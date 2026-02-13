Mocny spadek Millenium, w górę szedł kurs Dino. Dzień na GPW. 13 lutego 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły sesję wyraźnymi spadkami, a presja podaży była widoczna w niemal wszystkich segmentach rynku. WIG20 stracił 1,70 proc., spadając do 3359,49 pkt, natomiast WIG30 obniżył się o 1,55 proc. Również szeroki WIG zakończył dzień pod kreską, tracąc 1,55 proc., co potwierdza pogorszenie nastrojów na całym rynku.

Silne spadki objęły także pozostałe indeksy szerokiego rynku. WIG140 zniżkował o 1,56 proc., a WIGdivplus stracił 1,43 proc.

W segmencie średnich i małych spółek nastroje były nieco bardziej zróżnicowane. mWIG40 spadł o 1,45 proc., pokazując, że presja sprzedaży dotknęła także średnie podmioty. Z kolei sWIG80 obniżył się jedynie o 0,36 proc., co może świadczyć o relatywnie większej odporności najmniejszych spółek.

Najmocniej na tle rynku ucierpiał sektor bankowy. WIG-BANKI zanotował spadek aż o 3,31 proc., co było najsilniejszym ruchem wśród głównych indeksów. To właśnie słabość banków w największym stopniu ciążyła notowaniom blue chipów i przyczyniła się do pogłębienia spadków na całej GPW.

Najmocniej spadało Millennium, aż o 4,7 proc. W dół o ok. 4 proc. szły też mBank i BNP Paribas. Alior zaś spadał o 3,5 proc. To efekt danych o inflacji, które mogą sprawić, że RPP obniży stopy procentowe.

GPW dalej jest w trendzie wzrostowym

Analitycy tłumaczą jednak, że mimo dzisiejszego spadku GPW wciąż jest w trendzie wzrostowym. Nadal istnieje jednak ryzyko krótkoterminowej korekty. Wszystko zależy od tego, czy WIG20 spadnie poniżej 3310 punktów. Dużo zależy też od sytuacji na amerykańskich giełdach. Bo one ostatnio notują fatalne sesje. Jeśli główne indeksy na Wall Street dalej będą świecić się na czerwono, to polska giełda pójdzie w ślad za nimi.

W dół, aż o ponad 3 proc., poszły akcje KGHM, choć wczoraj kurs wzrósł o 0,75 proc. Dobrze radziły sobie za to na WIG20 Dino (wzrost o 2,4 proc.) oraz Pepco (wzrost o 1 proc.) i Orange (wzrost o 0,5 proc.). To szósta sesja wzrostów tej spółki, która łącznie zyskała 6 proc.

Informacje o tym, że pracownicy JSW zgodzili się na zawieszenie części wynagrodzeń, co da firmie 1,2 mld zł oszczędności w tym i przyszłym roku, pomogły akcjom spółki. Kurs poszedł w górę o 1,3 proc.

Kolejny dobry dzień zanotował też Creotech, który podpisał strategiczne porozumienie z Eutelsat. To sprawiło, że kurs spółki poszedł w górę o 1,5 proc. Pozytywnie na sWIG80 wyróżniły się też DataWalk i Bumech – wzrosty o 5,3 proc. i 4 proc. DataWalk zbudowała bowiem księgi popytu i ustaliła cenę emisyjną akcji serii T na 155 zł oraz zaoferowała 750 tys. tych akcji.