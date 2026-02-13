Creotech nawiązuje strategiczne partnerstwo z Eutelsat. Będą budować kluczowy projekt europejskiej łączności satelitarnej

Creotech Instruments podpisał umowę o strategicznym partnerstwie z Eutelsat. Obie firmy będą współpracować m.in. przy budowie projektu IRIS². Ma on zapewnić system łączności satelitarnej.

Projekt ten – Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite – polega na wystrzeleniu na niską i średnią orbitę około 290 satelitów. To pozwoli na stworzenie stabilnego i bezpiecznego systemu łączności dla rządów, firm i obywateli UE. Budżet programu to 10,6 mld euro.

– Program IRIS² to kluczowy element budowy bezpiecznej i odpornej infrastruktury łączności satelitarnej w Europie, szczególnie na potrzeby administracji publicznej. Planowana współpraca z Eutelsat dotyczy wykorzystania platformy HyperSat w rozwoju satelitów komunikacyjnych oraz powiązanych systemów naziemnych, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w łączności dla służb publicznych, policji, straży pożarnej czy ratownictwa medycznego. Jest to obszar o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, a jednocześnie istotny element naszej długofalowej strategii rozwoju technologii kosmicznych i wzmacniania europejskiej suwerenności technologicznej – komentuje dr hab. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments S.A.

Współpraca polegać będzie m.in. na rozwoju i dostosowaniu platform satelitarnych polskiej firmy do wymagań Eutelsatu. Nacisk zostanie położony głównie na bezpieczeństwo oraz stworzenie platform demonstracyjnych. Eutelsat i Creotech planują też wspólne opracowanie rozwiązań operacyjnych oraz architektury systemów, która pozwoli na niezależność europejskiej infrastruktury komunikacyjnej.

– IRIS² to duży krok naprzód dla strategicznej autonomii Europy w zakresie bezpiecznej łączności. Nasze partnerstwo z firmą Creotech Instruments podkreśla rosnącą rolę Polski w europejskim ekosystemie kosmicznym oraz pokazuje, jak europejskie, sprawdzone kompetencje mogą wspólnie przyczynić się do budowy bardziej odpornej i suwerennej infrastruktury satelitarnej, zdolnej wspierać kluczowe usługi rządowe oraz zapewnić nową generację łączności w całej Europie – wyjaśnia Jean-Hubert Lenotte, Chief Strategy and Resources Officer w Eutelsat S.A.

Współpraca ma dotyczyć także komputerów kwantowych

Jednak partnerstwo to będzie dotyczyć nie tylko budowy satelitów. Rozmowy obejmują także współpracę spółki Creotech Quantum z Eutelsatem. „Analizowane będą m.in. dystrybucja kluczy kwantowych (QKD), kryptografia postkwantowa (PQC) oraz hybrydowe architektury bezpieczeństwa dla segmentów kosmicznych i naziemnych” – czytamy w komunikacie.

– Współpraca z Eutelsat to dla Creotech Quantum wyjątkowa okazja, by rozwijać i testować nasze rozwiązania w obszarze komunikacji kwantowej oraz cyberbezpieczeństwa. Program IRIS² pozwala nam zaprezentować, jak technologie kwantowe mogą wzmacniać odporność i niezależność europejskiej infrastruktury krytycznej. Jednocześnie daje szansę na rozwój polskiego sektora kosmicznego i lokalnych kompetencji, od projektowania po integrację i testy systemów. Wierzymy, że nasze innowacyjne podejście przyczyni się do budowy bezpiecznej, nowoczesnej i odpornej łączności satelitarnej w Europie, wspierając zarówno instytucje publiczne, jak i strategiczne projekty państwowe – dodaje dr Anna Kamińska, prezes zarządu Creotech Quantum S.A.

Porozumienie dotyczy także rozwoju segmentu naziemnego systemu IRIS² – terminali użytkownika, stacji naziemnych, a także lokalizacji produkcji i testów w Polsce.

Creotech Instruments to największy polski producent satelitów i podzespołów satelitarnych oraz elektroniki dedykowanej do systemów sterowania komputerami kwantowymi. Firma ma własne zakłady produkcyjne w Polsce. Jest też jednym z największych polskich kontrahentów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od 2022 r. jest notowana na rynku głównym GPW.