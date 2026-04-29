Siatkarski zawadiaka, który chce, byśmy pili zdrowiej. Michał Kubiak gościem Impactu ’26

Majowa rozmowa z Michałem Kubiakiem podczas Impact '26 zapowiadana jest pod tytułem: „Kapitan, który lubi chodzić pod prąd”. Ten tytuł broniłby się już wcześniej, ale Kubiak – trochę wbrew sobie, a trochę zgodnie ze swoją naturą – w ostatnich dniach postawił pod nim dodatkową pieczęć. Głośno zastanawiał się, czy na pewno sprawiedliwe jest to, że rosyjscy sportowcy ponoszą konsekwencje decyzji władz o napaści na Ukrainę.

– To jest trudny temat. Łatwo jest, siedząc w domu, powiedzieć: „nie, wyrzućmy ich”. Odwróćmy sytuację. Ja bym nie chciał, żeby zabrano mi pięć lat uprawiania sportu na najwyższym poziomie z powodu czyjejś politycznej decyzji. Dlaczego ja mam ponosić odpowiedzialność jako sportowiec za decyzję polityków? Nie chcę, żeby zabrzmiało to tak, że chcę Rosję z powrotem. Ja chcę zawodników, którzy są jednymi z najlepszych – mówił Michał Kubiak w podcaście „W cieniu sportu” Przeglądu Sportowego i Onetu.

Michał Kubiak był kapitanem reprezentacji Polski w latach 2015–2021. Fot. Adam Warżawa/PAP

„Pożytki” z Michała Kubiaka

Słowami o Rosji wzbudził, jak zrozumiałem, duże kontrowersje. Sporo osób przedstawiło rzeczowe wypowiedzi o tym, dlaczego były kapitan reprezentacji się myli. Czyli dlaczego wykluczenie reprezentacji Rosji w sporcie jest uzasadnione (indywidualnie rosyjscy sportowcy występują np. w turniejach tenisowych). Sporo osób go skrytykowało – merytorycznie, nawet jeśli emocjonalnie.

Tutaj spróbujemy pochylić się nad innym problemem – nad oceną postawy sportowca, który głośno się nad czymś zastanawia. Wydaje się bowiem, że nawet jeśli się myli, to sama postawa może być wartościowsza niż ta, która przeważa w świecie sportu – i którą można streścić następująco: milczenie lub wypowiadanie „gładkich” zdań, sprawdzonych wcześniej przez specjalistów od wizerunku.

Sportowiec, który nie boi się mówić tego, co myśli, często wywołuje dyskusję, do której dołączają kibice – którzy w innym przypadku być może nie zaprzątaliby sobie głowy poruszonym zagadnieniem. To pożyteczne. Wywołanie kontrowersji przez znanego sportowca sprawia, że dyskusja staje się intensywniejsza. Pojawia się analiza argumentów za i przeciw. Ktoś szuka takich, by obronić swojego idola, ktoś inny – by jaskrawo pokazać, dlaczego nie ma racji. Może się to wiązać nawet z wertowaniem internetu, dochodzeniem do faktów – na przykład: jak mocno rosyjscy sportowcy są powiązani z reżimem i czy na pewno wykluczani są wszyscy (nie są). Następuje potem ważenie, które argumenty przeważają. Słowem: odbywa się trening myślenia.

Rok temu, przed finałem Ligi Narodów, Michał Kubiak ocenił reprezentację Polski (w której już nie występuje): „Gramy archaiczną siatkówkę. Na Włochów to może być za mało”. Polska następnie tamten finał wygrała, więc Kubiakowi się dostało. Ale kilka tygodni później, znów w starciu z Włochami, Polska wyraźnie przegrała – w półfinale imprezy znacznie ważniejszej, bo mistrzostw świata. I znów kibice dostali ciekawy materiał do przemyśleń.

Michał Kubiak, siatkarski globtroter

W reprezentacji Polski Michał Kubiak nie gra od 2022 r., co nie oznacza, że zakończył karierę. W wieku 38 lat wciąż występuje w chińskim klubie Shanghai Bright, choć nie ukrywa, że zbliża się do końca siatkarskiej drogi.

Najpierw z sukcesami rywalizował w siatkówce plażowej – był mistrzem Europy i wicemistrzem świata juniorów. Później, już w hali, grał w ligach: polskiej, izraelskiej, włoskiej, tureckiej, japońskiej i chińskiej. W reprezentacji Polski wystąpił ponad 170 razy i w trudnych momentach nigdy nie bał się brać odpowiedzialności na siebie. Gdy dochodziło do spięć między Polakami a rywalami, często można było zakładać, że Kubiak znajdzie się w centrum wydarzeń.

Michała Kubiaka pomysł na biznesową ekspansję

Na razie nie skręca w stronę trenowania innych, za to coraz mocniej kieruje się ku biznesowi. Kilka lat temu wraz z żoną dołączył do grona właścicieli firmy MAG, produkującej ozdobne akcesoria bożonarodzeniowe. W drugiej połowie ubiegłego roku wystartował z marką Mocti – wprowadził już na rynek m.in. moktajle, czyli koktajle bezalkoholowe.

– Już od kilku lat myślałem o takich produktach. Jeszcze bez profesjonalnych badań czułem, iż alkohol staje się coraz mniej modny, a jednocześnie zdawałem sobie sprawę, jak smaczne są koktajle. Chciałbym, żeby nasze moktajle były dostępne w restauracjach i hotelach, ale też po prostu w dużym sklepie na osiedlu – mówił w rozmowie z XYZ Michał Kubiak.

Wtedy też podzielił się ambitnymi planami biznesowymi.

– Nie ukrywam tego, że chcemy wejść na rynki zagraniczne, na przykład na Bliski Wschód. Wiemy, jakim restrykcjom podlega tam alkohol, więc nasz produkt powinien być popularny. Także wśród turystów – mówił Michał Kubiak.

Może za kilka lat podczas kolejnej edycji Impact wystąpi już w innej roli? I opowie o tym, jak podbija się bliskowschodnie rynki?

