmę Gosi Rdest.
- Jak wyglądają wyścigi w serii Alpine ELF Cup, w której ściga się Gosia Rdest.
- Jak Gosia Rdest odpowiada na pytania dotyczące motorsportowego ryzyka w kontekście faktu, iż jest młodą mamą.