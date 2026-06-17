Minister sportu chce ujednolicić system szkolenia młodzieży. „To brakujący element. Zaczynamy od 30 mln złotych”

Na konferencji prasowej w środę obok ministra Jakuba Rutnickiego wystąpili szefowie trzech związków sportowych. Zarządzający polską siatkówką Sebastian Świderski, szef Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański oraz Sławomir Szmal, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Program Certyfikacji Akademii Sportowych – rzecz właśnie tak się nazywa – dotyczy siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznacza 30 mln złotych, kluby mogą wypełniać wnioski o dofinansowanie. W zamian za dostosowanie się do wymogów opracowanych przez wydziały szkolenia odpowiednich związków sportowych.

Podział 30 mln złotych

– Chodzi oczywiście o wymogi szkoleniowe (młodzieży oraz trenerów), ale też np. infrastrukturalne. Klub szkolący młodzież w hali sportowej z nie najlepszym parkietem nie będzie stał wysoko, jeśli chodzi o szanse na pozyskanie dużych środków – wyjaśniał po konferencji Grzegorz Bachański, prezes PZKosz.

Minister Jakub Rutnicki o tym programie mówi: „brakujący element w naszym systemie”. Zaznacza, że kwota 30 mln wynika z tego, na ile może liczyć ministerstwo – ma nadzieję, że w przyszłości pieniądze będą większe.

Na razie rozdzielono je następująco: o 13 mln złotych będą mogły ubiegać się akademie siatkarskie, o 10 – kluby piłki ręcznej, a o siedem – koszykarskie.

Według szacunków ministerstwa, do rywalizacji o pieniądze może przystąpić ponad 1400 drużyn i 350 akademii.

Oko na 11-latków

– W siatkówce podobne rozwiązanie wprowadziliśmy kilkanaście lat temu. Brałem w tym udział jako poseł należący do komisji sportu w sejmie. Stworzyliśmy tzw. Siatkarskie Ośrodki Szkolne. I gdy dzisiaj zdarza mi się rozmawiać z czołowymi polskimi siatkarzami w młodym wieku, to w 70 lub 80 proc. przypadków słyszę, że wyszli z takich właśnie szkółek – mówił Jakub Rutnicki.

Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej powiedział w środę, że w ramach nowego programu jego organizacja chce położyć duży nacisk na szkolenie dzieci w wieku 11 lat.

– Na pewno postaramy się dzięki temu zwiększyć tzw. eksplorację – chcemy docierać do jeszcze większej liczby miejsc. I wychwytywać talenty – mówił były znakomity siatkarz reprezentacji Polski.

Sławomir Szmal, były bramkarz reprezentacji Polski w piłce ręcznej, powiedział, że celem programu powinno być – po „namierzeniu talentów” – stworzenie gotowej drogi, która może doprowadzić młodego sportowca do profesjonalnego klubu.

Nad programem MSiT miało pracować od niemal roku, od czasu, gdy ministrem został Jakub Rutnicki (zastąpił on Sławomira Nitrasa w lipcu ub. roku).

Ile wydajemy na sport

Środowa konferencja prasowa była też dla ministerstwa okazją do przypomnienia, jak dużo pieniędzy polski rząd wydaje na kulturę fizyczną.

W ramach sportu wyczynowego w latach 2025 i 2026 na siatkówkę przeznaczono ponad 113 mln złotych, na koszykówkę – ponad 54 mln, a na piłkę ręczną – ponad 71 mln.

Jeśli chodzi o sport powszechny, siatkówka i koszykówka zyskały w tożsamym okresie po 15 mln złotych, a piłka ręczna – ponad 19,5 mln.

– Pewnej rywalizacji nie da się uniknąć, wszak celujemy w ten sam „target”. Ale myślę, że wszystko będzie przebiegać harmonijnie – mówił z przymrużeniem oka Grzegorz Bachański.