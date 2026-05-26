Wypalony jak polski startupowiec. „Wszystko zaczyna się od złych umów”

Lęk, stres, depresja, bezsenność, brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, wypalenie. Z tegorocznego raportu Founders Report wynika, że ponad 87 proc. badanych założycieli startupów, jest w stanie przypisać sobie chociaż jedną z powyższych dolegliwości. Te często są pokłosiem trudnych relacji na linii founder-inwestor.

Joanna Drabent należy do grupy najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata startupów. Jest współzałożycielką Prowly, które sprzedała firmie SEMrush. Nawet ona przyznaje, że wpadła w pułapkę, która odbiła się na jej zdrowiu.

„Umowa urosła o dodatkowe zapisy”

– Najtrudniejszym doświadczeniem były dla mnie negocjacje umowy inwestycyjnej, prowadzone mniej więcej 10 lat temu. W ich trakcie dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Otwarcie powiedziałam o tym inwestorom. Zrobiło się nerwowo – łatwo było zauważyć, że była to pierwsza taka sytuacja w funduszu. W reakcji umowa urosła o dodatkowe zapisy obligujące mnie do powrotu do pracy już dwa miesiące po porodzie, także w przypadku ewentualnych kolejnych ciąż – wspomina Joanna Drabent.

W tamtym czasie kobiety w zarządach startupów należały do rzadkości, a kultura pracy funduszy venture capital wyglądała inaczej niż dziś.

– Później okazało się, że nie był to „fundusz marzeń” – zarówno dla nas, jak i w środowisku startupowym. Byłam wtedy skupiona na rozwoju biznesu i nie planowałam długiej przerwy po porodzie, ale już wtedy poczułam wyraźny brak zaufania – mówi Joanna Drabent.

Czerwona lampka podczas negocjacji

Sytuacja była wyjątkowo niekomfortowa.

– Kiedy wyszłam ze szklanego biurowca, usiadłam na ławce i zaczęłam się zastanawiać, co dalej zrobić. Byłam przytłoczona. Ostatecznie udało się wynegocjować nieco dłuższy czas na powrót do pracy. Dziś uważam, że takie kwestie w ogóle nie powinny być przedmiotem negocjacji – dodaje Joanna Drabent.

Mimo wątpliwości podpisano umowę. Rozmowy były na zaawansowanym etapie, a inne możliwości finansowania zostały wcześniej odsunięte przez spółkę.

– Czułam odpowiedzialność za zespół, firmę i ludzi. Razem ze wspólnikiem podjęliśmy decyzję, żeby tę współpracę podjąć. Niezwykle mocno utożsamiałam się z firmą. Dopiero po jej sprzedaży zrozumiałam, jak było to silne. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że czerwona lampka, która zapala się podczas negocjacji, nigdy później nie gaśnie – podsumowuje Joanna Drabent.

Emocje foundera kontra cel inwestora

Rozłożenie sił na linii inwestor-founder bywa nierównomierne. To ten pierwszy ma pieniądze, prawników, doświadczenie. Przedsiębiorca szukający finansowania to – jak wynika z doświadczenia ekspertów z Kancelarii J.Dauman Legal – często młody człowiek kierujący się emocjami.

– Przy pierwszej rundzie inwestowania, founder często działa przez pryzmat emocji. Traktuje startup jako własne „dziecko” i nie zakłada negatywnego scenariusza – mówi Kacper Fara, radca prawny, partner w Kancelarii J.Dauman Legal.

W idealnym świecie umowy inwestycyjne powinno zawierać się w atmosferze zgody i zaufania. Realnie – często pospisuje się je w warunkach stresu.



– Dobrze skonstruowana w „dobrych czasach” umowa chroni stronę w trudnych momentach. Trzeba zabezpieczyć własny interes, czego founderzy często nie mają świadomości. Ta przychodzi z wiekiem i doświadczeniem. Dla inwestora startup to jedno z przedsięwzięć, na które patrzy z perspektywy jak najwyższej stopy zwrotu, co jest absolutnie naturalne. Negocjuje na chłodno i bez emocji – dodaje nasz rozmówca.

Fundamenty umowy inwestorskiej

Eksperci radzą, na co zwracać uwagę podczas rozmów z inwestorem. Mowa o modelu obliczania wyceny spółki na każdym etapie współpracy, zakresie kontroli inwestorskiej czy zasadach wyjścia foundera z biznesu.

