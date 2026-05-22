mWIG40 na historycznym maksimum, Allegro rośnie ósmą sesję z rzędu. Notowania GPW z 22 maja 2026 r.

Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2851,40 pkt, co oznacza wzrost o 1,26 proc. Na plusie znalazł się również WIG20, który zyskał 1,43 proc. i wzrósł z 3615,99 pkt do 3641,19 pkt.

Dobrze zachowywały się także największe spółki skupione w WIG30. Indeks ten wzrósł o 1,35 proc., kończąc notowania na poziomie 4618,56 pkt. Szeroki rynek również zanotował wyraźne umocnienie – WIG zyskał 1,34 proc., osiągając poziom 135125,58 pkt.

Wzrosty były widoczne również w segmencie średnich i małych spółek. mWIG40 poszedł w górę o 1,21 proc., do 9480,13 pkt, natomiast sWIG80 wzrósł o 1,25 proc., kończąc sesję na poziomie 31636,60 pkt. Indeks mWIG40 znalazł się na nowym historycznym maksimum.

Ekspert: brak jest konkretnych sygnałów inwestycyjnych

– Od początku miesiąca sytuacja na warszawskiej giełdzie pozostaje w zawieszeniu. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie WIG20, który od kilku tygodni porusza się horyzontalnie, ostatnio z sesji na sesję naprzemiennie zwyżkując i zniżkując. Obecnie brak jest konkretnych sygnałów inwestycyjnych i dopiero wybicie z tej konsolidacji mogłoby wskazać kierunek przyszłego ruchu indeksu – tłumaczy w rozmowie z PAP Biznes Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP.

Jak twierdzi, ograniczenie tej konsolidacji od dołu wyznacza poziom ok. 3460 pkt, natomiast od góry jest to ok. 3650 pkt. – Generalnie dzisiaj mamy sesję wzrostową, zobaczymy, jak ona się zakończy, czy damy radę wybić się z tej konsolidacji górą – powiedział.

– Warto zauważyć, że WIG20 zachowuje się znacząco słabiej od np. S&P500, ale również od indeksów małych i średnich spółek. Na ostatnich sesjach mWIG40 i sWIG80 testują szczyty z wcześniejszych tygodni, a WIG20 jest ciągle dość daleko od analogicznych poziomów. Może to być pewnego rodzaju wskazówka, w którą stronę podąży ten indeks – dodał. – Z tych spółek z WIG20, które dzisiaj zachowują się konkretniej, to tylko o Allegro można powiedzieć, że kontynuuje wzrosty z wcześniejszych sesji, a w przypadku reszty sesje wzrostowe przeplatają się ze spadkowymi i dzisiejsze notowania nie wnoszą nic konkretnego, patrząc w średnim terminie – podsumował.

Najmocniej rośnie Modivo, najsłabsze spółki w WIG20 to z kolei Budimex i Tauron

W piątek od rana w WIG20 zdecydowana większość spółek szła w górę. Najlepsze było Modivo, którego kurs rósł o 6,3 proc. Spółka nadrabia więc spadki z dwóch ostatnich dni, które wyniosły łącznie 7,3 proc. Od roku jest jednak w trendzie spadkowym i łącznie w tym czasie straciła ok. 65 proc. Po prawie 4 proc. szły w górę Allegro (ósmy raz z rzędu) i Pepco. Rosło także – o prawie 3 proc. – LPP.

Najsłabsze były zaś Budimex (spadek o 1,7 proc.) oraz Tauron (spadek o 1,6 proc.). W dół szły też PGE i Enea.

Z kolei w mWIG40 po raz kolejny (od 11 maja) najlepiej rósł Creotech Instruments (o 8,6 proc.). Dobrze radziła sobie też Develia (wzrost o 6,8 proc.). Zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł 177,1 mln zł, a analitycy spodziewali się go na poziomie 166,4 mln zł. W górę szedł także Mirbud (+4,1 proc.), choć kurs tej spółki wzrósł od początku roku o 29 proc. Najmocniej w dół – o 2,6 proc. – szedł Polimex Mostostal.

W sWIG80 liderem wzrostu był Creotech Quantum, który drożał aż o 25,6 proc. Od kwietniowego debiutu tej spółki zdrożała ona już o ponad 133 proc. O prawie 7 proc. rósł też kurs Scanway. Najsłabiej radziły sobie za to Astarta i Ryvu Therapeutics (spadek o 5,5 proc.).