Kategoria artykułu: Sport
Minister sportu chce ujednolicić system szkolenia młodzieży. „To brakujący element. Zaczynamy od 30 mln złotych”
Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki rok urzędowania puentuje programem skierowanym do akademii szkolących młodych siatkarzy, koszykarzy lub szczypiornistów. Można ów program streścić następująco: pieniądze za dostosowanie się do określonych wymogów.
Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki Fot. Piotr Nowak/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile pieniędzy z puli 30 mln złotych otrzymają poszczególne dyscypliny sportu.
- Na czym, w ramach nowego programu, chce się skupić Polski Związek Piłki Siatkowej.
- Jak dużo pieniędzy polski rząd przeznacza łącznie (czyli w ramach wszystkich programów) na siatkówkę, piłkę ręczną oraz koszykówkę.