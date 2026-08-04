Multicloud jako strategia rozwoju. Jak budować elastyczne środowiska IT

Multicloud to coraz popularniejsze w IT podejście, w którym firma korzysta z usług więcej niż jednego dostawcy chmury publicznej, wybierając te, które najlepiej realizują jej potrzeby biznesowe. Stanowi praktyczną odpowiedź na dzisiejsze realia rynku – pomaga firmom radzić sobie z wyzwaniami technologicznymi i geopolitycznymi, a także budować elastyczny i odporny plan rozwoju. Era opierania całej infrastruktury na jednym dostawcy stopniowo dobiega końca. Zgodnie z zasadą „nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku”, przedsiębiorstwa coraz rzadziej rozwijają wszystkie swoje kluczowe systemy i aplikacje tylko na jednej platformie. W realiach, w których zdolność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki oraz efektywność operacyjna decydują o sukcesie rynkowym, strategia multicloud staje się więc wyborem coraz bardziej naturalnym i oczywistym.

Od chmury hybrydowej do multicloud

Dla wielu organizacji pierwszym etapem „drogi do chmury” jest model hybrydowy, łączący chmurę publiczną z własną infrastrukturą. Kiedy zaczyna przynosić oczekiwane korzyści, naturalnym kolejnym krokiem staje się rozwój środowiska w kierunku multicloud. Według prognoz Gartnera, do 2027 r. aż 90 proc. organizacji będzie korzystać właśnie z modelu hybrydowego. Dla wielu z nich będzie to etap prowadzący do bardziej zaawansowanych strategii wielochmurowych. To właśnie środowiska multicloud mają odgrywać kluczową rolę w rozwoju wykorzystania sztucznej inteligencji i budowaniu odporności operacyjnej. Gartner wskazuje, że połączenie AI z usługami chmurowymi będzie napędzać transformację operacji IT, a organizacje dysponujące elastycznym środowiskiem multicloud zyskają większą zdolność do innowacji, szybszego działania i skuteczniejszego reagowania na zmiany.

Środowiska multicloud mają odgrywać kluczową rolę w rozwoju wykorzystania sztucznej inteligencji i budowaniu odporności operacyjnej

Podobne wnioski płyną z raportu „Flexera 2026 State of the Cloud”, przygotowanego przez globalnego dostawcę rozwiązań do zarządzania kosztami i zasobami IT. Badanie pokazuje, że model hybrydowy jest już standardem – na świecie 73 proc. firm korzystających z chmury publicznej łączy ją z chmurą prywatną lub własną infrastrukturą, a aż 89 proc. korzysta z więcej niż jednego dostawcy chmury. Z kolei IDC – międzynarodowa firma badawcza analizująca rynek technologii i transformacji cyfrowej – prognozuje, że do 2028 r. ponad 90 proc. nowych aplikacji będzie powstawać z myślą o środowiskach multicloud.

Polski rynek migruje w stronę hybrydy

Jak sytuacja wygląda w Polsce? Na naszym rodzimym rynku transformacja w kierunku szerszego wykorzystania modeli chmurowych postępuje wolniej niż w innych krajach, ale nabiera tempa. Z raportu PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2026. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2026-2031” wynika, że model hybrydowy wykorzystuje obecnie 38 proc. dużych firm, 15 proc. go testuje, a 20 proc. planuje jego implementacje w przyszłości. Coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna więc widzieć w rozwiązaniach hybrydowych szansę na zwiększanie konkurencyjności, stopniowo odchodząc od prostych modeli na rzecz większej złożoności i elastyczności, nawet jeśli proces ten przebiega z pewnym opóźnieniem.

Organizacje dysponujące elastycznym środowiskiem multicloud zyskają większą zdolność do innowacji, szybszego działania i skuteczniejszego reagowania na zmiany

Multicloud receptą na dzisiejsze wyzwania

Największą zaletą podejścia multicloud nie jest możliwość korzystania z wielu platform, lecz swoboda wyboru technologii najlepiej dopasowanej do konkretnego zastosowania. Pozwala to firmom ograniczyć zależność od jednego dostawcy, zwiększyć odporność operacyjną i wybierać te usługi IT, które najskuteczniej zaspokajają konkretne potrzeby biznesu. Jedne platformy lepiej sprawdzają się w analityce danych i projektach AI, a inne w obsłudze systemów krytycznych, gdzie kluczowe znaczenie mają niezawodność i ciągłość działania oraz zgodność z regulacjami.

