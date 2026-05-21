WIG20 poszedł w dół, sWIG80 i mWIG40 rosły. Notowania GPW 21 maja 2026 r.

Indeks WIGdivplus zakończył sesję na poziomie 2816,00 pkt, co oznacza spadek o 0,20 proc. Słabiej zachował się również WIG20, który stracił 0,57 proc. i obniżył się z 3600,45 pkt do 3590,00 pkt. W dół poszedł też WIG30, który zniżkował o 0,39 proc., kończąc notowania na poziomie 4557,06 pkt. Szeroki rynek pozostawał relatywnie stabilny – indeks WIG obniżył się jedynie o 0,26 proc., do 133337,31 pkt.

Na tle głównych indeksów pozytywnie wyróżniały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,61 proc., osiągając poziom 9367,04 pkt, natomiast sWIG80 zyskał 0,49 proc. i zakończył sesję na poziomie 31245,82 pkt. Indeks WIG140 praktycznie nie zmienił swojej wartości, notując symboliczny spadek o 0,26 proc., do 2590,61 pkt.

Najgorzej wśród blue chipów radziło sobie Modivo, a najlepiej Alior

– Mimo szeregu ważnych informacji z rynku w centrum uwagi pozostaje konflikt oraz negocjacje między USA a Iranem. Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Pomimo szeregu wypracowanych kompromisów wciąż nie jest jasny status kluczowych zagadnień: zapasów wzbogaconego uranu oraz kontroli nad cieśniną Ormuz. „Najwyższy przywódca” Iranu miał osobiście zabronić jakichkolwiek prób przekazania zgromadzonych materiałów rozszczepialnych – pisze Kamil Szczepański z XTB.

Wśród blue chipów spadała ponad połowa spółek. Najgorzej radziło sobie Modivo, którego akcje traciły prawie 4 proc. W dół – o 1,4 proc. – szły też KGHM i Orlen. Spadał również kurs Dino (-2,8 proc.), PKO BP (-0,4 proc.) oraz LPP (-1,5 proc.). I to mimo tego, że LPP ma dodatnie dynamiki sprzedaży porównywalnej LFL we wszystkich markach poza Mohito oraz podtrzymuje cele finansowe na 2026 r. W dół – o 0,6 proc. – poszło także Pepco. Prezes firmy Stephan Borchert poinformował, że spółka chce jeszcze w tym roku sfinalizować sprzedaż sieci Dealz.

Wśród blue chipów najlepiej radził sobie Alior Bank, który rósł o ponad 1 proc. Żabka, Erste, Budimex i Allegro zyskiwały po 0,5-0,6 proc. Dla Allegro była to już siódma wzrostowa sesja z rzędu. Od początku kwietnia firma zyskała łącznie 22,4 proc.

Ryvu Therapeutics na drugim miejscu listy najsłabszych podmiotów

W indeksie mWIG40 najlepiej radził sobie cyber_Folks. Spółka wypracowała 79,3 mln zł zysku EBITDA i 22,9 mln zł zysku netto. To dużo więcej, niż spodziewali się analitycy. Przewidywali oni EBITDA na poziomie 73,8 mln zł oraz 16,3 mln zł zysku netto. Do tego firma podała, że ustaliła plan połączenia z Shoperem. To sprawiło, że cyber_Folks rósł o 9 proc. i był jedną z najsilniejszych spółek na GPW.

Dobrze radziły sobie także akcje Neuki. Spółka wypracowała wyniki zgodne z konsensusem analityków – 129 mln zł EBITDA i 3,55 mld zł przychodów – co sprawiło, że kurs jej akcji wzrósł o ponad 4 proc. O 2,6 proc. rósł także kurs Auto Partnera, który w pierwszym kwartale tego roku miał 62,1 mln zł zysku netto, 1,17 mld zł przychodów oraz 88,1 mln zł zysku operacyjnego. Wyniki były zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Najmocniej spadał Asbis – o 2,4 proc. Grupa szacuje, że jej skonsolidowane przychody za kwiecień 2026 r. wyniosły ok. 444 mln USD i były o ok. 74 proc. wyższe od przychodów wypracowanych w kwietniu 2025 r.

Z kolei w sWIG80 najmocniej – o 7,6 proc. – rósł Creotech Quantum. Shoper zwyżkował o ponad 7 proc. Dobrze radził sobie również Quercus TFI (+4,5 proc.). Słabo zachowywały się natomiast akcje Selvity – spadek o 7,7 proc. Spółka rozważa m.in. wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym. Ryvu Therapeutics znalazł się zaś na drugim miejscu listy najsłabszych podmiotów na GPW – kurs spółki spadł o 14,3 proc.