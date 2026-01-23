Kategoria artykułu: Biznes
Mikrokawalerka nie jest pojęciem prawnym. To określenie marketingowe, opisujące metraż i funkcję użytkową, a nie status prawny nieruchomości (WYWIAD)
– To, co dziś budzi największe wątpliwości, nie dotyczy intencji ani rzetelności wobec klientów, lecz nieprzewidywalności stosowania prawa przy niezmienionych przepisach – mówi Damian Iwanowicz, prezes spółki Inplus New Home, który w rozmowie z XYZ odnosi się do formułowanych wobec spółki zarzutów, wątpliwości dotyczących kwestii prawnych oferowanego produktu oraz toczących się w tej sprawie postępowań.
– Zarówno ustawa o własności lokali, prawo budowlane, jak i rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuszczają funkcjonowanie modelu, który oferujemy. Fot. materiały prasowe Inplus New Home
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakich podstawach prawnych i rynkowych spółka Inplus opierała model sprzedaży udziałów w nieruchomościach z przypisanym prawem wyłącznego korzystania.
- Czy podział budynków jednorodzinnych na wiele funkcjonalnych jednostek z kuchniami i łazienkami wymaga zmiany sposobu użytkowania oraz dodatkowych decyzji administracyjnych.
- W jaki sposób spółka informowała klientów o charakterze prawnym transakcji i jak reaguje na zmienną praktykę interpretacyjną organów administracji.