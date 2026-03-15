Zamiast statystyk. Lubelskie małżeństwo pokazuje, że polskie dzieci wcale nie rezygnują ze sportu
Lubelska młodzieżowa akademia AS Lublin powstała pod koniec 2021 r., przedstawiając dość nietypową ofertę: siatkówkę kobiet oraz łyżwiarstwo figurowe. Dziś w siatkówkę gra tam 250 dziewczynek, a piruetów uczy się prawie 500 osób.
15.03.2026, 07:00
Jekatierina Kurakowa, łyżwiarka figurowa. Czy któraś z zawodniczek akademii AS Lublin również wystąpi na igrzyskach olimpijskich? Fot. Grzegorz Momot/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które dane informują o malejącej sprawności fizycznej polskich dzieci.
- W jaki sposób państwo oraz władze Lublina pomagają w funkcjonowaniu sportowych akademii.
- Jak w polskim systemie szkolenia kształtowany jest sportowy rozwój najmłodszych siatkarek.