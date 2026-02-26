Kategoria artykułu: Biznes
Moliera2 trafi do Modivo? Dariusz Miłek: Zgłaszają się firmy, które widzą w nas dobrego inwestora
Twórca CCC zaczynał od handlu tanimi butami na bazarze, a dziś ma licencje na globalne marki premium. Jeden z najbogatszych Polaków na tym nie skończy – strategia zakłada wejście w jeszcze wyższą półkę cenową. Niewykluczone, że zrobi to przez przejęcie.
26.02.2026, 05:15
Rok po powrocie do kierowania CCC, obecnie Modivo, Dariusz Miłek nakreślił plan rozwoju we wszystkich segmentach cenowych. Szczyt piramidy wciąż pozostaje do zagospodarowania. Fot. materiały prasowe/Modivo
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co Moliera2 mógłby wnieść do Modivo i jak wpisuje się w aktualną strategię modowej grupy.
- Co firmę, która zbudowała regionalną potęgę na sprzedaży taniego obuwia, pcha w kierunku mody premium.
- Jak eksperci oceniają aspiracje Modivo i rynek mody luksusowej w Polsce.