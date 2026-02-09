Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Ministerstwo Cyfryzacji chce zabrać się za monopol dostawców technologii. „Istnieje problem nadmiernej zależności"
Ministerstwo Cyfryzacji chce zmniejszyć uzależnienie od konkretnych firm technologicznych. Celem ma być budowa oprogramowania open source. Eksperci popierają ten kierunek. I apelują o szybkie działania.
09.02.2026, 05:50
Brad Smith, wiceprezydent Microsoft (z lewej) i Donald Tusk, premier Polski, podczas spotkania w lutym 2025 r. Microsoft obiecał wówczas kolejne, duże inwestycje na terenie Polski. Fot.: PAP/Leszek Szymañski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego polski rząd chce odejść od technologicznego monopolu i jaką rolę w tym planie ma odegrać otwarte oprogramowanie. Poznasz konkretne działania i zmiany, jakie przygotowuje Ministerstwo Cyfryzacji, by wzmocnić suwerenność cyfrową państwa.
- Jak głęboko zakorzeniona jest dominacja firm takich jak Microsoft czy Google w polskiej administracji, edukacji i startupach. Dowiesz się, jakie zagrożenia eksperci widzą w obecnym modelu i jak mogą one wpłynąć na bezpieczeństwo kraju w sytuacjach kryzysowych.
- Jakie konkretne rozwiązania proponują eksperci, by Europa i Polska uniezależniły się od dominacji technologicznej USA. Przeczytasz o inicjatywach europejskich, standardach open source i pomysłach na przekształcenie rynku zamówień publicznych.