Multicloud oznacza także większą kontrolę nad kosztami. Możliwość przenoszenia zasobów między chmurami różnych dostawców ułatwia optymalizację wydatków oraz umożliwia bardziej elastyczne planowanie inwestycji i zarządzanie budżetem IT.

Multicloud oznacza większą kontrolę nad kosztami. Możliwość przenoszenia zasobów między chmurami różnych dostawców ułatwia optymalizację wydatków oraz umożliwia bardziej elastyczne planowanie inwestycji

Równie istotnym atutem jest łatwiejsze dostosowanie do wymagań regulacyjnych. Organizacje mogą przechowywać i przetwarzać wrażliwe dane tam, gdzie wymagają tego obowiązujące w ich branżach przepisy, a jednocześnie korzystać z najbardziej odpowiednich usług chmurowych dla pozostałych zasobów. Jest to szczególnie ważne dla firm działających na wielu rynkach i podlegających różnym regulacjom.

Multicloud nie zadziała bez strategii

Strategia multicloud niesie ze sobą również wyzwania. Jej powodzenie zależy od dojrzałego zarządzania całym środowiskiem. Korzystanie z wielu chmur daje ogromne możliwości, ale tylko wtedy, gdy opiera się na jasnej strategii, spójnych zasadach i kontroli nad danymi oraz systemami. W praktyce wiele organizacji dochodzi do modelu multicloud stopniowo – wraz z rozwojem biznesu, przejęciami czy wdrażaniem nowych usług. Samo korzystanie z kilku chmur nie oznacza jednak jeszcze strategii multicloud. Bez odpowiedniego, spójnego modelu zarządzania rośnie złożoność środowiska, trudniej kontrolować koszty i bezpieczeństwo, a korzyści z większej elastyczności okazują się mniejsze od oczekiwanych.

Korzystanie z wielu chmur daje ogromne możliwości, ale tylko wtedy, gdy opiera się na jasnej strategii, spójnych zasadach i kontroli nad danymi oraz systemami

Paweł Sawicki, Senior Engineering Director w InPost, podkreśla, że w organizacji o dużej skali i silnej sezonowości chmura wymaga innego sposobu myślenia. To nie miejsce, do którego się „przeprowadzamy”, lecz produkt, który trzeba zbudować i utrzymać dla własnych zespołów. Jego zdaniem, skuteczne środowisko chmurowe poznaje się nie po tym, jak wygląda w dniu uruchomienia, tylko jak zachowuje się pod szczytowym obciążeniem i jak łatwo je odtworzyć po incydencie. Dlatego odporność, skalowalność i obserwowalność warto projektować od samego początku.

– Tę podstawę budujemy wspólnie z naszym strategicznym partnerem chmurowym. Poszerzona współpraca daje nam wspólną mapę drogową i bliską współpracę techniczną, a solidna, uporządkowana podstawa chmurowa jest właśnie tym, co pozwala szybko i bezpiecznie sięgać po pionierskie kierunki, takie jak np. agentic commerce – wyjaśnia Paweł Sawicki.

Komentarz partnera cyklu Multicloud realnym narzędziem budowania przewagi biznesowej Jeszcze kilka lat temu w budowie środowisk chmurowych dominowało podejście „wszystko u jednego dostawcy”. Dziś coraz więcej organizacji odchodzi od tego modelu. Powód jest prosty: biznes funkcjonuje w coraz bardziej nieprzewidywalnym otoczeniu, a elastyczność i odporność stają się równie ważne jak sama technologia.

Skuteczne budowanie środowisk chmurowych nie polega na wyborze jednej konkretnej platformy, ale na świadomym dopasowaniu technologii do potrzeb organizacji. Inne wymagania mają systemy krytyczne, inne projekty związane z danymi i AI, a jeszcze inne obszary podlegające szczególnym regulacjom. Dlatego wiele firm zaczyna od modelu hybrydowego, a następnie rozwija środowisko w kierunku multicloud .

Warto jednak pamiętać, że multicloud nie jest celem samym w sobie. Korzystanie z wielu chmur bez odpowiedniej strategii, uwzględniającej także kwestię cyberbezpieczeństwa, może prowadzić do wzrostu kosztów, problemów z zarządzaniem czy niepotrzebnej złożoności. Kluczowe stają się więc wspólne standardy bezpieczeństwa, kontrola kosztów oraz spójny model zarządzania całym środowiskiem. Dopiero połączenie technologii z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem pozwala wykorzystać potencjał multicloud, zamiast zamienić go w kolejny poziom złożoności.