– Ograniczenie decyzyjności foundera w startupie bywa powodem wypalenia zawodowego. Przedsiębiorca czuje, że traci kontrolę nad przedsięwzięciem, że zmienia się jego relacja z pracownikami, że jego sprawczość została ograniczona. Z czasem pojawia się myśl o biznesowym rozwodzie. I zwykle w tym momencie wychodzi na jaw, jak istotne są klauzule wyjścia – exitu. Wielokrotnie miałam do czynienia z sytuacją, kiedy warunki wyjścia były niemożliwe do spełnienia – wyjaśnia Paula Miszczuk, adwokat w Kancelarii J.Dauman Legal.

Na czym „wykładają” się founderzy?

Eksperci wyjaśniają, że wpływ krajów anglosaskich na działania funduszy inwestycyjnych odbił się na sposobie zawierania umów inwestorskich. Także w Polsce, niezależnie od tego, czy umowa jest zawierana z lokalnym, czy zagranicznym inwestorem, można znaleźć klauzule o anglojęzycznym rodowodzie. Choć weszły do kanonu standardów rynkowych, to mogą stać się kością niezgody.

Oto przykłady:

Zaangażowanie operacyjne. Jak wyjaśnia Paula Miszczuk, chodzi o liczbę godzin, jaką founder poświęca projektowi.



– Z perspektywy inwestorów im większe zaangażowanie foundera w projekt, tym lepiej. Founderzy często pracują nocami, po godzinach i w weekendy. Nie oznacza to jednak, że w umowie inwestycyjnej znajdziemy postanowienia zobowiązujące ich do pracy po kilkanaście godzin dziennie – ocenia ekspertka.

Jak wyjaśnia Paula Miszczuk, chodzi o liczbę godzin, jaką poświęca projektowi. – Z perspektywy inwestorów im większe zaangażowanie foundera w projekt, tym lepiej. Founderzy często pracują nocami, po godzinach i w weekendy. Nie oznacza to jednak, że w umowie inwestycyjnej znajdziemy postanowienia zobowiązujące ich do pracy po kilkanaście godzin dziennie – ocenia ekspertka. Reverse vesting , czyli instytucja, która przyznaje inwestorom prawo do odkupienia na określonych zasadach udziałów wspólnika-foundera (zwykle poniżej ceny rynkowej) w przypadku dokonania przez niego określonych naruszeń.



– Wyróżniamy klauzule bad leaver i good leaver. W pierwszej mamy do czynienia z poważniejszymi naruszeniami. To np. popełnienie przestępstwa karno-skarbowego, czy potwierdzony prawomocnym wyrokiem mobbing , którego dopuścił się founder . Jeżeli doszłoby do stwierdzonego naruszenia w postaci bad leaver , founder musi odsprzedać inwestorowi udziały, zwykle po cenie nominalnej. Natomiast good leaver dotyczy np. naruszenia klauzuli zaangażowania z przyczyn niezależnych od foundera (np. pobyt w szpitalu). Wówczas odprzedaż udziałów następuje już po cenie rynkowej – mówi Paula Miszczuk.

Klauzule wyjścia, czyli sztuka rozstania

Do powyższego zestawu warto dopisać klauzule lock-up i zakazu konkurencji.

– Mowa o zakazie zbywania udziałów, zwykle przez kilka lat, bez zgody zgromadzenia wspólników. Często współpracujemy z founderami, którzy chcą się wycofać z biznesu, ponieważ przyjęli odmienne wizje biznesowe, są wypaleni, stracili wiarę w projekt. Nie jest to proste, gdyż większość umów inwestycyjnych zakłada tzw. lock-up. Często to od woli inwestora zależy, czy i kiedy founder będzie mógł sprzedać udziały – wyjaśnia Paula Miszczuk.

Inną kwestią jest wspomniany już zakres decyzyjności inwestora.

– Inwestor powinien mieć jasno określony poziom decyzyjność w zakresie strategii startupu. Zaangażowany inwestor często paraliżuje pracę. Przykładowo, jeżeli inwestorowi przysługiwałoby uprawnienie do akceptacji każdej operacji o wartości np. powyżej 100 tys. zł, to przy dużych transakcjach mielibyśmy problemy organizacyjne i logistyczne – dodaje Paula Miszczuk.

Konflikt interesów

Niejednokrotnie zdarza się, że inwestor chce „spieniężyć” startup, który urósł do satysfakcjonujących rozmiarów, ale founder ma inne plany.

