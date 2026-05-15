Po co nam igrzyska? „Koszty braku aktywności fizycznej są zbyt duże”

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki był podczas Impact’26 gościem rozmowy zatytułowanej „System, a nie szczęście: jak zbudować sukces polskiego sportu”. Na postawione w ten sposób pytanie odpowiedział słowami, które można uznać za motto jego ministerialnych planów. Wypowiedział je już w pierwszych dniach urzędowania – niespełna rok temu – a teraz powtórzył z naciskiem.

– Mistrzowie sportu rodzą się w mniejszych miejscowościach. Dlatego jednym z moich głównych celów jest renowacja i rozbudowa obiektów sportowych w mniejszych ośrodkach. Już to robimy, a do końca kadencji efekty będą jeszcze większe. Niestety, nasi poprzednicy zupełnie zapomnieli o tym, by dbać o Orliki. My odnawiamy Orliki, a poza tym budujemy Orły, czyli boiska pełnowymiarowe – mówił minister sportu podczas rozmowy z Grzegorzem Nawackim, redaktorem naczelnym XYZ.

Igrzyska olimpijskie w Polsce. Marzenia czy plany

W czasie dyskusji nie mogło zabraknąć pytania o to, czy Polska rzeczywiście chce zorganizować letnie igrzyska olimpijskie – na przykład w 2044 r., w setną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

– Nie są to tylko marzenia, bo odpowiednie grupy robocze już pracują. Czy stać nas na zorganizowanie tak wielkiej imprezy? Odpowiadam następująco: nie stać nas na bierność. Koszty braku aktywności fizycznej wśród Polaków są zbyt wysokie. Gdybyśmy zbadali, o ile więcej z tego powodu państwo musi wydawać na ochronę zdrowia… Chcemy, by igrzyska doprowadziły do wielkiej zmiany społecznej, czyli zmiany w kierunku zwiększenia aktywności fizycznej Polaków – mówił Jakub Rutnicki.

Jakub Rutnicki podczas rozmowy w Poznaniu opowiedział także o rozmowie z francuską minister sportu. Zapytał ją, jakie korzyści przyniosła Francji organizacja igrzysk olimpijskich w 2024 r.

Pani minister przytoczyła jedną liczbę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Powiedziała, że po igrzyskach w Paryżu liczba Francuzów uprawiających sport wzrosła o cztery miliony.

– Pani minister przytoczyła jedną liczbę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Powiedziała, że po igrzyskach w Paryżu liczba Francuzów uprawiających sport wzrosła o cztery miliony – powiedział Jakub Rutnicki.

Rozbudowa Stadionu Narodowego?

Potwierdził też – mówiąc o igrzyskach olimpijskich w Polsce – że nie zmienił zdania w kontrowersyjnej sprawie przebudowy Stadionu Narodowego w taki sposób, by można było tam rozgrywać zawody lekkoatletyczne.

– Nowy obiekt kosztowałby zbyt dużo, dlatego popieram pomysł rozbudowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Powiem więcej – chcemy także odpowiednio, czyli „sportowo”, zagospodarować przestrzeń wokół tego obiektu. Czy ktoś zna inne duże miasto z tak wielkim stadionem i jednocześnie tak dużą pustką wokół? – pytał retorycznie Jakub Rutnicki.

Jakub Rutnicki był bramkarzem. Jest też wielkim miłośnikiem siatkówki. W czasie rozmowy na Kongresie Impact’26 dostrzegł wśród publiczności wybitnego siatkarza Michała Kubiaka.

– Mój 12-letni syn trenuje siatkówkę pod okiem brata pana Michała – powiedział minister sportu i turystyki.

Cała rozmowa poniżej.

Warto wiedzieć XYZ oraz Impact XYZ jest strategicznym partnerem medialnym Impact'26, a także współorganizatorem ścieżki Sports&Tourism Marketing. Partnerem strategicznym ścieżki jest Orlen, a partnerem Totalizator Sportowy.