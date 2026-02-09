Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Miliardowa gra o przyszłość InPostu. Kurs wystrzelił, co o ofercie sądzą analitycy?
Zarząd i rada nadzorcza InPost jednogłośnie poparły gotówkową ofertę przejęcia spółki przez konsorcjum międzynarodowych inwestorów z udziałem Advent International i FedEx. Transakcja, wyceniająca firmę na 7,8 mld euro, ma zapewnić akcjonariuszom wysoką premię, a spółce – kapitałowe i operacyjne wsparcie dla dalszej ekspansji w europejskiej logistyce e-commerce, przy zachowaniu niezależności operacyjnej i centrali w Polsce. „Z FedExem będziemy działać jak konkurenci" – przekonywał na konferencji prasowej szef rady nadzorczej InPostu, Hein Pretorius.
Przejęcie InPostu to jedno z najważniejszych wydarzeń w tym roku w polskim biznesie Fot. Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda kulisy jednej z największych transakcji w polskiej logistyce, w której globalni giganci chcą przejąć kontrolę nad InPostem bez pozbawiania go niezależności.
- Dlaczego zarząd InPostu rekomenduje sprzedaż akcji po cenie niższej niż rynkowa wycena i jakie korzyści strategiczne stoją za tą decyzją.
- W jaki sposób InPost planuje dalej konkurować z FedExem, jednocześnie stając się jego partnerem w globalnej logistyce e-commerce.