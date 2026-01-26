Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Rodzinna firma obsługująca luksusowe hotele przyjęła inwestora. Betasi i Spire Capital przyspieszą cyfryzację sektora
Od oprogramowania dla uzdrowisk po system do kompleksowego zarządzania hotelami premium – założyciele technologicznej spółki dopiero po prawie trzech dekadach postanowili zmienić model biznesowy i rozwijać się szybciej z pomocą funduszu. Długo odrzucali oferty. – Szukaliśmy partnera, który razem z nami zadba o rozwój produktu, zespołu i relacji, a nie spali budowanych latami mostów – mówi Marcin Gródek, prezes Betasi.
26.01.2026, 05:45
Marcin i Magdalena Gródkowie kierowali firmą Betasi samodzielnie przez prawie trzy dekady. W najbliższych latach przyspieszą ekspansję z pomocą inwestora. Fot. materiały prasowe/Betasi
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką drogę przeszli założyciele Betasi i dlaczego po otrzymywaniu licznych ofert wreszcie wpuścili inwestora do spółki.
- Jakie cele sobie stawiają i w jaki sposób zamierzają je osiągnąć.
- Jak sektor hotelowy wypada pod względem cyfryzacji na tle innych branż.