– Tu pojawia się prawo przyciągnięcia (drag along). Klauzula ta pozwala większościowemu wspólnikowi (np. funduszowi VC) zmusić mniejszościowych wspólników (np. założycieli) do sprzedaży udziałów, gdy znajdzie się kupiec – wyjaśnia ekspertka.

Zdaniem eksperta Lata pracy pod presją kosztem zdrowia Przy negocjacjach umów inwestycyjnych, przejęciach czy fuzjach spotykają się dwie strony, z których każda realizuje własne interesy. Dla założycieli startupów to ogromny stres. Pojawia się zmęczenie, brak dystansu do własnej spółki i różne interpretacje tych samych zapisów.



Founderzy zwykle czytają umowy świadomie, jednak często działają pod presją czasu i obawą przed utratą inwestora. Problemem okazują się zwłaszcza zapisy tworzone „na zły czas”. W trakcie negocjacji często słyszą, że pewne klauzule nigdy nie będą wykorzystywane, ale wszystko zmienia się w momencie, gdy pojawiają się problemy albo zmieniają interesy stron.



Konsekwencją takich zapisów bywają konflikty dotyczące zarządzania firmą, wykupu udziałów czy utraty kontroli właścicielskiej przez founderów. Sytuację dodatkowo komplikują np. tzw. earn-outy , czyli mechanizmy uzależniające część wynagrodzenia ze sprzedaży firmy od jej przyszłych wyników.



Gdy pojawia się konflikt z inwestorem, founderzy, zamiast rozwijać produkt czy sprzedaż, zajmują się gaszeniem sporów. To prowadzi do zmęczenia, rozproszenia i utraty energii do dalszego rozwoju biznesu. Także szybki rozwój startupów często prowadzi do przeciążenia psychicznego przedsiębiorców. Wielu z nich płaci za to wypaleniem zawodowym i problemami psychicznymi.

Negocjować można (prawie) wszystko

– Przedsiębiorcy często informowani są na wstępie, że warunki umowy nie podlegają negocjacjom. Słyszą, że fundusz ma stały wzór umów, a zawarte w nim zapisy stanowią „standard rynkowy”. Każdą umowę można, a wręcz powinno się negocjować – dodaje Paula Miszczuk.

Lepiej jednak zapobiegać niż gasić pożary.

– Po zawarciu niekorzystnej umowy znacznie trudniej jest ją odwrócić czy zmodyfikować. Lepiej zapobiegać ewentualnym sporom korporacyjnym przez przystąpienie do negocjacji umowy inwestycyjnej z odpowiednią strategią i klarownie określonymi celami – dodaje Kacper Fara.

Gdy sprawa trafia do sądu

Praktyka naszych rozmówców wskazuje, że spór przed sądem często oznacza śmierć startupu.

Sprawy są zwykle czasochłonne, wielowątkowe. W przypadku startupów dodatkową trudnością bywa innowacyjny charakter działalności, który wymaga szczegółowego wyjaśnienia kontekstu biznesowego i ekonomicznego sporu.

– Linia orzecznicza polskich sądów dotycząca sporów pomiędzy founderami a inwestorami dopiero się kształtuje. Są to sprawy relatywnie nowe i złożone. Dlatego w wielu przypadkach korzystnym rozwiązaniem może być arbitraż – podsumowuje Kacper Fara.

Zdaniem eksperta Jeśli zdrowie się posypie, to startup też W przypadku founderów, którzy „utknęli” w startupie, mówimy o przewlekłym stresie. To nie jest jednorazowa, kilkudniowa sytuacja. Stres towarzyszy przedsiębiorcom wówczas każdego dnia, co odbija się m.in. na psychice.



Coraz częściej zgłaszają się do mnie osoby z IBS, czyli zespołem jelita drażliwego, co jest konsekwencją przewlekłego stresu. Najczęściej jako winowajcę wskazujemy stres w pracy i bagatelizujemy oznaki. Często jednak „chwilowy”, postresowy IBS zamienia się w poważniejsze zaburzenia np. przewlekły stan zapalny.



Walka o zdrowie w przypadku przedsiębiorcy, który ma zobowiązania względem startupu, bywa trudniejsza niż w przypadku pracownika na etacie.



W biznesie pokutuje przekonanie, że jeśli sami czegoś nie zrobimy, to nikt nie zrobi tego za nas. Stąd potrzeba pracy po kilkanaście godzin dziennie i nadzorowanie wszystkiego. Jeśli da się część zadań rozdzielić, wykorzystajmy to.



Odzyskamy dzięki temu czas na zdrowie.