Z naszych doświadczeń wynika, że największą wartością multicloud nie jest sama możliwość korzystania z wielu platform. To przede wszystkim swoboda wyboru, ograniczenie ryzyka uzależnienia od jednego dostawcy oraz możliwość reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe, regulacyjne czy geopolityczne. Aby jednak w pełni wykorzystać ten potencjał, potrzebne są nie tylko odpowiednie technologie, ale również doświadczenie i partnerstwo, które pomogą przełożyć strategię na dobrze zaprojektowane środowisko. Dopiero wtedy multicloud staje się realnym narzędziem budowania przewagi biznesowej – niezależnie od wielkości organizacji.

Świadoma decyzja, precyzyjna kontrola

Michał Furman, dyrektor wykonawczy ds. Transformacji Cyfrowej i Informatyki w ORLEN, tłumaczy, że w modelu przyjętym przez jego organizację wykorzystanie wielu chmur stanowi element świadomej strategii technologicznej, a nie jest przypadkowym wynikiem rozwoju infrastruktury IT.

– Podejście multicloud zwiększa elastyczność i umożliwia wybór najlepszych dostępnych rozwiązań na rynku, co jest szczególnie istotne w złożonej organizacji działającej w wielu segmentach biznesowych. Dzięki temu możliwa jest efektywna migracja systemów oraz dopasowanie technologii do konkretnych zastosowań – wyjaśnia.

Podejście multicloud zwiększa elastyczność i umożliwia wybór najlepszych dostępnych rozwiązań na rynku

Nasz rozmówca przyznaje jednocześnie, że środowisko wielochmurowe w naturalny sposób zwiększa poziom złożoności, zarówno pod względem zarządzania, jak i bezpieczeństwa czy kosztów.

– Dlatego wymaga ono jasno zdefiniowanej strategii oraz silnych mechanizmów kontroli, które zapewniają spójność architektury, nadzór nad danymi i optymalne wykorzystanie zasobów – tłumaczy.

Dodaje jednak, że odpowiednie podejście pozwala ograniczyć ryzyko zależności od jednego dostawcy, zwiększyć odporność operacyjną oraz wykorzystać przewagi różnych platform technologicznych.

– Natomiast brak takiej strategii prowadzi do fragmentacji środowiska i spadku efektywności zarządzania – podsumowuje.

W tym samym duchu wypowiada się Paweł Sawicki.

– W InPost wiemy, że budowanie dojrzałej architektury chmurowej opiera się na przemyślanych i świadomych decyzjach. Wierzymy, że to właśnie poprzez partnerstwo chmurowe uzyskujemy realną siłę napędową dla innowacji, wypracowujemy wspólną mapę drogową rozwoju oraz zapewniamy sobie dostęp do najlepszych dostępnych możliwości technologicznych. Co więcej, każda świadoma decyzja wymaga precyzyjnej kontroli, która dla nas oznacza ustanowienie ładu i klarowne określenie odpowiedzialności – tłumaczy.

O sukcesie strategii multicloud nie decyduje liczba wykorzystywanych chmur. Kluczowe jest świadome zarządzanie różnymi środowiskami jako jednym spójnym ekosystemem wspierającym realizację celów biznesowych. Takie podejście pozwala budować organizację bardziej odporną na zmiany technologiczne, biznesowe i geopolityczne. Odpowiednio dobrani partnerzy technologiczni oraz wspólnie wypracowana strategia pomagają przekuć złożoność w przewagę biznesową. Dzięki temu z potencjału multicloud mogą korzystać nie tylko największe korporacje, ale również organizacje, które dopiero budują swoją dojrzałość chmurową.

Główne wnioski Multicloud staje się nowym standardem rozwoju środowisk IT. Coraz więcej organizacji odchodzi od modelu opartego na jednym dostawcy chmury, aby zwiększyć elastyczność, odporność operacyjną i możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe. Największą wartością multicloud jest swoboda wyboru najlepszych technologii do konkretnych zastosowań. Takie podejście pozwala ograniczyć ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy, lepiej kontrolować koszty oraz łatwiej spełniać wymagania regulacyjne i bezpieczeństwa. Sama obecność w wielu chmurach nie gwarantuje sukcesu. Aby wykorzystać potencjał multicloud, organizacje muszą wdrożyć spójny model zarządzania, jasne zasady bezpieczeństwa oraz skuteczne mechanizmy kontroli kosztów i odpowiedzialności.

Artykuł powstał na zlecenie OChK.