Kategoria artykułu: Technologia
Minuta na emocje. Europa pozna polską technologię wczesnego wykrywania stresu
Krakowski deep tech Zenzzen EI stanął na czele konsorcjum, które pracuje nad urządzeniem wspierającym profilaktykę zdrowia psychicznego. Projekt zabiega o wsparcie z programu Horyzont Europa.
09.06.2026, 04:45
Nowe technologie coraz częściej wspierają profilaktykę zdrowia psychicznego, pomagając wcześniej rozpoznawać sygnały stresu i lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy technologia może rozpoznawać narastający stres w czasie rzeczywistym i pomagać w jego kontroli, zanim przerodzi się w silną reakcję emocjonalną.
- Jak europejski projekt z udziałem 14 partnerów chce zmienić podejście do profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
- Gdzie kończy się innowacja technologiczna, a zaczyna odpowiedzialność za emocje użytkownika.